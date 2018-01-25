Форекс: торговля на новостях

Некоторые трейдеры используют довольно простой, не затрачивающий большое количество времени вариант торговли, работая исключительно с новостями. Торговля на новостях дает возможность трейдеру получать так называемую «быструю» прибыль при небольших рисках. К сожалению, трейдинг на новостях имеет и отрицательные стороны, как правило, связанные с ограничениями, вводимыми брокерами. Несмотря на это, торговать подобным образом можно, зная определенные правила.
Во-первых, нужно учитывать то, что не все новости могут повлиять на рынок. Очень важно уметь выделять незначительные для инвесторов новости от тех, которые способны повлиять на экономическую ситуацию в том или ином регионе мира.
Во-вторых, новости бывают плановыми и неожиданными.
Неожиданные или внеплановые новости практически невозможно спрогнозировать, однако их тоже можно и нужно учитывать при работе с торговым терминалом metatrader 4. Зачастую внеплановые новости касаются определенных политических решений, они могут быть связаны с кризисом, с военной ситуацией, с волей народа и так далее.
Плановые новости – это то, на что трейдеры должны обращать внимание в первую очередь. Обнародование определенных показателей или решений – это то, на что рынок реагирует, при этом такую реакцию можно спрогнозировать. Рост волатильности на Forex могут вызвать следующие новости:
- показатели инфляции;
- статистика по ВВП;
- определенные политические решения, касающиеся экономики;
- изменения ставок ЦБ.
- мощность реакции рынка;
- вектор движения показателей;
- продолжительность реакции.
- Нужно уметь выбирать несколько наиболее важных новостей из общего потока, а не распыляться на большое количество информации.
- Следует заранее выбрать валютную пару, на которой впоследствии будете торговать, чтобы следить за определенными новостями.
- Необходимо прогнозировать, куда именно будет двигаться цена.
Торговля на новостях - является доступным, не затрачивающим много времени вариантом работы на рынке Форекс.