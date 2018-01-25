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Новости компаний

От «Газели» до мысли в цифре

В стране  дан старт цифровой экономике.   Digital-решения  настойчиво входят  в российские компании,  привнося  с собой  не только  их автоматизацию,   но и  смену  алгоритмов   управления   в целом. Новая цифровая модель развития  бизнеса,  ее стимулы и эффекты стали ключевой темой  делового завтрака «Работа с данными решает все!» компании «Такском» с предпринимателями различных  отраслей.  

Изначально «Такском» создавался, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между налогоплательщиками и ФНС. С 2000 года, успешно внедрив  пилотные проекты по  электронной отчетности, «Такском» развивает   идеологию  ЭДО в России, являясь проводником интересов бизнеса в государственных контролирующих органах. Развитие прорывных технологий  позволили компании занять нишу системного бизнес-интегратора и стать экспертом  этого рынка.

 

ФНС задает вектор развития

− Российский бизнес и частные потребители переходят к использованию защищенного электронного документооборота во всех видах коммуникаций. Этот процесс инициирован и стимулируется государством. Федеральная налоговая служба РФ −  основной исполнительный орган, который задает  тон  в части применения ЭДО. За прошедшие пять лет налоговая служба показала, что электронное взаимодействие с плательщиками стало нашей реальностью. Достижения России в этой сфере признаны мировым профессиональным сообществом, - подвел итоги ЭДО в России Василий Зудин, заместитель руководителя рабочей группы по электронному документообороту в ТПП РФ.  

Спикер рассказал об эволюции ЭДО в России: разработана и введена электронная декларация по НДС, унифицированы первичные документы, запущена система ЕГАИС, созданные электронные реестры для подтверждения ставки НДС 0 %, в режиме онлайн заработала контрольно-кассовая техника.  

− Очередной виток развития ЭДО направлен на электронизацию истребований от ФНС, дальнейшую маркировку товаров и отслеживание товарных потоков, − такую ближайшую перспективу  в своем докладе обозначил эксперт.    

 

Чтобы бизнесу было выгодно

Елена Барвицкая, руководитель филиала компании «Такском» в Санкт-Петербурге, рассказала о  пилотном проекте  с  АО «Петролеспорт». Эта совместная работа послужила основой для создания нормативной базы   регулирования нулевой ставки НДС.

− В 2012 году руководство «Петролеспорта» обратилось за помощью оптимизировать  документооборот в компании. Одно из крупнейших стивидорных предприятий  в Большом порту Санкт-Петербурга было готово к сдаче отчетности на электронных носителях, а налоговая служба  города − к их приему. Мы взялись за этот проект, потому что хотели предложить бизнесу определенно выгодное для него решение,− рассказала  Барвицкая.− Это был наш первый опыт внедрения электронных документов. Отследив всю бизнес-логику компании, мы разработали картотеку, способную подружить документооборот B2B и B2G − внутренний и внешний. Картотека работает со всем пулом документов – в этом и есть комплексность решения.

Если раньше  подготовка  отчетности АО «Петролеспорт» в налоговую службу  занимала две-три недели, был задействован штат нескольких подразделений, компания превращалась в типографию для печати и брошюровки документов, а для их перевозки требовалась «Газель», то после внедрения картотеки данные собирались за 2-3 часа и помещались на жестком диске.

Этот флагманский  проект  «Такскома» положил  начало ЭДО в Питере, став предвестником цифровизации  в России.    

 

Картотека−умный продукт

Так охарактеризовала прорывное ноу-хау «Такскома» Елена Барвицкая, эксперт, который о документообороте в России знает все. Прорыв картотеки не только в агрегировании, подборе и экспорте документов, хранящихся в различных информационных системах. Это большой интеграционный проект по оптимизации и администрированию бизнес-процессов компании.

При создании картотеки разработчики опирались, в том числе, и на бизнес-логику своей компании: в активе «Такскома» более 450 тысяч клиентов и порядка 20 миллионов представленных в ФНС РФ документов.

«Умный продукт» затачивается под каждого клиента. При создании и внедрении технологической платформы  меняется не только бизнес-модель компании, но сознание всех участников digital-процесса. Каковы основные подходы разработчиков «Такскома» к такой цифровизации?

−Во-первых, необходимо обследование всего бизнес-ландшафта компании. В процессе анализа выявляются ее проблемные места, нуждающиеся в оптимизации,− считает Барвицкая. − Наши специалисты в совершенстве знают ЭДО и бизнес-логику. Во-вторых, «умный продукт»  «Такскома» коррелирует с действующими законодательными актами и нормотворческими трендами. Наконец, картотека создается не в замещение существующих учетных систем организации, а в их дополнение. Она свободно интегрируется с любыми учетными системами, сама загружает и хранит информацию о документах в виде удобных карточек, собирает комплекты по реализации, осуществляет количественную и качественную проверку и формирует итоговый реестр для подтверждения ставки НДС 0% в действующем формате Федеральной налоговой службой. 

 

Экономия в 10 миллионов

− Еще на старте проекта «Такском-Картотека», в 2011 году,  мы провели расчет экономической выгоды от реализации нового функционала. По грубым подсчетам получили экономию в 5 миллионов рублей, − сообщила итоги первого этапа цифровизации  компании «Комацу СНГ»  Ольга Куликова, заместитель директора департамента финансов.

Мировой лидер строительной техники  семь лет назад перешел на ЭДО с контрагентами, в 2012 году  отказался от бумажного документооборота с российскими покупателями. На сегодняшний день  к ЭДО подключено уже  216 контрагентов "Камацу".

С переходом на электронный документооборот топ-менеджмент избавлен от необходимости подписания 400 бумажных документов в день. Предоставлена возможность подписи с мобильного приложения. Трудозатраты сокращены в 20 раз. В 2016-2017 г.г. экономия составила уже более 10 млн рублей. Кроме этого не только повысилась инициативность большинства персонала к автоматизации прочих рутинных участков работы, но и изменилось сознание сотрудников компании.

 

Цифра - это наше все

Цифровизация проникла не только в ЭДО, но и в жизнь бизнеса. Появляются новые технологии и, как следствие, оптимизируются  бизнес-модели. Цифра в корне меняет процесс предоставления услуг, повышает их доступность и качество, упрощает межведомственное взаимодействие, обеляет бизнес. Большинство компаний уже не могут оставаться в предыдущей парадигме. Новая реальность требует от них разработки иных подходов к принятию решений, модернизации всех бизнес-процессов. Этот ключевой трек прозвучал на деловом завтраке  "Такскома".

- Мыслить в цифре – это принципиально новый подход к обработке данных, - резюмировала руководитель его Питерского филиала Елена Барвицкая. - Цифра нужна для того, чтобы быстро обрабатывать  массы данных, выявляя нужные  закономерности. Мы должны максимально оптимизировать те процессы, которые  могут быть автоматизированы. Задумываться только о том, что требует нашего человеческого вмешательства, а все остальное надо увести на взаимодействие  «машина-машина».    

По сути, использование информационных технологий ведет к тому, что предприниматели будут заниматься развитием бизнеса, а  инновационные сервисы таких компаний, как «Такском» − администрированием этого процесса.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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