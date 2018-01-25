Форекс: торговля на новостях

Некоторые трейдеры используют довольно простой, не затрачивающий большое количество времени вариант торговли, работая исключительно с новостями. Торговля на новостях дает возможность трейдеру получать так называемую «быструю» прибыль при небольших рисках. К сожалению, трейдинг на новостях имеет и отрицательные стороны, как правило, связанные с ограничениями, вводимыми брокерами. Несмотря на это, торговать подобным образом можно, зная определенные правила.

Во-первых, нужно учитывать то, что не все новости могут повлиять на рынок. Очень важно уметь выделять незначительные для инвесторов новости от тех, которые способны повлиять на экономическую ситуацию в том или ином регионе мира.

Во-вторых, новости бывают плановыми и неожиданными.

Неожиданные или внеплановые новости практически невозможно спрогнозировать, однако их тоже можно и нужно учитывать при работе с торговым терминалом metatrader 4. Зачастую внеплановые новости касаются определенных политических решений, они могут быть связаны с кризисом, с военной ситуацией, с волей народа и так далее.

Плановые новости – это то, на что трейдеры должны обращать внимание в первую очередь. Обнародование определенных показателей или решений – это то, на что рынок реагирует, при этом такую реакцию можно спрогнозировать. Рост волатильности на Forex могут вызвать следующие новости:

показатели инфляции;

статистика по ВВП;

определенные политические решения, касающиеся экономики;

изменения ставок ЦБ.

Если трейдинг на новостях – это то, чем вы планируете заниматься, то не стоит упускать из виду все политические новости, нельзя фокусироваться только лишь на экономике. Так, например, тот же выход Великобритании из ЕС существенным образом повлиял на валютный рынок Форекс. Кроме этого, каждый трейдер, торгующий на новостях, должен учитывать следующие моменты:

мощность реакции рынка;

вектор движения показателей;

продолжительность реакции.

Как эффективно торговать на новостях?

Нужно уметь выбирать несколько наиболее важных новостей из общего потока, а не распыляться на большое количество информации. Следует заранее выбрать валютную пару, на которой впоследствии будете торговать, чтобы следить за определенными новостями. Необходимо прогнозировать, куда именно будет двигаться цена.

Нужно научиться определять то, в какой момент может наступить изменение цены.

Торговля на новостях - является доступным, не затрачивающим много времени вариантом работы на рынке Форекс.