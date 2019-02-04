Юрий, расскажите, как всё начиналось. В какой обстановке вы росли, и какие первые опыты предпринимательства у вас были?

– Я родился в Новороссийске в обычной советской семье. Школьные годы такие же, как у всех – с пионерскими галстуками, лимонадом за 3 копейки и индейцами Гойко Митича. Из необычного разве что морская романтика, которой был пропитан наш портовый город.

Именно с ней и связан мой первый опыт в бизнесе (хотя тогда и слова-то такого не было). У моряков в карманах оставались после рейсов иностранные монетки, которые они раздавали детворе. Я выменивал эти монетки у сверстников, а потом продавал на рынке, где собирались коллекционеры-нумизматы.

– Судя по всему, коммерческая жилка в вас проснулась довольно рано. Наверняка, были и другие пробы себя на этом поприще?

– Конечно. Были и срезанные перед администрацией Алма-Аты цветы, которые мы с братом собирались продавать в виде букетов на базаре (за что получили знатный нагоняй от мамы). И куча сувенирной продукции, добытая на ярмарке народного потребления благодаря детской предприимчивости.

Но окончательно я понял, что это «моё» после одного эпизода. В 1991 году в Польшу под видом экскурсий ездили автобусы, возившие челноков. Среди них было и много школьников, но на это закрывали глаза. Мы везли то, что пользовалось спросом у поляков: краснодарский чай, кильку в томате, зубную пасту. На заработанные тогда деньги я купил дутую черную куртку и джинсы «Мальвины», о которых мечтал.

Но главным было не это. Я почувствовал вкус к такой жизни. Речь не только о вещах, которые можно было себе позволить. Дело было в азарте, в головокружении от собственных успехов, в свободе, которая мне открывалась. Тогда я окончательно понял, что хочу заниматься торговлей. Забрал документы из мореходки, куда пошел по примеру других ребят в классе, и поступил на факультет «Государственное и муниципальное управление».

– А каким был ваш первый взрослый бизнес?

– Это было рекламное агентство. Начиналось оно как маленькая контора из трёх сотрудников. Мы делали сувенирную продукцию. В Новороссийске – большом портовом городе, на нее был огромный спрос. Но постепенно наша полиграфия расширялась. Мы начали осваивать широкоформатную печать. И были первыми, кто начал ставить в Новороссийске рекламные щиты и сдавать их под рекламу. Попутно мы осваивали газеты, журналы, радио, ТВ. Возглавляемая мною компания была официальным представителем на Кубани нескольких федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия», «НТВ» и «ТНТ». За двадцать лет (?) дело выросло до огромного медиа-холдинга.

– Но в итоге вы оставили его и начали работать в совершенно другой области?

– Да. В определенный момент я понял, что пришло время сменить сферу деятельности. К тому времени я успел некоторое время поработать в администрации Новороссийска начальником управления инвестиционного развития. Именно после этого я основал компанию «Инвестиционный фонд Кубани».

Мы занимались малоэтажным строительством. Я нашел юридическую лазейку, позволяющую уменьшить количество разрешений и согласований, необходимых на возведение таких объектов, а значить и снизить стоимость квадратного метра. Такое жильё пользовалось большим спросом. Но, разумеется, конкурентов это не устраивало.

Они задействовали свои связи, чтобы прищучить нас. Сначала нам предъявили иск с требованием снести дома из-за якобы несоблюдения пожарной безопасности. Чиновник, который вёл это дело, намекнул, что вопрос можно замять за определенную сумму денег. Но я был не намерен действовать такими методами, и обратился в ОБЭП. Этого начальника задержали на взятке с поличным. Однако спустя несколько месяцев не только закрыли на него дело, но и восстановили в должности.

Зато на меня начали открываться уголовные дела одно за другим. Разумеется, все они были фиктивными, а вот возможный срок за них мог быть вполне реальным. И когда я узнал, что подготовлено постановление о моем аресте, немедленно покинул страну – благо, у меня уже была открыта виза в США.

Но вряд ли я когда-нибудь забуду тот день. Улетать нужно было через Минск, поскольку в Шереметьево уже лежало постановление о моём задержании. А у Беларуси нет общей базы с Москвой. Пять часов на машине по жуткому гололеду, но я успел на нужный мне рейс. И когда в минском аэропорту я прошел регистрацию и уже сидел в зоне отлета, то никак не мог поверить, что мне удалось выбраться из этой переделки.

– Сумасшедшая история! То есть, вы попали в США, не имея там никакой подготовленной заранее базы?

