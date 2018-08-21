Памятка для занятого бухгалтера на сентябрь 2018 года

Посмотрите расписание обучающих программ в сентябре 2018 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве.

Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

5 сентября – Страховые взносы и НДФЛ в 2018 году

5 сентября – НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: порядок проведения в 2018 году. Способы защиты организации и ее должностных лиц

6 сентября – НДС, налог на прибыль, налог на имущество в 2018 году

7 сентября – Практические вопросы ценообразования в компаниях: налоговые и правовые риски и как их избежать

11 сентября – НДС: как определить место реализации товаров, работ, услуг. Разбираемся на примерах

11 сентября – Бухгалтер вышел из отпуска: Что изменилось за лето?

11-12 сентября – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить

11 сентября – Обвинения в необоснованной налоговой выгоде и отсутствии должной осмотрительности

12 сентября – Безопасность руководителя и бухгалтера

13 сентября – Выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам: типичные ошибки и их последствия

13 сентября – ОНЛАЙН-КАССЫ: РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ. Новый этап реформы: как перейти на онлайн-кассы с наименьшими проблемами. Расширение сферы применения ККТ на «безналичников»

20 сентября – УСН: разбираемся с налогами и бухгалтерским учетом

20 сентября – НДС: свежеиспеченные законы, горячие разъяснения и судебная практика

21 сентября – НДС и налог на прибыль в 2018 году

24 сентября – Основные средства, нематериальные активы, запасы: новые правила учета в 2018 году

26 сентября – Инструкция для руководителя: концепция взаимодействия с контролирующими органами

27 сентября – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат. Новые требования к документированию расходов с учетом реформы ККТ

27-28 сентября – Эффективные методы возврата дебиторской задолженности

27 сентября – Дебиторская задолженность

28 августа – Бухгалтер вышел из отпуска: Что изменилось за лето?

Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению

17 сентября – Суммированный учет рабочего времени: общие правила и особенности вахтового метода работы

18 сентября – Всё о вахтовом методе работ в 2018 г.: новые правила оформления на работу, бухгалтерский и налоговый учет

18 сентября – Некоммерческие организации. Бухгалтерский учет и налогообложение. Новое с 2018 года. Отчетность за 9 месяцев

25 сентября – Учет в строительстве: разбираемся с проблемами подрядчика

Оптимизация налогообложения, офшоры

12 сентября – От налоговой оптимизации до необоснованной налоговой выгоды: как законно сэкономить на налогах

24 сентября – Схема дробления бизнеса в понимании налоговиков и судов

26 сентября – Налоговое планирование 2018: как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться. Как выжить в условиях банковского и налогового «геноцида» малого и среднего бизнеса

26 сентября – Последствия налоговой оптимизации: к чему готовиться с учетом судебной практики

27 сентября – Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как получать наличные и сохранить счет в банке. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот

28 сентября – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в 2018 году. Как получать наличные и сохранить счет в банке



Право

11 сентября – Субсидиарная ответственность контролирующих компанию лиц. Возможности для получения дебиторской задолженности. Последствия выездной налоговой проверки в новых условиях

12 сентября – Субсидиарная ответственность и КДЛ: позиция ФНС и судебная практика

28 сентября – Претензионная и исковая работа



Трудовое право и кадровое делопроизводство

6 сентября – Трудовой договор: предупреждаем ответственность за ненадлежащее оформление

10 сентября – Обязательные локальные нормативные акты: предупреждаем типичные ошибки

10 сентября – Проверка ГИТ соблюдения трудового законодательства

17 сентября – Иностранные работники в российских компаниях в 2018 г.

17 сентября – Трудовые споры: анализ судебной практики

17-18 сентября – Безопасное увольнение персонала. Как уволить сотрудника, если он этого не хочет

18 сентября – Кадровику о кадровой безопасности

21 сентября – Инструкция для руководителя кадровой службы: как правильно оформить прием и увольнение работников

25-26 сентября – Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство в 2018 году

28 сентября – Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2018 году



Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции

6 сентября – ВЭД 2018 в условиях функционирования ЕАЭС и вступления в силу ТК ЕАЭС. Новый таможенный кодекс с 01.01.2018 г. Принципы и методы определения таможенной стоимости товаров. Порядок определения и декларирования таможенной стоимости

11 сентября – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», новые требования валютного контроля в связи с принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И

19 сентября – Налогообложение услуг по перевозкам и транспортно-экспедиционных услуг в 2018 году. Документооборот. Договоры страхования гражданской ответственности и договор страхования груза. Что выбрать. Новое для экспедиторов в правилах заполнения счетов-фактур, книг покупок, продаж, журналов. Налоговые агенты по НДС и налога на доходы по международной перевозке грузов и транспортно-экспедиционным услугам (ТЭУ)

28 сентября – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия в рамках Евразийского экономического союза в 2018гг. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС с 2018 года. Новое валютное законодательство. Новая декларация по косвенным налогам. Особенности налогообложения (импорт-экспорт товаров (работы, услуги) в рамках ЕАЭС и при импорте-экспорте из третьих стран, особенности заполнения счетов-фактур, ДТ). Вопросы налогообложения доходов резидентов СНГ и ЕАЭС и нюансы двойного налогообложения. Как подтвердить право на нулевую ставку НДС по перевозкам и транспортно-экспедиционным услугам в рамках ЕАЭС



Управление и менеджмент

24-25 сентября – Управление проектами для руководителей



Безопасность, управление рисками, истребование долга



Применение Microsoft Office

20-21 сентября – Практичный Excel. Экспресс-курс

26 сентября – Экономические расчеты средствами MS Excel 2016/2013/2010



Вебинары (он-лайн семинары)



Выездные семинары

– Все выездные семинары в России



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