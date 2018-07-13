Россельхознадзор рекомендует «Такском-Ветис» для гашения ВСД

Заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов обратил внимание участников оборота подконтрольного товара на полезное приложение "Такском-Ветис".

На портале Россельхознадзора появилось обращение замглавы службы, в котором он информирует, что партнер ведомства – компания «Такском», лидер в области ЭДО и ОФД, предлагает эффективное решение вопросов электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий», в том числе, для малого бизнеса. Совместные действия Россельхознадзора и «Такскома» направлены на обеспечение безопасности и качества товаров животного происхождения, поступающих в руки потребителей.

Все индивидуальные предприниматели или компании, если они производят, транспортируют, закупают и реализуют подобную продукцию, с 1 июля этого года обязаны проводить ВСД через систему электронной сертификации «Меркурий». Существенно облегчает задачу линейка продуктов компании «Такском».



Приложение можно установить на смартфоны, работающие на системах iOS и Android. «Такском-Ветис» находится в открытом доступе для скачивания в Google Play и App Store. Мобильное приложение обладает интуитивно-понятным интерфейсом и снижает трудоемкость процесса просмотра и проверки информации о товарах. «Такском-Ветис» позволяет просматривать список ВСД, сгруппированных по номеру транспортного средства или товарно-транспортной накладной. Также доступны функции поиска ВСД по QR-коду с использованием камеры смартфона, частичного приема партии продукции и оформления возврата части партии поставщику.



Мобильная версия не единственная возможность вовремя гасить ВСД. Компания «Такском» предлагает к использованию онлайн-кабинет, который помогает зарегистрироваться и настроить доступ к «Меркурию». Через личный кабинет удобно вносить большие объемы информации о товарах и торговых точках. Web-форма позволяет быстро отыскать ветеринарный сертификат. Для этого нужно знать наименование продукции, контрагента или ИНН.



Также IT-разработчик позаботился об интеграции с программой 1С 8.3, создав специальный модуль, который помогает сопоставлять номенклатуру и контрагентов бухгалтерии и системы «Меркурий», а также гасить входящие ВСД, создавая документы поступления.