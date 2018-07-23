Памятка для занятого бухгалтера на август 2018 года

Посмотрите расписание обучающих программ в июле 2018 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве.
Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки
1 августа – Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия
1 августа – Электронная первичка: доверять, проверять, использовать (тренинг с глубоким погружением, взрывом сознания и счастливым концом)
3 августа – Нормируемые расходы по налогу на прибыль: правила успешного расчета
3 августа – Бонусы и скидки: бухгалтерский и налоговый учет
6 августа – НДС в 2018 году
7 августа – Налог на прибыль в 2018 году
8 августа – Электронная первичка: доверять, проверять, использовать (тренинг с глубоким погружением, взрывом сознания и счастливым концом)
8 августа – ОНЛАЙН-КАССЫ: РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ. Новый этап реформы: как перейти на онлайн-кассы с наименьшими проблемами. Расширение сферы применения ККТ на «безналичников»
9 августа – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы
10 августа – Новые налоговые агенты иностранных организаций с 2018 и с 2019 гг. Неблагоприятное влияние контрактных условий на налогообложение. Правила исчисления и уплаты налога на доходы и НДС налоговыми агентами. Нюансы заполнения налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Вопросы налогообложения доходов резидентов СНГ и ЕАЭС
16 августа – Кассовые операции в 2018 году: требования законодательства, типичные нарушения и ответственность за них
21 августа – Готовимся к проверкам контролирующих органов: налоговые органы и полиция. Что нового?
23 августа – Предупреждаем характерные нарушения налогового законодательства, выявляемые при проведении налоговых проверок
23 августа – Что следует знать о налоговых изменениях 2018 года. Совершенствование налогового администрирования в 2018 году. Новое валютное законодательство. Новое таможенное законодательство. НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы
24 августа – НДС, налог на прибыль, налог на имущество в 2018 году
24 августа – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат
24 августа – Проверки ФНС и УЭБиПК ГУ МВД
24 августа – Проверки ФНС. Допрос сотрудников при налоговых проверках
24 августа – Проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК ГУ МВД)
28 августа – Пределы прав налогоплательщиков по уменьшению налоговой базы и суммы налога. Что таит в себе статья 54.1 НК РФ
28 августа – Бухгалтер вышел из отпуска: Что изменилось за лето?
28 августа – Управленческие навыки для главного бухгалтера
29-30 августа – Внутренний аудит и система внутреннего контроля
30 августа – Встреча с экспертом. Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?
30 августа – Как инспекторы ищут налоговые схемы и доказывают необоснованную налоговую выгоду. Судебная практика и новации законодательства
31 августа – Гарантии и компенсации работникам: налоги и взносы
31 августа – Налоговые проверки по НДС
31 августа – Расчет среднего заработка: пошаговая инструкция
Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению
2 августа – Строительство: особенности бухгалтерского учета и налогообложения в 2018 году
6 августа – Налогообложение и учет в строительстве
27 августа – Финансовый результат учреждений государственного сектора: порядок составления и исполнения плана ФХД
Оптимизация налогообложения, офшоры
2-3 августа – Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как получать наличные и сохранить счёт в банке. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот
10 августа – Деоффшоризация и международное налоговое планирование. Новые тренды
13 августа – Последствия налоговой оптимизации: к чему готовиться с учетом судебной практики
21 августа – Налоговое планирование 2018: как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться. Как выжить в условиях банковского и налогового «геноцида» малого и среднего бизнеса
22 августа – Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как получать наличные и сохранить счет в банке. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот
23 августа – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в 2018 году. Как получать наличные и сохранить счет в банке
27 августа – Схема дробления бизнеса в понимании налоговиков и судов
27 августа – Последствия налоговой оптимизации: к чему готовиться с учетом судебной практики
Право
3 августа – Субсидиарная ответственность и КДЛ: позиция ФНС и судебная практика
6-8 августа – Юридическое сопровождение сделок и договоров
6-7 августа – Организация безопасной договорной работы на предприятии
8 августа – Претензионная и исковая работа
Трудовое право и кадровое делопроизводство
8 августа – Трудовое законодательство – 2018. Основные изменения
9 августа – Практикум для кадровика: учимся на чужих ошибках
20 августа – К чему готовиться специалисту по охране труда в 2018 году
21 августа – Практикум для кадровика: обязательные локальные нормативные акты. Проверка на соответствие законодательству
31 августа – Персональные данные: как работать по закону и избежать штрафов
Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции
9 августа – ВЭД 2018 в условиях функционирования ЕАЭС и вступления в силу ТК ЕАЭС. Новый таможенный кодекс с 01.01.2018. Принципы и методы определения таможенной стоимости товаров Порядок определения и декларирования таможенной стоимости
10 августа – Новые налоговые агенты иностранных организаций с 2018 и с 2019 гг. Неблагоприятное влияние контрактных условий на налогообложение. Правила исчисления и уплаты налога на доходы и НДС налоговыми агентами. Нюансы заполнения налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Вопросы налогообложения доходов резидентов СНГ и ЕАЭС
10 августа – Внешнеторговый контракт: оформление, валютный контроль, налогообложение
21 августа – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», новые требования валютного контроля в связи с принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И
23 августа – Что следует знать о налоговых изменениях 2018 года. Совершенствование налогового администрирования в 2018 году. Новое валютное законодательство. Новое таможенное законодательство. НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы
Управление и менеджмент
3 августа – Сложные ситуации в жизни руководителя
14-17 августа – Практическая психодиагностика при подборе персонала. Интенсивный курс
14 августа – Эффективные коммуникации на основе практической характерологии
16 августа – Как распознать ложь и обман
16 августа – Физиогномика в бизнесе: читаем людей по чертам лица
17 августа – Эффективные инструменты подбора кандидата. Корпоративная культура компании
21 августа – Построение системы оценки персонала в компании на основе моделей компетенций
23 августа – «Опасные» типы в организации: почему и кто предаёт
23 августа – Инструменты оценки компетенций. Поведенческое интервью
24 августа – Безопасность руководителя и бухгалтера
28 августа – Использование психологических особенностей сотрудников для повышения результатов их труда
28 августа – Создание модели компетенций
30 августа – Ассессмент-центр своими руками или как использовать лучшие HR практики с минимальным бюджетом
Безопасность, управление рисками, истребование долга
1-2 августа – Организация системы предотвращения потерь на предприятии
15 августа – Коммерческий профайлинг
21-24 августа – Корпоративная безопасность
21-23 августа – Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Корпоративное мошенничество
21-22 августа – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить
21 августа – Обвинения в необоснованной налоговой выгоде и отсутствии должной осмотрительности
29-30 августа – Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок
30 августа – Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде
Применение Microsoft Office
16-17 августа – Практичный Excel. Экспресс-курс
24 августа – Экономические расчеты средствами MS Excel 2016/2013/2010
Вебинары (он-лайн семинары)
– Расписание вебинаров и необходимая информация для участия в вебинаре
Выездные семинары
– Все выездные семинары за рубежом
– Все выездные семинары в России
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