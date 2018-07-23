Памятка для занятого бухгалтера на август 2018 года

Посмотрите расписание обучающих программ в июле 2018 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве.



Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

1 августа – Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия

1 августа – Электронная первичка: доверять, проверять, использовать (тренинг с глубоким погружением, взрывом сознания и счастливым концом)

3 августа – Нормируемые расходы по налогу на прибыль: правила успешного расчета

3 августа – Бонусы и скидки: бухгалтерский и налоговый учет

6 августа – НДС в 2018 году

7 августа – Налог на прибыль в 2018 году

8 августа – Электронная первичка: доверять, проверять, использовать (тренинг с глубоким погружением, взрывом сознания и счастливым концом)

8 августа – ОНЛАЙН-КАССЫ: РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ. Новый этап реформы: как перейти на онлайн-кассы с наименьшими проблемами. Расширение сферы применения ККТ на «безналичников»

9 августа – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы

10 августа – Новые налоговые агенты иностранных организаций с 2018 и с 2019 гг. Неблагоприятное влияние контрактных условий на налогообложение. Правила исчисления и уплаты налога на доходы и НДС налоговыми агентами. Нюансы заполнения налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Вопросы налогообложения доходов резидентов СНГ и ЕАЭС

16 августа – Кассовые операции в 2018 году: требования законодательства, типичные нарушения и ответственность за них

21 августа – Готовимся к проверкам контролирующих органов: налоговые органы и полиция. Что нового?

23 августа – Предупреждаем характерные нарушения налогового законодательства, выявляемые при проведении налоговых проверок

23 августа – Что следует знать о налоговых изменениях 2018 года. Совершенствование налогового администрирования в 2018 году. Новое валютное законодательство. Новое таможенное законодательство. НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы

24 августа – НДС, налог на прибыль, налог на имущество в 2018 году

24 августа – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат

24 августа – Проверки ФНС и УЭБиПК ГУ МВД

24 августа – Проверки ФНС. Допрос сотрудников при налоговых проверках

24 августа – Проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК ГУ МВД)

28 августа – Пределы прав налогоплательщиков по уменьшению налоговой базы и суммы налога. Что таит в себе статья 54.1 НК РФ

28 августа – Бухгалтер вышел из отпуска: Что изменилось за лето?

28 августа – Управленческие навыки для главного бухгалтера

29-30 августа – Внутренний аудит и система внутреннего контроля

30 августа – Встреча с экспертом. Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?

30 августа – Как инспекторы ищут налоговые схемы и доказывают необоснованную налоговую выгоду. Судебная практика и новации законодательства

31 августа – Гарантии и компенсации работникам: налоги и взносы

31 августа – Налоговые проверки по НДС

31 августа – Расчет среднего заработка: пошаговая инструкция



Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению

2 августа – Строительство: особенности бухгалтерского учета и налогообложения в 2018 году

6 августа – Налогообложение и учет в строительстве

27 августа – Финансовый результат учреждений государственного сектора: порядок составления и исполнения плана ФХД

Оптимизация налогообложения, офшоры

2-3 августа – Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как получать наличные и сохранить счёт в банке. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот

10 августа – Деоффшоризация и международное налоговое планирование. Новые тренды

13 августа – Последствия налоговой оптимизации: к чему готовиться с учетом судебной практики

21 августа – Налоговое планирование 2018: как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться. Как выжить в условиях банковского и налогового «геноцида» малого и среднего бизнеса

22 августа – Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как получать наличные и сохранить счет в банке. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот

23 августа – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в 2018 году. Как получать наличные и сохранить счет в банке

27 августа – Схема дробления бизнеса в понимании налоговиков и судов

27 августа – Последствия налоговой оптимизации: к чему готовиться с учетом судебной практики



Право

3 августа – Субсидиарная ответственность и КДЛ: позиция ФНС и судебная практика

6-8 августа – Юридическое сопровождение сделок и договоров

6-7 августа – Организация безопасной договорной работы на предприятии

8 августа – Претензионная и исковая работа



Трудовое право и кадровое делопроизводство

8 августа – Трудовое законодательство – 2018. Основные изменения

9 августа – Практикум для кадровика: учимся на чужих ошибках

20 августа – К чему готовиться специалисту по охране труда в 2018 году

21 августа – Практикум для кадровика: обязательные локальные нормативные акты. Проверка на соответствие законодательству

31 августа – Персональные данные: как работать по закону и избежать штрафов



Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции

9 августа – ВЭД 2018 в условиях функционирования ЕАЭС и вступления в силу ТК ЕАЭС. Новый таможенный кодекс с 01.01.2018. Принципы и методы определения таможенной стоимости товаров Порядок определения и декларирования таможенной стоимости

10 августа – Новые налоговые агенты иностранных организаций с 2018 и с 2019 гг. Неблагоприятное влияние контрактных условий на налогообложение. Правила исчисления и уплаты налога на доходы и НДС налоговыми агентами. Нюансы заполнения налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Вопросы налогообложения доходов резидентов СНГ и ЕАЭС

10 августа – Внешнеторговый контракт: оформление, валютный контроль, налогообложение

21 августа – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», новые требования валютного контроля в связи с принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И

23 августа – Что следует знать о налоговых изменениях 2018 года. Совершенствование налогового администрирования в 2018 году. Новое валютное законодательство. Новое таможенное законодательство. НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы



Управление и менеджмент

3 августа – Сложные ситуации в жизни руководителя

14-17 августа – Практическая психодиагностика при подборе персонала. Интенсивный курс

14 августа – Эффективные коммуникации на основе практической характерологии

16 августа – Как распознать ложь и обман

16 августа – Физиогномика в бизнесе: читаем людей по чертам лица

17 августа – Эффективные инструменты подбора кандидата. Корпоративная культура компании

21 августа – Построение системы оценки персонала в компании на основе моделей компетенций

23 августа – «Опасные» типы в организации: почему и кто предаёт

23 августа – Инструменты оценки компетенций. Поведенческое интервью

24 августа – Безопасность руководителя и бухгалтера

28 августа – Использование психологических особенностей сотрудников для повышения результатов их труда

28 августа – Создание модели компетенций

30 августа – Ассессмент-центр своими руками или как использовать лучшие HR практики с минимальным бюджетом



Безопасность, управление рисками, истребование долга

1-2 августа – Организация системы предотвращения потерь на предприятии

15 августа – Коммерческий профайлинг

21-24 августа – Корпоративная безопасность

21-23 августа – Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Корпоративное мошенничество

21-22 августа – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить

21 августа – Обвинения в необоснованной налоговой выгоде и отсутствии должной осмотрительности

29-30 августа – Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

30 августа – Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде



Применение Microsoft Office

16-17 августа – Практичный Excel. Экспресс-курс

24 августа – Экономические расчеты средствами MS Excel 2016/2013/2010



Вебинары (он-лайн семинары)

– Расписание вебинаров и необходимая информация для участия в вебинаре



Выездные семинары

– Все выездные семинары за рубежом

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