– Да. Единственный знакомый человек, который там у меня был, это друг моего отца. Он помог мне снять квартиру у своего товарища – тоже бывшего эмигранта. Но в остальном я всё сделал сам. В первое время было трудно, и я допустил массу ошибок. Теперь бы я, конечно, действовал по-другому. Но я благодарен тому времени. В конце концов, именно мои тогдашние мытарства натолкнули меня на мысль о бизнесе, которым я сейчас занимаюсь, и в который вкладываю все свои силы и умения.

Дело в том, что тогда меня не раз посещала мысль: почему, чёрт возьми, нет ни одного агентства, которое бы взяло на себя комплексную работу по обустройству новоприбывших переселенцев? Ведь Америка – страна мигрантов. Такая услуга должна была быть очень востребованной, а эта ниша пустовала!

И раз таких предложений на рынке не было, то я решил этим заняться. В 2011 году я открыл компанию «Русская Америка». Даже придумал термин: «социальная адаптация». Прежде чем начать им пользоваться, я специально изучал интернет, газеты, объявления – нигде это понятие не использовали в подобном контексте. Мы были первые, кто это предлагал.

– А в чем именно заключается эта социальная адаптация?

– В массе вещей. Улаживание вопросов с визами, поиск жилья, трудоустройство, открытие счетов в банке, оформление медицинской страховки, определение детей в школу и многое другое. Представьте, вы приезжаете в незнакомую страну, где вам нужно начинать жизнь с нуля. Даже если бы вы в рамках своего государства, где всё знакомо, переехали в другой город, то это уже было бы огромным стрессом – ведь все те действия, которые обычно растянуты во времени, нужно сделать одномоментно. А тут вам вдобавок еще и неизвестны правила игры. Конечно, хочется, чтобы рядом был человек, который мог проконсультировать во всех непонятных вопросах, а в некоторых случаях и сделать всё за тебя.

– Впечатляет! Но вероятно, такими услугами могут воспользоваться только обеспеченные люди?

– Не буду скрывать, изначально мой проект действительно был направлен именно на этот класс. Более того, в силу личной ситуации, больше всего я ориентировался на бизнесменов, которым, так же как и мне, пришлось бежать за границу от судебного произвола или политического преследования. К сожалению, обстановка практически во всех странах СНГ такова, что это может случиться с любым предпринимателем.

Однако со временем я понял, что такая помощь нужна всем. И когда «Русская Америка» выросла в большую компанию со множеством сотрудников, у нас появилась возможность формировать предложения для разных слоев населения. Даже там, где мы помогаем только консультацией, это всё равно экономит человеку гораздо больше денег, чем он нам заплатил.

– Но насколько я знаю, сейчас вы замахнулись на совершенно грандиозные планы?

– Когда я понял, что мне стало тесно в рамках Соединённых Штатов, то решил, что моя деятельность должна охватывать и другие страны. Для этого я основал компанию «Второй паспорт».

Я с удивлением обнаружил, что ни одна фирма не предлагает любое государство на выбор. Все сотрудничают с одной-двумя, максимум с пятью. И тогда я поставил перед собой амбициозную задачу – сделать доступным для эмиграции весь мир. Сейчас в нашей базе уже есть 50 стран. Человек может выбрать, что ему подходит больше, сравнить программы, выяснить, куда у него больше всего шансов попасть.

Конечно, для этого проводится очень масштабная работа. С одной стороны, нам нужно обеспечить юридическую, информационную и практическую поддержку в тех странах, куда люди эмигрируют. У нас уже заключено больше 150 договоров с миграционными адвокатами и другими специалистами, которые могут предоставить качественную помощь. С другой стороны, нам необходимо открыть достаточное количество офисов там, откуда люди хотят уехать. И желательно, чтобы они были не только в столичных и крупных городах, но и везде, где на это есть спрос. Новые филиалы мы открываем посредством франшизы, и сейчас они есть уже в пяти (?) государствах.

– Вы уже столько всего сделали. А что будет дальше, когда вы целиком освоите это направление? Кажется, дальше уже точно расти некуда?

– Как раз наоборот! Это только вершина айсберга. На самом деле, русскоязычные эмигранты – это только маленькая часть от общего потока. Китай и Латинская Америка даёт куда больший трафик. Именно поэтому, когда мы твердо встанем на ноги и будем уверено чувствовать себя на международном рынке, то выйдем с предложением на испанском и китайском языках.

– Спасибо, Юрий! И напоследок, какой совет вы бы дали начинающим предпринимателям?

– Будьте уникальны! Думайте, чем вы можете выделиться. Почему клиент должен прийти именно к вам, и что вы можете дать ему такого, чего он больше нигде не получит? Не будьте как все, будьте собой! В большом бизнесе ценятся только индивидуальности.