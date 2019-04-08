Кипр анонсировал изменения в программе иммиграции

В феврале правительство Кипра внесло изменения в инвестиционную программу. Подробнее об изменениях рассказали в юридической компании Иммигрант Инвест.

Инвестиционная программа

Инвестиционная программа Кипра — одна из самых молодых программ среди стран ЕС. Благодаря более лояльным условиям и выгодами от получения кипрского паспорта, она быстро стала одной из популярных:

Оформление кипрского гражданства занимает 6-7 месяцев, в то время как получение гражданства другой страны ЕС занимает 5-10 лет.

В заявку о получении гражданства инвестор может включить детей, до 28 лет, родителей, старше 55 лет и супругу. Ни у одной другой программы нет таких условий для совершеннолетних детей.

Главное нововведение — дополнительное пожертвование в фонды развития Кипра. Заявитель должен инвестировать по 75 тыс. евро в фонды развития Кипра — «Фонд содействия исследованиям и инновациям» и в «Корпорацию земельного развития».

Кроме того, к оформлению гражданства будут допущены только те инвесторы, у которых не было отказов из миграционных служб в других странах ЕС и у кого есть действующая Шенгенская виза.

В Иммигрант Инвест рассказали, что изменения не сильно повлияют на инвесторов. Единственное, теперь придется предоставить больше документов:



Пакет документов для подачи заявки на инвестиционное гражданство станет немногим больше. Вероятно, на его подготовку также уйдет чуть больше времени, — отметила адвокат, директор по развитию Иммигрант Инвест Елена Рудая.

Подробнее об изменениях в кипрской программе читайте на Forbes.ru

Сколько стоит оформление кипрского паспорта

Заявитель может выбрать один из вариантов инвестирования:

покупку жилой недвижимости стоимостью 2 млн евро и пожертвование 150 тыс. в фонды развития.

покупку коммерческой недвижимости на сумму 2 млн евро и дополнительно инвестировать в жилую недвижимость стоимостью 500 тыс. евро и невозвратный взнос 150 тыс. евро.

с весны 2019 года заявитель может приобрести недвижимость, которая уже участвовала в программе инвестиционного гражданства. В этом случае инвестиции возрастают до 2,5 млн евро;

еще одно нововведение — заявитель может инвестировать 2 млн в судоходную отрасль. В этом случае ему нужно также купить жилой объект на сумму 500 тыс. и сделать невозвратный взнос 150 тыс. евро.

Эксперты отмечают, что тенденция на изменения миграционных программ в ближайшем будущем сохранится. Получить кипрский паспорт в 2020 году будет не так просто, как раньше.

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