Памятка для занятого бухгалтера на март 2018 года

Посмотрите расписание обучающих программ в марте 2018 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве.



Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

1 марта – Налоговая отчетность за 2017 год: НДС, налог на прибыль, налог на имущество

2 марта – НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: порядок проведения в 2018 году. Способы защиты организации и ее должностных лиц

2 марта – Новости 1 квартала 2018 года. Изменения бухгалтерского и налогового законодательства в 2018 году. На что обратить внимание при подготовке отчета за первый квартал 2018 года

2 марта – Все самое главное об НДС 2018 года. Отчетность по НДС в 2018 году. Совершенствование налогового администрирования НДС с 2018 года

5 марта – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ

6 марта – Изменения по налогам и страховым взносам 2018 года: анализируем приобретения и потери

6 марта – Первичная документация. Новации 2018 года. Как работают налоговые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность

6 марта – НДФЛ и страховые взносы: самое интересное

12 марта – НДФЛ и страховые взносы: главные вопросы в 2018 году

12 марта – Проверки ФНС и УЭБиПК ГУ МВД

12 марта – Проверки ФНС. Допрос сотрудников при налоговых проверках

12 марта – Проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК ГУ МВД)

13 марта – Выплаты по гражданско-правовым договорам: типичные ошибки в исчислении основных налогов и взносов

13 марта – Прочие расходы: детали учета и документального оформления. Предупреждаем возможные претензии при проверке

14 марта – Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. На что обратить внимание в 2018 году

15 марта – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат

15-16 марта – Внутренний аудит и система внутреннего контроля

16 марта – НДС: версия 2018. Особенности расчета налога и характерные нарушения

16 марта – Значимые изменения по заработной плате, подотчетным суммам, НДФЛ и страховым взносам в 2018 году

16 марта – Банковский контроль: «Почему именно мне и так больно?»

20 марта – Обвинения в необоснованной налоговой выгоде и отсутствии должной осмотрительности

21 марта – Посреднические операции: особенности учета и налогообложения. Какие риски таит в себе заключение посреднического договора

21 марта – Безопасность руководителя и бухгалтера

22 марта – НДС и налог на прибыль в 2018 году

26 марта – Готовимся к введению новых ФСБУ. Основные средства и запасы - новые правила учета в 2018 г.



Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению

1 марта – Учет в строительстве: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты

13 марта – Налогообложение и учет в строительстве

29 марта – Деятельность, приносящая доход, в организациях государственного сектора: особенности бухгалтерского учета и налогообложения

Оптимизация налогообложения, офшоры

16 марта – Недобросовестные поставщики. Как сохранить вычеты, уйти от ответственности. Проблема электронной декларации по НДС, пути решения

28 марта – Легализация бизнеса: как уйти от воровства НДС и «черного нала». Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-серым». Как выжить в условиях банковского «геноцида» малого и среднего бизнеса

29 марта – Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как получать наличные и сохранить счёт в банке. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот

29 марта – Дробление бизнеса. Правовые проблемы, защита от претензий налоговых органов

30 марта – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в 2018 г. Как получать наличные и сохранить счет в банке

30 марта – Ответственность собственника, директора по долгам компании. Как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задолженность

Право

16 марта – Договор транспортной экспедиции: документы, налоги, риски

21 марта – Субсидиарная ответственность контролирующих компанию лиц. Возможности для получения дебиторской задолженности. Последствия выездной налоговой проверки в новых условиях

22 марта – Траст и деофшоризация с налоговым обменом. Второе гражданство (ВНЖ). КИК, и риски субсидиарной ответственности

22-23 марта – Эффективные методы возврата дебиторской задолженности

30 марта – Авторские права в сети Интернет: правила соблюдения и стратегия защиты

Трудовое право и кадровое делопроизводство

1 марта – Иностранные работники

2 марта – Регулирование трудовых отношений с генеральным директором

13 марта – Трудовые споры: анализ судебной практики

13-14 марта февраля – Безопасное увольнение персонала. Как уволить сотрудника, если он этого не хочет

14 марта – Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2018 г.

