Главное в июле

Сделайте в первую очередь

Персональный путеводитель по отчетности за полугодие

Редакция сделала путеводитель по отчетам с учетом налоговой системы компании. Выбирайте, по какой системе платите налоги и взносы, и получите список отчетов с новыми требованиями чиновников.

К каждому отчету – что в нем нового и шпаргалка с актуальными рекомендациями, образцами и правилами, которые опасно игнорировать в полугодовых отчетах

Новые изменения в Законе № 54-ФЗ: как учесть в работе

Поправки действуют уже с 3 июля 2018 года и касаются всех. В ФНС рассказали, как учесть изменения в работе, чтобы ничего не нарушить

Пять документов, которые сохранят расходы в отчетности

Редакция подготовила образцы приказов, положений и отчетов. Они нужны, чтобы подтвердить затраты, к которым всегда цепляются инспекторы

Еще материалы, которые пригодятся в июле:

Главные изменения в работе бухгалтера с лета-2018

С июля действуют три изменения, из-за которых нужно перестроить работу.

В обзоре – советы, как перейти на работу по новым правилам.

Сервис, чтобы определить даты в 6-НДФЛ

Выберите в сервисе вид выплаты, укажите ее дату и следуйте инструкциям на экране. Сервис сам подберет, какие даты заполнить в строках 100–120 раздела 2 расчета 6-НДФЛ.

Ответы на частые вопросы про расчеты в валюте

С 2018 года есть два важных изменения в расчетах валютой. Стоит напомнить о них коллегам перед своим отпуском, чтобы избежать крупных штрафов.

Пять готовых ответов на необоснованные требования ИФНС

В июле ИФНС может прислать требование по камералке за I квартал. Безопаснее ответить, даже если считаете требование незаконным. Используйте готовые образцы, чтобы избежать штрафа.

Как отвечать на новые требования ИФНС про расхождения в ЕРСВ

Инспекторы сравнивают ЕРСВ с отчетностью по НДФЛ, налогу на прибыль, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Узнайте, какие пояснения запросят сразу после отчетной кампании, и скачайте готовые образцы ответов.

Кто должен перейти на онлайн-ККТ с 1 июля 2018 года

Проверьте, когда нужно перейти на онлайн-ККТ.

Тест: как избежать штрафов за отчет

ИФНС стали отказывать в приеме отчетности, даже если в ней нет ошибок. Сможете ли вы избежать штрафа и блокировки счета? Ответьте на шесть вопросов и проверьте, из-за чего могут отказать в приеме отчетности и что сделать, чтобы этого избежать.

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Проверьте отчеты и платежи

Отчеты июля:

Платежи июля:

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