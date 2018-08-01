Лучшая мебель для офиса

Как повысить эффективность труда персонала и мотивировать к работе на благо компании? Ответ прост – организовать максимально комфортные условия. Давно доказано, что окружающая обстановка прямым образом влияет на продуктивность работы.

А если ещё и каждому прибрести ортопедическое кресло KULIK SYSTEM®, в офисе воцарится поистине дружелюбная трудовая атмосфера.

В чём секрет качества продукции

Итальянская компания занимается разработкой эргономичной мебели, используя опыт настоящих профессионалов своего дела. Над производством кресел трудятся разнопрофильные специалисты, чтобы каждый желающий мог купить ортопедические модели для дома или офиса.

Многоуровневое предприятие KULIK SYSTEM® сумело довести до совершенства взаимодействие с заказчиками и партнёрами. Всё это получилось с помощью:

специалистов клиники KULIK SYSTEM®, где была создана ключевая концепция поддержки, коррекции и устранения нагрузки со всех отделов позвоночника;

команды бюро инжиниринга, которая постоянно находит уникальные возможности легитимного развития фирмы. Это интеллектуальный центр компании;

работников фабрики, использующих уникальное швейное оборудование и ручную отделку для создания эксклюзивной мебели;

сотрудников отдела логистики, которые отвечают за быструю доставку партий товара и снижение расходов.

Каждое кресло – результат скрупулёзного подхода профессионалов. Именно поэтому многие так ценят итальянскую продукцию и выбирают её.

Основные функции кресел

В основе эргономичной мебели лежит запатентованная система поддержки, коррекции и реабилитации позвоночника. Все детали продуманы до мелочей. В результате получилось сконструировать мебель, обладающую огромным количеством ортопедических возможностей:

устранение напряжения с шейного отдела позвоночника;

коррекция осанки грудной зоны;

поддержка поясницы;

минимизация нагрузки на копчик;

контроль правильного положения таза;

обеспечение циркуляции воздуха.

Кресло повторяет анатомические контуры человеческого тела, а за дополнительных регулировок получается гарантировать максимальный комфорт во время работы за компьютером.

Выгода для корпоративных клиентов

Многие компании и фирмы выбирают для обустройства своих офисов именно итальянские ортопедические кресла KULIK SYSTEM®. Интерес к этой продукции полностью оправдан. Модельный ряд кресел достаточно большой, чтобы подобрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей и целей компании. С их помощью получится подчеркнуть индивидуальный стиль путём:

подбора подходящих материалов обивки: антара, натуральная кожа, экокожа, азур;

комбинации выбранных материалов по фактуре и цвету;

добавления оригинальной дизайнерской строчки;

дополнения комплектации различными опциями для большего удобства;

нанесения корпоративной символики, что позволяет позиционировать свою компанию или бренд в лучшем свете.

На сайте продукции KULIK SYSTEM® можно самостоятельно сконструировать идеальное кресло с помощью удобного раздела «Конструктор». С таким подходом точно получится обустроить рабочие места в офисе максимально комфортно и красиво.

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