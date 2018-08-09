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Новости компаний

Вам в подарок книги для бухгалтерского спокойствия

Стресс – второе имя бухгалтерии. И в погоне за делами мы часто забываем позаботиться о себе. А стресс у самого знающего человека в компании совсем ни к чему. Поэтому дарим Вам набор книг для бухгалтерского спокойствия. Берегите себя!

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