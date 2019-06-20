Проблемы и перспективы развития рынка интернета вещей посредством блокчейн технологий.

Совершенствование интернет-технологий в последнее десятилетие стимулирует активное обсуждение использования технологий блокчейн в самых различных сферах. Так появляются работы, посвященные анализу перспектив их использования в сфере технологий, так называемого, «Интернета вещей». Практически с самого начала массового использования интернет-технологий возникли проблемы, связанные с особенностями сети интернет: потенциальная анонимность субъектов отношений, неопределенность их юрисдикции и времени осуществления транзакций и достоверности полученной информации, и ряд других. Для нейтрализации негативных последствий проявления этих особенностей, как национальные правовые системы, так и международное право отреагировали появлением определенных нормативно-правовых актов с целью обеспечения доверия в процессе осуществления различных транзакций, основанных на использовании интернет-технологий.

Решению проблем доверия к Интернету, как к открытой среде, посвящен ряд важных международных документов, таких как Доклад Генерального секретаря ООН, аналитический обзор "Рамки политики для открытого и надежного Интернета», Глобальный отчет "Экономика построения доверия в Интернете: предотвращение искажения данных» и много других. Квинтэссенция этих подходов заключается в следующем мнении: интернет нуждается в надежном фундаменте доверия, чтобы полностью реализовать его потенциал. В качестве одного из инструментов повышения доверия между субъектами, осуществляющими транзакции с помощью сети интернет, особенно, в условиях растущего числа видов и типов кибер-угроз, предлагается использовать технологию блокчейн.

С учетом экономической привлекательности, предполагаемой беспрецедентности массового использования технологий, проблема обеспечения доверия будет приобретать все более важное значение. Таким образом, исследования в области правовых методов регулирования в пространстве интернета и механизмов обеспечения ДОВЕРИЯ в этом поле, в частности, с использованием для этого технологий блокчейн, имеет значительную актуальность.

В обычном гражданско-правовом обороте ДОВЕРИЕ обеспечивается существующими национальными и международными системами контроля, в числе которых можно назвать системы сертификации, лицензирования, квотирования, фито-санитарного контроля и перемещения грузов, платежные и таможенные системы, и тому подобное. Однако, наличие иерархических связей приводит к значительному увеличению непроизводственных транзакционных издержек ведения бизнеса, которые значительно увеличиваются для компаний, расположенных в разных странах.

Так, к примеру, реальное время необходимое для осуществления сделки купли-продажи недвижимого имущества, в современных реалиях, может исчисляться минутами, но подготовка необходимых документов для переоформления права собственности может занять несколько дней и даже намного больше.

«Так как причина увеличения транзакционных издержек – это, в числе прочего, и наличие иерархических связей, где венчают пирамиду государственные органы, то, естественно, напрашивается радикальное решение: путь минимизации таких издержек - это путь устранения этих самых иерархических связей. Или, другими словами, это означает переход от иерархической структуры бизнес отношений к горизонтальной структуре. Горизонтальные бизнес-отношения — это пиринговые отношения, то есть одноранговые отношения между равными партнерами без посредников, наделенных властными полномочиями», - поясняет управляющий партнер коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры», Фурсов Анатолий Владимирович. «В последние годы благодаря использованию сети интернет отношения между различными субъектами как национальной, так и иностранной юрисдикции активно развиваются в горизонтальной модели взаимодействия. Несомненно, это в полной мере касается и случаев использования технологий Интернета вещей» - вывод Анатолия Фурсова сложно оспорить.

Ярким примером возможностей интернета вещей для реализации горизонтальных взаимосвязей между производителем и потребителем могут быть отношения, связанные с технологиями 3D-печати. Растущая сфера применения 3D-печати и простота ее использования позволяют предположить, что в будущем станет возможной организация массового "производства" товаров на дому у потребителей в соответствии с их индивидуальными предпочтениями. Такая "поставка" товаров не требует ни торговых посредников, ни иерархических связей.

Отметим несколько системных факторов развития мировой экономики, которые стимулируют переход к горизонтальным бизнес-моделей:

- глобализация экономических, производственных, информационных, финансовых и других отношений;

- рост конкуренции как на национальном, так и на международном уровне;

- наличие корреляционной связи результатов ведения бизнеса и волатильности спроса на продукцию или услуги;

- необходимость для игроков локальных рынков оперативного освоения знаний об особенностях юрисдикций разных стран и правовых систем;

- ускорение темпов протекания и развития всех процессов в как социуме, так и в экономике;

- необходимость резкого увеличения скорости и повышения качества реакции на вызовы.

