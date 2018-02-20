Памятка для занятого бухгалтера на март 2018 года

Посмотрите расписание обучающих программ в марте 2018 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве.
Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки
1 марта – Налоговая отчетность за 2017 год: НДС, налог на прибыль, налог на имущество
2 марта – НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: порядок проведения в 2018 году. Способы защиты организации и ее должностных лиц
2 марта – Новости 1 квартала 2018 года. Изменения бухгалтерского и налогового законодательства в 2018 году. На что обратить внимание при подготовке отчета за первый квартал 2018 года
2 марта – Все самое главное об НДС 2018 года. Отчетность по НДС в 2018 году. Совершенствование налогового администрирования НДС с 2018 года
5 марта – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ
6 марта – Изменения по налогам и страховым взносам 2018 года: анализируем приобретения и потери
6 марта – Первичная документация. Новации 2018 года. Как работают налоговые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность
6 марта – НДФЛ и страховые взносы: самое интересное
12 марта – НДФЛ и страховые взносы: главные вопросы в 2018 году
12 марта – Проверки ФНС и УЭБиПК ГУ МВД
12 марта – Проверки ФНС. Допрос сотрудников при налоговых проверках
12 марта – Проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК ГУ МВД)
13 марта – Выплаты по гражданско-правовым договорам: типичные ошибки в исчислении основных налогов и взносов
13 марта – Прочие расходы: детали учета и документального оформления. Предупреждаем возможные претензии при проверке
14 марта – Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. На что обратить внимание в 2018 году
15 марта – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат
15-16 марта – Внутренний аудит и система внутреннего контроля
16 марта – НДС: версия 2018. Особенности расчета налога и характерные нарушения
16 марта – Значимые изменения по заработной плате, подотчетным суммам, НДФЛ и страховым взносам в 2018 году
16 марта – Банковский контроль: «Почему именно мне и так больно?»
20 марта – Обвинения в необоснованной налоговой выгоде и отсутствии должной осмотрительности
21 марта – Посреднические операции: особенности учета и налогообложения. Какие риски таит в себе заключение посреднического договора
21 марта – Безопасность руководителя и бухгалтера
22 марта – НДС и налог на прибыль в 2018 году
26 марта – Готовимся к введению новых ФСБУ. Основные средства и запасы - новые правила учета в 2018 г.
Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению
1 марта – Учет в строительстве: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты
13 марта – Налогообложение и учет в строительстве
29 марта – Деятельность, приносящая доход, в организациях государственного сектора: особенности бухгалтерского учета и налогообложения
Оптимизация налогообложения, офшоры
16 марта – Недобросовестные поставщики. Как сохранить вычеты, уйти от ответственности. Проблема электронной декларации по НДС, пути решения
28 марта – Легализация бизнеса: как уйти от воровства НДС и «черного нала». Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-серым». Как выжить в условиях банковского «геноцида» малого и среднего бизнеса
29 марта – Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как получать наличные и сохранить счёт в банке. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот
29 марта – Дробление бизнеса. Правовые проблемы, защита от претензий налоговых органов
30 марта – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в 2018 г. Как получать наличные и сохранить счет в банке
30 марта – Ответственность собственника, директора по долгам компании. Как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задолженность
Право
16 марта – Договор транспортной экспедиции: документы, налоги, риски
21 марта – Субсидиарная ответственность контролирующих компанию лиц. Возможности для получения дебиторской задолженности. Последствия выездной налоговой проверки в новых условиях
22 марта – Траст и деофшоризация с налоговым обменом. Второе гражданство (ВНЖ). КИК, и риски субсидиарной ответственности
22-23 марта – Эффективные методы возврата дебиторской задолженности
30 марта – Авторские права в сети Интернет: правила соблюдения и стратегия защиты
Трудовое право и кадровое делопроизводство
1 марта – Иностранные работники
2 марта – Регулирование трудовых отношений с генеральным директором
13 марта – Трудовые споры: анализ судебной практики
13-14 марта февраля – Безопасное увольнение персонала. Как уволить сотрудника, если он этого не хочет
14 марта – Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2018 г.