14 марта – Кадровая безопасность: что важно знать и какие действия предпринять в профилактических целях

14-21 марта – Секреты подбора персонала (выдается удостоверение о повышении квалификации)

19 марта – Обязательные локальные нормативные акты: предупреждаем типичные ошибки

19 марта – Проверка ГИТ соблюдения трудового законодательства

20 марта – Изменения в порядке проведения проверок ГИТ и иных контрольно-надзорных органов в 2018 г.

26 марта – Предупреждаем и исправляем ошибки при установлении и выплате заработной платы: трудоправовой аспект

28 марта – Готовимся к отпускному сезону: предоставление, оформление, оплата

29 марта – Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными работниками, совместителями. Разъездной характер работы

Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции

1 марта – ВЭД-2018: учет, налогообложение. Новое в регулировании и контроле валютных операций

15-16 марта – Новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза с 1 января 2018 года: таможенная стоимость, риски, таможенный контроль, взыскание и возврат таможенных платежей. Новые подходы в спорах с таможенными органами. Судебная практика. Таможенные аспекты контракта ВЭД. Соотношение обязанностей и ответственности декларантов и таможенных представителей. Коды ТН ВЭД. Досмотры и проверки. Решение спорных вопросов. Административная ответственность по статье 16.2 КоАП РФ

16 марта – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия в рамках Евразийского экономического союза в 2018 г. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС с 2018 года. Новое валютное законодательство. Новая декларация по косвенным налогам. Особенности налогообложения (импорт-экспорт товаров (работы, услуги) в рамках ЕАЭС и при импорте-экспорте из третьих стран, особенности заполнения счетов-фактур, ДТ). Вопросы налогообложения доходов резидентов СНГ и ЕАЭС и нюансы двойного налогообложения. Как подтвердить право на нулевую ставку НДС по перевозкам и транспортно-экспедиционным услугам в рамках ЕАЭС

21 марта – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля в связи с принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И

22 марта – Логистика во внешнеэкономической деятельности: договорное и таможенное обслуживание международных грузопотоков в условиях функционирования ЕАЭС

27 марта – Новации валютного законодательства в 2018 году. Новый ФЗ с января 2018 года вступает в действие, новый порядок проведения и учета валютных операций



РСБУ, МСФО

6 марта – Встреча с экспертами. ПБУ: сложные вопросы применения в учетной практике в 2018 году. Новые и обновленные ФСБУ. МСФО: новации 2018 года



Финансы

15 марта – Практическое составление отчета о движении денежных средств

27 марта – «Бизнес делают чужими руками»: правила получения и погашения инвестиций и кредитов

Государственный заказ, закупки (223-ФЗ, 44-ФЗ)

20 марта – Внимание! Изменения в госзакупках! Реформа системы закупок: новые правила работы по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ



Управление и менеджмент

2 марта – Управленческие навыки для главного бухгалтера

2 марта – Использование психологических особенностей сотрудников для повышения результатов их труда

3 марта – Как открыть собственный бизнес

6 марта – «Опасные» типы в организации: почему и кто предаёт

27 марта – Эффективные коммуникации на основе практической характерологии

27-30 марта – Практическая психодиагностика при подборе персонала. Интенсивный курс

28 марта – Как распознать ложь и обман

29 марта – Физиогномика в бизнесе: читаем людей по чертам лица

30 марта – Эффективные инструменты подбора кандидата. Корпоративная культура компании



Безопасность, управление рисками, истребование долга

5 марта – Управление рисками: культура риска и риск культуры

5-6 марта – Методики риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия

15-16 марта – Внутренние проверки и финансовые расследования (Forensic). Методики и процедуры проведения

20-21 марта – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить

26 марта – Противодействие потребительскому «терроризму»

28 марта – Коммерческий профайлинг



Применение Microsoft Office

15-16 марта – Практичный Excel. Экспресс-курс



Вебинары (он-лайн семинары)

– Расписание вебинаров и необходимая информация для участия в вебинаре

Выездные семинары

– Все выездные семинары за рубежом

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