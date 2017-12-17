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Налоговики про онлайн-кассы и АСК НДС-2

Руководитель УФНС России по Томской области Геннадий Морозов про онлайн-кассы и АСК НДС-2на встрече с журналистами.

Все эти цифровые проекты Федеральной налоговой службы создают такие условия, при которых быть добросовестным налогоплательщиком просто и выгодно.
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8 мнений
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Все эти цифровые проекты Федеральной налоговой службы создают такие условия, при которых быть добросовестным налогоплательщиком просто страшно.
Клерк
BuhNet
, Псков

Пока слово "налогоплательщик" для налоговиков является синимом слова "преступник", и это факт. А "добросовестный налогоплательщик" в современных квазирыночных условиях не жилец.

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Аноним
, Тверь
ага, выгода "чиновникам и бюрократам" . Вот будет всем своё счастье, когда под эту автоматизацию бабахнут Налог с продаж. 
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Аноним
, Москва
Из за этих проектов обналичка подорожала. Бизнес не стал платить больше налогов, а вот теневым банкирам стал платить больше. Вот и весь итог этих проектов.
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Аноним

BuhNet, Вы писали:

Пока слово "налогоплательщик" для налоговиков является синимом слова "преступник", и это факт. А "добросовестный налогоплательщик" в современных квазирыночных условиях не жилец.

 точно подмечено! 

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