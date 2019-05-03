Что делать, если на вас оформили кредит без вашего ведома

Представьте, вам позвонили и сообщили, что за вами числится кредит. Более того, вам уже собрались начислять штрафы за неуплаты по нему или вы вообще числитесь в рядах злостных неплательщиков. Что делать, куда бежать и, главное, есть ли шансы на успех?

К сожалению, ситуации, когда мошенники берут кредит на чужое имя, случаются. Эксперты сайта https://zaimi-bystro.ru/ советуют как правильно выходить из такой ситуации.

Что делать, если на ваше имя взяли кредит

Выясните какая организация и на основании каких документов считает вас должником. Попросите копию кредитного договора у банка или МФО. Убедитесь, что это не ваша старая задолженность, выросшая из нескольких сотен рублей до тысяч. И что это не ваш полный тезка. Если это действительно вы, но уверены, что кредит не брали — нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Опишите все, что вам известно, приложив документы, полученные от кредитной организации. Сделайте графологическую экспертизу подписи на договоре. Можете дополнить доказательствами, что кредит брали не вы (уезжали, были в больнице, на работе) — постарайтесь приложить выписки, справки, копию загранпаспорта и т. д. Запросите внутреннее расследование в банке или МФО. Если кредитная организация продолжает наставивать на долге — идите в суд с иском против нее. Когда все закончится — поменяйте паспорт. Ведь его данные попали в руки мошенников и на вас могут взять еще парочку кредитов.

Есть ли шансы на успех у такого мероприятия? Да, и они вполне реальные, если у вас имеются доказательства, что кредит брали не вы. Если вы не смогли найти ни одного свидетельства, то суду достаточно результата почерковедческой экспертизы.

Как это происходит: стандартные схемы мошенников

Часто недобросовестные «предприниматели» выдают себя за кредитных брокеров, обещая решить проблему с отказами по выдаче кредитов и просят оригинал паспорта, на который оформляют кредит.

Постарайтесь вообще никогда и нигде не оставлять в залог паспорт. Это чревато неприятными сюрпризами потом. Вы знали, что с копией вполне реально оформить интернет-займ? Мошенники могут оформить кошелек Яндекс.Денег на копию паспорта, при помощи сообщника в салоне связи он подтверждается, а потом на него берут займ.

Теряете паспорт — немедленно идите в полицию писать заявление об утере. Дата подачи заявления может стать основным доказательством вашей невиновности в суде.

И будьте бдительны!