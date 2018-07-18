Главное в июле

Сделайте в первую очередь
Персональный путеводитель по отчетности за полугодие
Редакция сделала путеводитель по отчетам с учетом налоговой системы компании. Выбирайте, по какой системе платите налоги и взносы, и получите список отчетов с новыми требованиями чиновников.
К каждому отчету – что в нем нового и шпаргалка с актуальными рекомендациями, образцами и правилами, которые опасно игнорировать в полугодовых отчетах
Новые изменения в Законе № 54-ФЗ: как учесть в работе
Поправки действуют уже с 3 июля 2018 года и касаются всех. В ФНС рассказали, как учесть изменения в работе, чтобы ничего не нарушить
Пять документов, которые сохранят расходы в отчетности
Редакция подготовила образцы приказов, положений и отчетов. Они нужны, чтобы подтвердить затраты, к которым всегда цепляются инспекторы
Еще материалы, которые пригодятся в июле:
Главные изменения в работе бухгалтера с лета-2018
С июля действуют три изменения, из-за которых нужно перестроить работу.
В обзоре – советы, как перейти на работу по новым правилам.
Сервис, чтобы определить даты в 6-НДФЛ
Выберите в сервисе вид выплаты, укажите ее дату и следуйте инструкциям на экране. Сервис сам подберет, какие даты заполнить в строках 100–120 раздела 2 расчета 6-НДФЛ.
Ответы на частые вопросы про расчеты в валюте
С 2018 года есть два важных изменения в расчетах валютой. Стоит напомнить о них коллегам перед своим отпуском, чтобы избежать крупных штрафов.
Пять готовых ответов на необоснованные требования ИФНС
В июле ИФНС может прислать требование по камералке за I квартал. Безопаснее ответить, даже если считаете требование незаконным. Используйте готовые образцы, чтобы избежать штрафа.
Как отвечать на новые требования ИФНС про расхождения в ЕРСВ
Инспекторы сравнивают ЕРСВ с отчетностью по НДФЛ, налогу на прибыль, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Узнайте, какие пояснения запросят сразу после отчетной кампании, и скачайте готовые образцы ответов.
Кто должен перейти на онлайн-ККТ с 1 июля 2018 года
Проверьте, когда нужно перейти на онлайн-ККТ.
Тест: как избежать штрафов за отчет
ИФНС стали отказывать в приеме отчетности, даже если в ней нет ошибок. Сможете ли вы избежать штрафа и блокировки счета? Ответьте на шесть вопросов и проверьте, из-за чего могут отказать в приеме отчетности и что сделать, чтобы этого избежать.
Узнайте новости
Безопасная доля вычетов НДС за II квартал
Тарифы взносов на травматизм
ФНС запустит сервис «Прозрачный бизнес»
Ежегодный отпуск не по графику
Банки смогут чаще блокировать счета и карты
Поправки к Закону о бухучете
Система «Меркурий»
Новый порядок выплаты пособий
Скачайте памятки и образцы
Пояснения о том, почему расходится число застрахованных в ЕРСВ и СЗВ-М
Письмо в налоговую инспекцию о том, что нет обязанности сдавать 6-НДФЛ
Проверьте отчеты и платежи
Отчеты июля:
Срок
Отчетность
Рекомендации в помощь
16 июля
20 июля
4-ФСС за полугодие на бумаге
25 июля
4-ФСС за полугодие в электронном виде
30 июля
Расчет авансовых платежей по налогу на имущество за полугодие
Как составить и сдать расчет авансовых платежей по налогу на имущество
31 июля
Платежи июля:
Срок
Платежи
Рекомендации в помощь
15 июля
Взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование за июнь
Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний за июнь
Как перечислить взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в бюджет
20 июля
Аванс за негативное воздействие на окружающую среду за II квартал
Как перечислить плату за загрязнение окружающей среды в бюджет
25 июля
1/3 суммы НДС за II квартал
ЕНВД за II квартал
Авансовый платеж по единому налогу при упрощенке за полугодие
30 июля
Ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в федеральный и региональный бюджеты за III квартал
Как перечислять налог на прибыль ежемесячно исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале
Авансовый платеж по налогу на прибыль в региональный бюджет за полугодие
Авансовый платеж по налогу на прибыль в федеральный и региональный бюджеты за июнь
Как перечислять налог на прибыль ежемесячно исходя из фактической прибыли
Авансовый платеж по налогу на имущество за полугодие
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