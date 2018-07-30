«Такском-Ветис» − первое работающее приложения для «Меркурия»

Представители компании «Такском» Михаил Заикин и Алексей Фризоргер приняли участие в обсуждении результатов внедрения электронной ветеринарной сертификации заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова с бизнес-сообществом Санкт-Петербурга. На мероприятии обсуждались технические аспекты, затрудняющие работу во ФГИС "Меркурий". В своем выступлении Николай Власов рекомендовал «Такском», как первую компанию, создавшую работающее приложение для ФГИС «Меркурий» для малоформатной розницы и сетей общественного питания.

«Такском-Ветис» − это целая линейка IT-продуктов для интеграции с системой «Меркурий».

Онлайн (web)-кабинет – первый сервис системы «Такском Ветис». Он позволяет зарегистрироваться и настроить доступ к системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Используя личный кабинет, предприниматели получат широкие возможности для гашения ВСД, внесения больших объемов информации о товарах, торговых точках и для инвентаризации. Через web-форму легко найти нужный ветеринарный сертификат по наименованию продукции и контрагента или ИНН.

Мобильное приложение – второй компонент инновационной линейки. Этот сервис ускоряет работу розничных магазинов, сетей кафе и ресторанов с ветеринарными сопроводительными документами. Обладающее интуитивно-понятным интерфейсом приложение делает процесс просмотра и проверки информации о товарах менее трудоемким. Такая форма позволяет бизнесменам гасить ВСД без присутствия в офисе, взяв в руки лишь мобильное устройство. Сервис подходит для смартфонов с операционными системами Android или iOS. Через приложение можно просматривать список ВСД, сгруппированных по номеру транспортного средства или товарно-транспортной накладной, искать по QR-коду ВСД, используя камеру смартфона, и группировать список электронных сертификатов, массово гасить их по товарно-транспортной накладной или транспортному средству. Кроме этого, пользователям приложения доступна функция частичного приема партии продукции и оформления возврата части партии поставщику.

Третий продукт линейки − модуль «Такском Ветис», который интегрируется в учетную систему 1С 8.3. Сервис позволяет сопоставлять номенклатуру и контрагентов бухгалтерии и ФГИС «Меркурий», гасить входящие ветеринарные сертификаты с созданием в системе документов поступления.

Компания «Такском» тесно сотрудничает с Россельхознадзором, что позволяет оперативно реагировать на запросы участников оборота продукции животного происхождения и адаптировать свое программное для работы с ФГИС «Меркурий».

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