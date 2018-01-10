Сколько зарабатывают бухгалтеры в крупных городах России

Бухгалтер – специалист, без которого не будут вовремя оплачены налоги на предприятии, рассчитана и выплачена заработная плата сотрудникам, учтены расходы и не определены доходы организации. Сколько и как зарабатывают сегодня эти ценные кадры в крупных городах.

Москва

На GorodRabot.ru опубликовано 2341 вакансия для бухгалтеров в Москве. Диапазон заработной платы – от 50 до 130 тысяч рублей.

Санкт-Петербург

В северной столице главным бухгалтерам платят 56 919 рублей, другим – 39 570 рублей (в 1,5 раза меньше, чем в Москве). Хорошему специалисту найти работу достаточно легко — прямо сейчас более 1000 предложений работы.

Большинство работодателей предлагает пятидневную рабочую неделю с 8.00 до 17.00, официальное оформление, карьерный рост, двухразовое корпоративное питание, тренажерный зал.

Новосибирск

Здесь заработная плата в два раза меньше чем в Москве - всего 36 596 рублей. Специалисты с меньшей ответственностью получают 27 422 рубля.

Однако встерчаютсяесть вакансии и с более высокой оплатой труда. Например, в сети общественного питания «Барбекю» обещают зарплату до 60 тысяч рублей. Кандидат должен иметь среднее или высшее образование, опыт работы в общепите от 3 лет, хорошо владеть специальными компьютерными программами.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону бухгалтеры зарабатывают чуть больше, чем в Новосибирске – 28 592 рубля, главный – 38 696 рублей.

Главных бухгалтеров ищут 24 организации, многие из которых предлагают зарплату до 50 тысяч рублей. К специалистам предъявляют высокие требования: опыт работы в сфере экспортной торговли от 3 до 5 лет, отличное владение офисными программами, знание английского языка, наличие высшего образования.

Краснодар

В Краснодаре заработная плата бухгалтеров немного выше, чем в Ростове-на-Дону – 29 402, у главных – 40 267 рублей. Но ниже, чем средняя по городу – 33 276 рублей. Однако рабочий день большинства бухгалтеров фиксированный, и у них есть возможность дополнительной подработки. Так за 4 часа работы в течение 3 дней работодатели платят 12 тысяч рублей, обещают корпоративное обучение и бесплатное посещение тренажерного зала.

Статистика сайта GorodRabot.ru свидетельствует, сегодня бухгалтер – востребованный специалист, который, обладая необходимыми навыками и знаниями, в любом месте найдет хорошо оплачиваемую работу.