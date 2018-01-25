От «Газели» до мысли в цифре

В стране дан старт цифровой экономике. Digital-решения настойчиво входят в российские компании, привнося с собой не только их автоматизацию, но и смену алгоритмов управления в целом. Новая цифровая модель развития бизнеса, ее стимулы и эффекты стали ключевой темой делового завтрака «Работа с данными решает все!» компании «Такском» с предпринимателями различных отраслей.

Изначально «Такском» создавался, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между налогоплательщиками и ФНС. С 2000 года, успешно внедрив пилотные проекты по электронной отчетности, «Такском» развивает идеологию ЭДО в России, являясь проводником интересов бизнеса в государственных контролирующих органах. Развитие прорывных технологий позволили компании занять нишу системного бизнес-интегратора и стать экспертом этого рынка.

ФНС задает вектор развития

− Российский бизнес и частные потребители переходят к использованию защищенного электронного документооборота во всех видах коммуникаций. Этот процесс инициирован и стимулируется государством. Федеральная налоговая служба РФ − основной исполнительный орган, который задает тон в части применения ЭДО. За прошедшие пять лет налоговая служба показала, что электронное взаимодействие с плательщиками стало нашей реальностью. Достижения России в этой сфере признаны мировым профессиональным сообществом, - подвел итоги ЭДО в России Василий Зудин, заместитель руководителя рабочей группы по электронному документообороту в ТПП РФ.

Спикер рассказал об эволюции ЭДО в России: разработана и введена электронная декларация по НДС, унифицированы первичные документы, запущена система ЕГАИС, созданные электронные реестры для подтверждения ставки НДС 0 %, в режиме онлайн заработала контрольно-кассовая техника.

− Очередной виток развития ЭДО направлен на электронизацию истребований от ФНС, дальнейшую маркировку товаров и отслеживание товарных потоков, − такую ближайшую перспективу в своем докладе обозначил эксперт.

Чтобы бизнесу было выгодно

Елена Барвицкая, руководитель филиала компании «Такском» в Санкт-Петербурге, рассказала о пилотном проекте с АО «Петролеспорт». Эта совместная работа послужила основой для создания нормативной базы регулирования нулевой ставки НДС.

− В 2012 году руководство «Петролеспорта» обратилось за помощью оптимизировать документооборот в компании. Одно из крупнейших стивидорных предприятий в Большом порту Санкт-Петербурга было готово к сдаче отчетности на электронных носителях, а налоговая служба города − к их приему. Мы взялись за этот проект, потому что хотели предложить бизнесу определенно выгодное для него решение,− рассказала Барвицкая.− Это был наш первый опыт внедрения электронных документов. Отследив всю бизнес-логику компании, мы разработали картотеку, способную подружить документооборот B2B и B2G − внутренний и внешний. Картотека работает со всем пулом документов – в этом и есть комплексность решения.

Если раньше подготовка отчетности АО «Петролеспорт» в налоговую службу занимала две-три недели, был задействован штат нескольких подразделений, компания превращалась в типографию для печати и брошюровки документов, а для их перевозки требовалась «Газель», то после внедрения картотеки данные собирались за 2-3 часа и помещались на жестком диске.

Этот флагманский проект «Такскома» положил начало ЭДО в Питере, став предвестником цифровизации в России.

Картотека−умный продукт

Так охарактеризовала прорывное ноу-хау «Такскома» Елена Барвицкая, эксперт, который о документообороте в России знает все. Прорыв картотеки не только в агрегировании, подборе и экспорте документов, хранящихся в различных информационных системах. Это большой интеграционный проект по оптимизации и администрированию бизнес-процессов компании.

При создании картотеки разработчики опирались, в том числе, и на бизнес-логику своей компании: в активе «Такскома» более 450 тысяч клиентов и порядка 20 миллионов представленных в ФНС РФ документов.

«Умный продукт» затачивается под каждого клиента. При создании и внедрении технологической платформы меняется не только бизнес-модель компании, но сознание всех участников digital-процесса. Каковы основные подходы разработчиков «Такскома» к такой цифровизации?

−Во-первых, необходимо обследование всего бизнес-ландшафта компании. В процессе анализа выявляются ее проблемные места, нуждающиеся в оптимизации,− считает Барвицкая. − Наши специалисты в совершенстве знают ЭДО и бизнес-логику. Во-вторых, «умный продукт» «Такскома» коррелирует с действующими законодательными актами и нормотворческими трендами. Наконец, картотека создается не в замещение существующих учетных систем организации, а в их дополнение. Она свободно интегрируется с любыми учетными системами, сама загружает и хранит информацию о документах в виде удобных карточек, собирает комплекты по реализации, осуществляет количественную и качественную проверку и формирует итоговый реестр для подтверждения ставки НДС 0% в действующем формате Федеральной налоговой службой.

Экономия в 10 миллионов

− Еще на старте проекта «Такском-Картотека», в 2011 году, мы провели расчет экономической выгоды от реализации нового функционала. По грубым подсчетам получили экономию в 5 миллионов рублей, − сообщила итоги первого этапа цифровизации компании «Комацу СНГ» Ольга Куликова, заместитель директора департамента финансов.

Мировой лидер строительной техники семь лет назад перешел на ЭДО с контрагентами, в 2012 году отказался от бумажного документооборота с российскими покупателями. На сегодняшний день к ЭДО подключено уже 216 контрагентов "Камацу".

С переходом на электронный документооборот топ-менеджмент избавлен от необходимости подписания 400 бумажных документов в день. Предоставлена возможность подписи с мобильного приложения. Трудозатраты сокращены в 20 раз. В 2016-2017 г.г. экономия составила уже более 10 млн рублей. Кроме этого не только повысилась инициативность большинства персонала к автоматизации прочих рутинных участков работы, но и изменилось сознание сотрудников компании.

Цифра - это наше все

Цифровизация проникла не только в ЭДО, но и в жизнь бизнеса. Появляются новые технологии и, как следствие, оптимизируются бизнес-модели. Цифра в корне меняет процесс предоставления услуг, повышает их доступность и качество, упрощает межведомственное взаимодействие, обеляет бизнес. Большинство компаний уже не могут оставаться в предыдущей парадигме. Новая реальность требует от них разработки иных подходов к принятию решений, модернизации всех бизнес-процессов. Этот ключевой трек прозвучал на деловом завтраке "Такскома".

- Мыслить в цифре – это принципиально новый подход к обработке данных, - резюмировала руководитель его Питерского филиала Елена Барвицкая. - Цифра нужна для того, чтобы быстро обрабатывать массы данных, выявляя нужные закономерности. Мы должны максимально оптимизировать те процессы, которые могут быть автоматизированы. Задумываться только о том, что требует нашего человеческого вмешательства, а все остальное надо увести на взаимодействие «машина-машина».

По сути, использование информационных технологий ведет к тому, что предприниматели будут заниматься развитием бизнеса, а инновационные сервисы таких компаний, как «Такском» − администрированием этого процесса.