Форекс: учиться, учиться и еще раз учиться!

Обучение торговле на валютной бирже Форекс такое же, как и везде. Вы учитесь ездить на автомобиле, играть на гитаре, так вот, обучение торговле - это то же самое. Оно состоит из получения теоретических знаний и практики.

От теории, конечно же, зависит очень много, но нужно сразу же начинать практиковаться, разумеется, пока не рискуя настоящими деньгами. Вы читаете тематические тексты, проходите обучение с помощью специальных курсов - все это дает не более 15 процентов результативности. Все остальные проценты приходятся на практику. Но вот без получения необходимых знаний все-таки и практика работать не будет.

Не стоит думать, что сразу же приступая к практике, вы будете успешно торговать. Но и без теории успешная практика невозможна. Так что, здесь все взаимосвязано. Вы должны понять, что невозможно перепрыгнуть через пропасть на 99%. Или вы перепрыгнули пропасть, или упали в нее, третьего здесь не дано.



Практические знания можно получать и самому, торгуя на рынке самостоятельно. Еще можно получать полезные информацию с Интернета, книг именитых трейдеров, на специализированных форумах. Хорошый багаж знаний предлагает и forex broker.

Пытаться научиться всему самому – не плохой вариант, и по этому пути шли многие маститые сегодня трейдеры. Минус такого вида обучения в том, что на него уйдет немало времени.



Не следует думать, что за неделю вы научитесь всему, и начнете прибыльно торговать. А рассчитывать нужно, как минимум, на полгода. За это время вы сможете освоить теорию и практику. А учиться придется много чему - это и работа с терминалами, проводить правильно анализ рынка, и многое другое. Следует заключить не меньше 200-300 сделок на демо-счете, чтобы переходить на реальную торговлю. Только после проведения нескольких сотен сделок можно выйти на стабильный результат.

Не думайте, что вы сделаете на рынке Форекс миллион из тысячи долларов. Учитесь торговать, управлять своими деньгами, наращивайте свой опыт и депозит. Если со всей серьезности подойти до торговли на рынке Форекс то успех не заставит себя ждать.