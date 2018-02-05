Памятка для занятого бухгалтера (февраль 2018 г.)

Посмотрите расписание обучающих программ в феврале 2018 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве.



Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

8 февраля – Доходы и расходы: комплексный анализ с точки зрения налога на прибыль и НДС. Характерные нарушения, выявляемые при проведении налоговых проверок

9 февраля – Основные изменения исчисления УСН и ЕНВД в 2018 году

9 февраля – Первичная документация. Новации 2018 года. Как работают налоговые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность

9 февраля – Особенности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год с учетом его нововведений – взгляд Минфина и эксперта. Новые ФСБУ и их проекты «из первых рук» – основные отличия от действующих ПБУ («Основные средства», «Нематериальные активы», «Запасы», «Незавершенные капитальные вложения», «Дебиторская задолженность»)

12 февраля – Что следует знать о налоговых изменениях 2018 года. Совершенствование налогового администрирования в 2018 году. Новое валютное законодательство. Новое таможенное законодательство. НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы

13 февраля – Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков

13 февраля – Годовая бухгалтерская отчетность и изменения в налогообложении

13 февраля – НДФЛ и страховые взносы: самое интересное

14 февраля – Договор поставки: исчисляем налоги и оформляем «первичку» без ошибок

14 февраля – "Прочие" расходы в налоговом учете: сложности признания

14-15 февраля – Внутренний аудит и система внутреннего контроля

15 февраля – Статья 54.1 НК РФ. Необоснованная налоговая выгода: выявление и доказывание в ходе мероприятий налогового контроля, линия защиты

16 февраля – Основные средства и запасы – новые правила учета в 2018 году. Готовимся к введению новых ФСБУ

16 февраля – Налоговые агенты иностранных организаций в 2018 г. Особенности заключения договоров с иностранцами на выполнение работ (оказании услуг). Правила исчисления и уплаты налога на доходы и НДС налоговыми агентами. Зачет сумм налога на прибыль, уплаченных (взысканных) за границей и документальное их подтверждение. Новый «налог на Google» с 2017 года. Вопросы налогообложения доходов резидентов СНГ и ЕАЭС

16 февраля – Реформа ККТ в действии. Новый этап Реформы. Обновленный порядок ведения кассовых операций. Актуальные практические рекомендации, сложные вопросы, типичные нарушения

16 февраля – Налоговая отчетность за 2017 год: НДС, налог на прибыль, налог на имущество

19 февраля – Командировки по России и за рубеж: проверяем документы и считаем налоги

19 февраля – Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского экономического союза: кадровые, правовые и налоговые аспекты

20 февраля – НДС – 2018: обзор последних изменений, порядок исчисления и уплаты, судебная практика

20 февраля – Новое в расчётах с персоналом в 2018 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2018г., НДФЛ, страховые взносы и многое другое

20 февраля – Заработная плата: главные вопросы в 2018 году

20 февраля – Бухгалтерская «первичка»: 1000 и 1 сложный вопрос

21 февраля – Бухгалтерский учет: самое главное о ФСБУ в 2018 году

21 февраля – Основные средства и МПЗ: от приобретения до выбытия

21 февраля – НДС и налог на прибыль в 2018 год

28 февраля – Годовой отчет 2017: сверяем факты, позиции, оценки



Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению

14 февраля – Бухгалтерский учет и налогообложение в организациях государственного сектора в 2018 году

15 февраля – Некоммерческие организации. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2017 год. Новое с 2018 года

Оптимизация налогообложения, офшоры

8 февраля – Основные налоговые претензии по НДС и Налогу на прибыль. Способы защиты, разбор сложных случаев

12 февраля – Недобросовестные поставщики. Как сохранить вычеты, уйти от ответственности. Проблема электронной декларации по НДС, пути решения

12 февраля – Деоффшоризация и международное налоговое планирование. Новые тренды

16 февраля – Как снизить налоги и обезопасить бизнес

19 февраля – Дробление бизнеса. Правовые проблемы, защита от претензий налоговых органов

19 февраля – Налоговое планирование 2018: как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться. Как выжить в условиях банковского и налогового «геноцида» малого и среднего бизнеса

20 февраля – Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как получать наличные и сохранить счёт в банке. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот



Право

21 февраля – Крупные изменения ГК, вступающие в силу с 01.06.2018: усиление правовых позиций заемщиков, вкладчиков и владельцев банковских счетов

27 февраля – Субсидиарная ответственность руководителя предприятия. Последствия выездной налоговой проверки. Статьи УК РФ, которые начали работать с 1 июля 2017 года

28 февраля – Траст, КИК, риски субсидиарной ответственности, решения и все, что необходимо знать о трастах

Трудовое право и кадровое делопроизводство

8 февраля – Встреча с экспертом. Кадровое делопроизводство. Сложные вопросы оформления кадровой документации в 2018 году

8 февраля – Кадровая безопасность: что важно знать и какие действия предпринять в профилактических целях

12 февраля – Обработка персональных данных, воинский учет, изменение существенных условий трудового договора – без ошибок и штрафов. Порядок осуществления, практические советы и рекомендации

12 февраля – Гражданская оборона, пожарная безопасность и охрана труда на предприятии: что должен знать и предпринять каждый работодатель и руководитель, чтобы не получить штрафы

13 февраля – Ведение архива в современной организации. Практикум по организации работы с архивными документами

13 февраля – Иностранные работники в российских компаниях в 2018 г.

15 февраля – ТОП-10 горячих вопросов для кадровиков

16 февраля – Практикум для кадровика: соблюдаем требования архивного законодательства

19 февраля – Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского экономического союза: кадровые, правовые и налоговые аспекты

26 февраля – Оптимизация расходов на персонал инструментами трудового законодательства

26 февраля – Новое в трудовом законодательстве и анализ проверок ГИТ. Что ожидать от проверяющих в 2018 году?

Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции

13 февраля – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля в связи с принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И

16 февраля – ВЭД 2018 в условиях функционирования ЕАЭС и вступления в силу ТК ЕАЭС. Новый таможенный кодекс с 01.01.2018. Принципы и методы определения таможенной стоимости товаров. Порядок определения и декларирования таможенной стоимости



Трансфертное ценообразование

16 февраля – Трансфертное ценообразование: судебная практика и основные изменения законодательства



Финансы

16 февраля – Практическое составление отчета о движении денежных средств

Государственный заказ, закупки (223-ФЗ, 44-ФЗ)

16 февраля – Практика применения закона 223-ФЗ. Административная практика, последние изменения в правовом регулировании



Управление и менеджмент

12-13 февраля – Лидеры нового времени: ситуационное лидерство, эмоциональный интеллект



Применение Microsoft Office

8-9 февраля – Практичный Excel. Экспресс-курс

16 февраля – Экономические расчеты средствами MS Excel 2016/2013/2010



Вебинары (он-лайн семинары)

– Расписание вебинаров и необходимая информация для участия в вебинаре

Выездные семинары

– Все выездные семинары за рубежом

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