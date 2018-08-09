Вам в подарок книги для бухгалтерского спокойствия

Кабинеты повыше будут,чем высотные работы...
Хоть одно здравомыслящее письмо выпустили! Что значит "выпустили"? Это ответ челябинских н...
Да можно создать корп. службу безопасности, как делают во всех крупных корпорациях и пусть провер...
А что означает "средняя стоимость" и как она соотносится с фактической? Никак. Если автомоб...
10X12=120X20=2400000!!!!!!!!!!!!!!!если по 5000, то= 1200000!!!!!!!!!!!да кто ж вам позволит в эт...
"Число сотрудников 1 453 (численность аппарата Правительства) " - видимо среди них изучали.
Поэтому смысл всегда один. Это вас кто-то сильно обманул. Мы обсуждаем не смысл жизни, а з...
"Налог для самозанятых граждан будет рассчитываться по ставке четыре процента"Позвольте дура...
Вообще, выплаты по трудовому договору - это ведь тоже выплаты за работы и услуги. Нет. Пото...
А что означает "средняя стоимость" и как она соотносится с фактической?Если автомобиль куплен в а...
Мне нравится Ответить#2 Аноним
только что
За одним работником-высотником-20 человек н...
Оне народ совсем за идиотов считают. Кто ж поверит, что седни 4%, и это нафсегда. 0% лучшее чем 4...
Аллилуйя! Хоть одно здравомыслящее письмо выпустили!
Sveta glavbuh
09:25 11.07.18
Ну и донесите все это выше описанное до президента и правительства....
Аноним, Вы писали:Если почитать закон о референдумах,то станет ясно, что правительство может зару...
Народ берет не задумываясь как будет отдавать, ибо жить надо сегодня и сейчас, а перспектив никак...
Чиновников понизить пенсионный возраст. Всё равно их зарплата и пенсия идёт из бюджета. У н...
Может получится как раз и наоборот. кто не хотел повышения пенсионного возраста по результатам ре...
и ведь эти лекторы вещают изо всех щелей.Вообще, выплаты по трудовому договору - это ведь тоже вы...
Сейчас безопасней украсть,чем взять в долг...
Осталось к каждому налогоплательщику посадить сотрудника ифнс и тогда все будет под контролем! Со...
За одним работником-высотником-20 человек наблюдателей за его безопасностью, которых нужно ...
беспредел в масштабах государства
Необлагаемый налогами и страховыми взносами минимум и прогрессивный налог для больших доход...
Что бы уволить любого сотрудника за 10 минут, надо трудовой кодекс поменять. Может работать начну...
не мезантропия, а мизантропия
Ох уж эти эксперты. И у каждого своё мнение.Это ж как надо написать закон, что бы у каждого было ...
Аноним, Вы писали:И всё? Других типов нет? Или вы не знаете наличии других типов?В вашем ре...
"Не кочегары мы не плотникиНо сожалений горьких нет как нетА мы монтажники-высотники даИ с высоты...
Очень хорошие высказывания экспертов о кредитной Кабале. Очень.
И голосование на референдуме надо проводить с указанием СНИЛС. Кто проголосовал за повышение, то...
И всё? Других типов нет? Или вы не знаете наличии других типов?В вашем ресторане только так...
Какие-то полумеры. ФСС, ПФР - вообще должны быть одной структурой, как минимум. Работают с одной ...
В итоге я так и не поняла есть кто-то кто работает, кто не консерватор, не айтишник, а простой бу...
Что бы уволить любого сотрудника за 10 минут надо при приёме на работу взять с него заявление на ...