За нарушение ПДД отвечает новый собственник автомобиля

Гражданин продал автомобиль и не должен оплачивать штрафы нового владельца, даже если сведений о продаже нет в базах ГИБДД.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного суда, пишет портал Право.Ru.

Житель Воронежской области в мае 2016 продал машину. Однако уже в июне сотрудники ГИБДД привлекли его к административной ответственности за превышение скорости и оштрафовали на 500 руб.



Бывший собственник обжаловал штраф в ГИБДД, но в удовлетворении жалобы ему отказали. Основным мотивом отказа стало то, что в базах ГИБДД отсутствовала информация о продаже автомобиля новому владельцу. То есть старый собственник числился хозяином машины на момент совершения правонарушения – значит, он и должен был отвечать.



Доводы бывшего владельца о том, что в момент совершения правонарушения он не мог находиться за рулем транспортного средства, так как его продал, учтены не были. Суды трех инстанций согласились с доводами автоинспекции.



Автомобилист дошел до Верховного суда, который встал на его сторону и признал незаконными решения нижестоящих судов. В своем постановлении судья Владимир Меркулов указал, что доказательствами, которые подтверждают продажу автомобиля, являются договор купли-продажи или лизинга, а также полис ОСАГО. Наличие этих документов однозначно говорит о том, что автомобиль был передан другому человеку. Если при рассмотрении административного дела выяснится, что автомобиль продан, то водителя должны освободить от ответственности (п. 1.3 Постановления Пленума ВС РФ № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части КоАП РФ» от 24.10. 2006).



В соответствии с приказом МВД от 2008 года новый собственник обязан в течение 10 дней с момента приобретения транспортного средства зарегистрировать его на себя. То обстоятельство, что в базах ГИБДД автомобиль все еще числится за прежним владельцем, никак не опровергает того, что он был продан.



В итоге Верховный суд освободил заявителя от административной ответственности.