14 марта – Кадровая безопасность: что важно знать и какие действия предпринять в профилактических целях
14-21 марта – Секреты подбора персонала (выдается удостоверение о повышении квалификации)
19 марта – Обязательные локальные нормативные акты: предупреждаем типичные ошибки
19 марта – Проверка ГИТ соблюдения трудового законодательства
20 марта – Изменения в порядке проведения проверок ГИТ и иных контрольно-надзорных органов в 2018 г.
26 марта – Предупреждаем и исправляем ошибки при установлении и выплате заработной платы: трудоправовой аспект
28 марта – Готовимся к отпускному сезону: предоставление, оформление, оплата
29 марта – Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными работниками, совместителями. Разъездной характер работы
Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции
1 марта – ВЭД-2018: учет, налогообложение. Новое в регулировании и контроле валютных операций
15-16 марта – Новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза с 1 января 2018 года: таможенная стоимость, риски, таможенный контроль, взыскание и возврат таможенных платежей. Новые подходы в спорах с таможенными органами. Судебная практика. Таможенные аспекты контракта ВЭД. Соотношение обязанностей и ответственности декларантов и таможенных представителей. Коды ТН ВЭД. Досмотры и проверки. Решение спорных вопросов. Административная ответственность по статье 16.2 КоАП РФ
16 марта – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия в рамках Евразийского экономического союза в 2018 г. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС с 2018 года. Новое валютное законодательство. Новая декларация по косвенным налогам. Особенности налогообложения (импорт-экспорт товаров (работы, услуги) в рамках ЕАЭС и при импорте-экспорте из третьих стран, особенности заполнения счетов-фактур, ДТ). Вопросы налогообложения доходов резидентов СНГ и ЕАЭС и нюансы двойного налогообложения. Как подтвердить право на нулевую ставку НДС по перевозкам и транспортно-экспедиционным услугам в рамках ЕАЭС
21 марта – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля в связи с принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И
22 марта – Логистика во внешнеэкономической деятельности: договорное и таможенное обслуживание международных грузопотоков в условиях функционирования ЕАЭС
27 марта – Новации валютного законодательства в 2018 году. Новый ФЗ с января 2018 года вступает в действие, новый порядок проведения и учета валютных операций
РСБУ, МСФО
6 марта – Встреча с экспертами. ПБУ: сложные вопросы применения в учетной практике в 2018 году. Новые и обновленные ФСБУ. МСФО: новации 2018 года
Финансы
15 марта – Практическое составление отчета о движении денежных средств
27 марта – «Бизнес делают чужими руками»: правила получения и погашения инвестиций и кредитов
Государственный заказ, закупки (223-ФЗ, 44-ФЗ)
20 марта – Внимание! Изменения в госзакупках! Реформа системы закупок: новые правила работы по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
Управление и менеджмент
2 марта – Управленческие навыки для главного бухгалтера
2 марта – Использование психологических особенностей сотрудников для повышения результатов их труда
3 марта – Как открыть собственный бизнес
6 марта – «Опасные» типы в организации: почему и кто предаёт
27 марта – Эффективные коммуникации на основе практической характерологии
27-30 марта – Практическая психодиагностика при подборе персонала. Интенсивный курс
28 марта – Как распознать ложь и обман
29 марта – Физиогномика в бизнесе: читаем людей по чертам лица
30 марта – Эффективные инструменты подбора кандидата. Корпоративная культура компании
Безопасность, управление рисками, истребование долга
5 марта – Управление рисками: культура риска и риск культуры
5-6 марта – Методики риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия
15-16 марта – Внутренние проверки и финансовые расследования (Forensic). Методики и процедуры проведения
20-21 марта – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить
26 марта – Противодействие потребительскому «терроризму»
28 марта – Коммерческий профайлинг
Применение Microsoft Office
15-16 марта – Практичный Excel. Экспресс-курс
Вебинары (он-лайн семинары)
– Расписание вебинаров и необходимая информация для участия в вебинаре
Выездные семинары
– Все выездные семинары за рубежом
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