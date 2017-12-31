Памятка для занятого бухгалтера

Посмотрите расписание обучающих программ в январе 2018 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве.



Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

11 января – Счета-фактуры, журналы регистрации, книги покупок и продаж: рекомендации по заполнению, анализ типичных вопросов

15 января – Проверки ФНС и УЭБиПК ГУ МВД

15 января – Проверки ФНС. Допрос сотрудников при налоговых проверках

15 января – Проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК ГУ МВД)

16 января – Индивидуальные предприниматели: все об отчетах за 2017 год

16 января – Готовимся к проверкам контролирующих органов: налоговые органы и полиция. Что нового?

17 января – Встреча с экспертом. Новации для бухгалтера в 2018 году

18 января – Подготовка налоговой отчетности за 2017 год

18 января – Наличные расчеты и применение ККТ в 2018 году: правила, риски, пути решения проблемных вопросов

19 января – Иностранные работники: кадровые, правовые и налоговые аспекты

19 января – Всё, что нужно знать о заработной плате в 2018 году: бухгалтерские, правовые и кадровые аспекты

19 января – Учет дебиторской и кредиторской задолженности: проблемы и решения

22 января – Социальные пособия в 2018 году: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Особенности назначения и расчета

23 января – Требования по налоговым платежам в деле о банкротстве. Спорные вопросы налогообложения в конкурсном производстве

24 января – Новое для бухгалтера в 2018 году

24 января – Годовой отчет за 2017 год: НДС, налог на прибыль, налог на имущество

25 января – Заработная плата: главные вопросы в 2018 году

25 января – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ

25 января – Налоговые проверки по НДС

26 января – Отчет без ошибок. Исправляем, корректируем, уточняем

26 января – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат

26 января – Годовой отчет 2017: сверяем факты, позиции, оценки

26 января – Что следует знать о налоговых изменениях 2018 года Совершенствование налогового администрирования в 2018 году. НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы. Новое валютное законодательство. Новое таможенное законодательство. Новое в трудовом и гражданском законодательстве с 1 января 2018 года

29 января – Бухгалтеру организации: все о новых правилах учета и налогообложения в 2018 году

29 января – Реформа ККТ в действии. Новый этап Реформы. Обновленный порядок ведения кассовых операций. Актуальные практические рекомендации, сложные вопросы, типичные нарушения

31 января – Какие договоры поставки, аренды и посреднические проверяющие признают безопасными в 2018 году. Особенности заключения договоров с иностранцами на выполнение работ (оказании услуг), когда российское лицо становится налоговым агентом по НДС и налогу на доходы. Заключаем, изменяем, реализуем и расторгаем договоры правильно. Какие условия должны быть включены в договоры 2018 г. для признания их безопасными. Правовые последствия. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Конкретные способы минимизации налоговой нагрузки путем контрактных оговорок. Практические рекомендации для бухгалтера по оформлению в 2018 году книг продаж и покупок, журналов выставленных и полученных счетов-фактур в рамках исполнения указанных договоров

31 января – Аренда и лизинг: учет и налогообложение. Типичные ошибки и их последствия

31 января – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах



Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению

25 января – Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учреждений государственного сектора: особенности применения в 2018 году

31 января – Бухгалтерский учет и налогообложение у субъектов строительной деятельности (инвестор, застройщик, технический заказчик, подрядчик)

Оптимизация налогообложения, офшоры

26 января – Как снизить налоги и обезопасить бизнес

29 января – Дробление бизнеса. Правовые проблемы, защита от претензий налоговых органов

29 января – Легализация бизнеса: как уйти от однодневок и «черного нала». Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-серым»

30 января – Применение схем с участием ИП для уменьшения страховых взносов, НДФЛ, НДС, налогов на прибыль и на имущество. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов. Оптимальный документооборот

30 января – Недобросовестные поставщики. Как сохранить вычеты, уйти от ответственности. Проблема электронной декларации по НДС, пути решения

31 января – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц

31 января – Ответственность собственника, директора по долгам компании. Как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задолженность



Право

15 января – Проверки ФНС и УЭБиПК ГУ МВД

15 января – Проверки ФНС. Допрос сотрудников при налоговых проверках

15 января – Проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК ГУ МВД)

23 января – Требования по налоговым платежам в деле о банкротстве. Спорные вопросы налогообложения в конкурсном производстве



Трудовое право и кадровое делопроизводство

15 января – Трудовые отношения в 2018 году. Изменения законодательства и судебные тенденции

17 января – Рабочее время и время отдыха: как соотнести теорию с практикой. Порядок оформления и оплаты

22 января – Изменения в порядке проведения проверок ГИТ и иных контрольно-надзорных органов в 2018 г.

22 января – Новое в трудовом законодательстве и защита персональных данных

22-26 января – Директор по персоналу

24-25 января – Безопасное увольнение персонала. Как уволить сотрудника, если он этого не хочет

29 января – Иностранные работники

30 января – Трудовые споры: анализ судебной практики



Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции

23 января – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля

30 января – ВЭД для бухгалтеров. Импортно-экспортные операции: учет и налогообложение



Государственный заказ, закупки (223-ФЗ, 44-ФЗ)

31 января – Актуальные вопросы применения Закона о Контрактной системе: подготовка технического задания



Управление и менеджмент

16 января – Эффективные коммуникации на основе практической характерологии

16-19 января – Практическая психодиагностика при подборе персонала. Интенсивный курс

18 января – Физиогномика в бизнесе: читаем людей по чертам лица

19 января – Эффективные инструменты подбора кандидата. Корпоративная культура компании

22-26 января – Директор по персоналу

23 января – Модель компетенций, как основа эффективного управления, обучения и развития персонала



Безопасность, управление рисками, истребование долга

11-12 января – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить

17 января – Коммерческий профайлинг

31 января -1 февраля – Организация системы предотвращения потерь на предприятии

Вебинары (он-лайн семинары)

– Расписание вебинаров и необходимая информация для участия в вебинаре

Выездные семинары

– Все выездные семинары за рубежом

– Все выездные семинары в России



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