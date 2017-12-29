Почему многие люди выбирают Форекс для своей финансовой деятельности? Рынок характеризуется хорошими торговыми условиями. Когда система сформирована на принципах свободной торговли, денежными потоками управляют участники биржевых сделок, от их решений зависит «рыночное настроение», объем предложения и спроса, что, в свою очередь, воздействует на котировки и стоимость базовых активов.

Главные достоинства Форекс рынка:

Торговля с помощью Admiral Markets большим количеством финансовых инструментов, к которым относится валюта разных стран, сырьевые ресурсы, драгоценные металлы, индексы акций, инвестиционные портфели, контракты.

Круглосуточная работа рынка – одна сессия сменяет другую, регионально биржа доминирует в Океании, Австралии, Европе и Азии, что позволяет заключать финансовые сделки в удобное время.

Большое количество участников рынка, что гарантирует его высокую ликвидность, формирует рыночный спрос и предложение с выгодными спредами для всех участников торгов.

Бесплатное получение котировок в режиме реального времени, которые обновляются при малейших ценовых колебаниях, низкие издержки, мощная программная поддержка.

Форекс открывает перед пользователями хорошие перспективы для получения финансовой независимости, игнорировать такую возможность не стоит. При грамотном подходе к делу можно сколотить солидное состояние на биржевых сделках. Чтобы успешно торговать, следует рассматривать рынок как среду для прибыльных инвестиций в любой временной перспективе и не воспринимать систему как азартную игру.