Вам в подарок книги для бухгалтерского спокойствия

room111 Да можно создать корп. службу безопасности, как делают во всех крупных корпорациях и пусть провер... Как сами налоговики рекомендуют проверять контрагентов. На примерах

Аноним

10X12=120X20=2400000!!!!!!!!!!!!!!!если по 5000, то= 1200000!!!!!!!!!!!да кто ж вам позволит в эт... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

"Число сотрудников 1 453 (численность аппарата Правительства) " - видимо среди них изучали. Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Над.К Поэтому смысл всегда один. Это вас кто-то сильно обманул. Мы обсуждаем не смысл жизни, а з... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

"Налог для самозанятых граждан будет рассчитываться по ставке четыре процента"Позвольте дура... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

scarabey А что означает "средняя стоимость" и как она соотносится с фактической?Если автомобиль куплен в а... Транспортный налог на дорогие авто: перечень, разъяснения и предложения

Аноним

Мне нравится Ответить#2 Аноним только что За одним работником-высотником-20 человек н... Как обучать сотрудников, работающих на высоте

Аноним

Оне народ совсем за идиотов считают. Кто ж поверит, что седни 4%, и это нафсегда. 0% лучшее чем 4... Самозанятые не хотят становиться ИП на ПСН. Но скоро все может измениться

Аноним

Аллилуйя! Хоть одно здравомыслящее письмо выпустили! Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников: еще одно разъяснение

Аноним

Sveta glavbuh 09:25 11.07.18 Ну и донесите все это выше описанное до президента и правительства.... Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста

Аноним

Народ берет не задумываясь как будет отдавать, ибо жить надо сегодня и сейчас, а перспектив никак... Россияне загоняют себя в личный дефолт?

Аноним

Чиновников понизить пенсионный возраст. Всё равно их зарплата и пенсия идёт из бюджета. У н... Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста

Аноним

Может получится как раз и наоборот. кто не хотел повышения пенсионного возраста по результатам ре... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

и ведь эти лекторы вещают изо всех щелей.Вообще, выплаты по трудовому договору - это ведь тоже вы... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

Сейчас безопасней украсть,чем взять в долг... Россияне загоняют себя в личный дефолт?

Аноним

Осталось к каждому налогоплательщику посадить сотрудника ифнс и тогда все будет под контролем! Со... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

За одним работником-высотником-20 человек наблюдателей за его безопасностью, которых нужно ... Как обучать сотрудников, работающих на высоте

Аноним

беспредел в масштабах государства Налоговики угрожают: налоговые декларации могут быть аннулированы

Аноним

Необлагаемый налогами и страховыми взносами минимум и прогрессивный налог для больших доход... Самозанятые не хотят становиться ИП на ПСН. Но скоро все может измениться

Аноним

Что бы уволить любого сотрудника за 10 минут, надо трудовой кодекс поменять. Может работать начну... Как уволить сотрудника за 10 минут

Аноним

не мезантропия, а мизантропия Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Аноним

Ох уж эти эксперты. И у каждого своё мнение.Это ж как надо написать закон, что бы у каждого было ... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

Аноним, Вы писали:И всё? Других типов нет? Или вы не знаете наличии других типов?В вашем ре... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Аноним

"Не кочегары мы не плотникиНо сожалений горьких нет как нетА мы монтажники-высотники даИ с высоты... Как обучать сотрудников, работающих на высоте

Аноним

Очень хорошие высказывания экспертов о кредитной Кабале. Очень. Россияне загоняют себя в личный дефолт?

Аноним

И голосование на референдуме надо проводить с указанием СНИЛС. Кто проголосовал за повышение, то... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

И всё? Других типов нет? Или вы не знаете наличии других типов?В вашем ресторане только так... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Аноним

Какие-то полумеры. ФСС, ПФР - вообще должны быть одной структурой, как минимум. Работают с одной ... Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста