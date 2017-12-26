Как влияет на прибыльность торговли психология трейдера на Форекс

Торговля Форекс активами требует от участников рынка соблюдения системности и дисциплинированности

Торговля Форекс активами требует от участников рынка соблюдения системности и дисциплинированности в работе. Успешную торговую стратегию может разрушить один неверный шаг, выполненный под действием эмоций, поэтому при работе с финансовыми активами большую роль играет психология трейдера на Форекс. Влияние психоэмоционального состояния на действия пользователя нужно свести к минимуму. Грамотная аналитика требует терпения и выдержки – от этого зависит достоверность финансовых прогнозов и реализация прибыльных сделок.

Влияние эмоций на торговлю

Форекс рынок формируется хаотично, на курсы активов влияет настроение участников рынка, спрос и предложение, события макроэкономического характера. Но действия пользователя должны быть обоснованными, подчиняться выбранной торговой стратегии winstgevende forex trading strategieën. Управление эмоциями является важной составляющей успеха на Форекс рынке. В чем заключается влияние психоэмоционального состояния на работу трейдера:

Каждая сделка рискованная, боязнь потерять собственные деньги вызывает страх – плохой советчик для принятия решений.

Гнев от потери денежных активов – крупные убытки и череда просадок вызывают желание поставить все и забрать прибыль.

Растерянность – бывают ситуации, когда трейдер не может принять грамотное решение из-за недостаточно четкого видения ситуации.

Эйфория – прибыльные сделки приносят радость, наслаждение от работы, пользователь забывает о риске и может совершить просадку.

Разочарование – несколько минусовых сделок повергают трейдера в депрессивное состояние, ступор, вызывают крах надежд.

Беспокойство – из-за рискованности финансовых операция пользователь постоянно переживает, что сделка может «прогореть».

Психология трейдера на Форекс имеет огромное значение – работать в подавленном состоянии или на эмоциональном подъеме нельзя, поскольку радость снижает концентрацию внимания, а разочарование приводит к потере веры в собственные возможности. Торговля без эмоций, построенная на четком алгоритме действий, грамотном прогнозировании и обоснованной оценке риска – секрет успешного трейдинга.