По мнению Анатолия Фурсова, ценным моментом для всех сфер бизнеса в обсуждаемых процессах является именно молниеносное оформление горизонтальных отношений между субъектами на основе интернет-технологий, что, согласно утверждению Анатолия Владимировича, «создает уникальные предпосылки для предоставления услуг и проведения работ в интересах физических и юридических лиц с минимальными, иногда даже с нулевыми, транзакционными издержками».

«Однако, имеет место фундаментальный фактор, который сдерживает переход к горизонтальным моделям взаимоотношений», продолжает Ольга Полякова – Генеральный директор Юридического партнерства «ГАЛАКС», - «Это, прежде всего, ДОВЕРИЕ, вернее, его отсутствие».

«Безусловно, меры, которые необходимо предпринимать для минимизации рисков, завязанных на недоверии цепочки субъектов взаимоотношений друг к другу, значительно увеличивают транзакционные издержки, ведь альтернативой здесь является реальная вероятность получить гораздо большие издержки при реализации возможных угроз», - делает справедливый вывод Ольга Полякова.

Таким образом, одной из причин увеличения транзакционных издержек было недобросовестное поведение субъектов транзакции, которое и в настоящее время нельзя со 100% уверенностью заранее исключить.

Проблема доверия обострилось в период, когда в качестве эквивалента товара стали массово использоваться национальные "деньги", специфичные для каждого государства. Наличие различных эквивалентов создавало риски при осуществлении транзакций, что потребовало формирования доверительных механизмов обмена этими эквивалентами. Функцию обеспечения доверия при обмене эквивалентов стали выполнять третьи лица - посредники при обмене национальных "валют", которые обслуживали участников рынка. Естественно, за свою услугу "менялы" взымали определенную плату. Таким образом они являлись составной частью цепочки транзакционных издержек, назовем такую систему обмена - централизованной системой доверия.

Централизованная система доверия, отмечает Анатолий Фурсов – «это система, в которой носителем доверия к субъектам взаимоотношений есть специальный единый для всех без исключения, центральный элемент системы, функционирующий в интересах любого и каждого субъекта социума и, как правило, наделенный контрольно-властными полномочиями».

Альтернативой централизованной системе является распределенная форма доверия — она основана на взаимосвязи субъектов, ранее неизвестных друг другу, которые могут вступать в непосредственные, доверительные отношения между собой внутри этой системы без обращения к какой-то центральной организации, которая ручается за любого из них. «Вполне можно согласиться с таким подходом определения особенностей доверия в отсутствие централизованной системы, продолжает Полякова Ольга, но следует заметить, что такая форма доверия может охватывать не только тех, кто ранее был неизвестен друг другу, но также и тех, кто знал друг друга раньше. При этом необходимо помнить, что такая распределенная система доверия создается на основе самоорганизации и добровольного присоединения к ней. Для распределенной системы доверия могут быть созданы и использованы различные механизмы обеспечения доверия. Их спектр гораздо более широк, по сравнению с централизованной системой».

Итак, распределенная система доверия — это особого рода организационная система, формально или не формально создана как закрытая корпорация, в которой носителем доверия к субъектам взаимоотношений является любой субъект, но который обязательно входит в эту корпорацию.

Анализ функционирования такой системы доверия позволяет выделить основные свойства присущие именно этой форме доверия:

- хранение информации о доверии осуществляется каждым субъектом независимо от других;

- информация о доверии не сохраняется в централизованном месте (библиотеке, журнале, реестре, базе данных), а хранится распределено - каждым субъектом в отдельности;

- свободный доступ или обмен информацией свидетельствует о доверии к любому субъекту для всех членов распределенной системы доверия;

- публичную огласку, в рамках системы, выявленных фактов нарушения доверия или проявления таким субъектом нечестности, непорядочности или недобросовестности.

Анатолий Фурсов, формулирует проблему ДОВЕРИЯ, как проблему создания и функционирования некоторой информационной системы (централизованной или распределенной), которая обеспечивает сбор, накопление, использование и хранение достоверной, полной и своевременной информации о добросовестном/недобросовестном поведении субъектов

взаимоотношений.

«Именно поэтому», - отмечает Фурсов Анатолий Владимирович, - «задача создания правовых механизмов решения проблемы доверия относится к задачам информационного права».

Для будущего использования технологий Интернета вещей благодаря ряду преимуществ лучшими являются горизонтальные бизнес-отношения, которые в свою очередь могут объединяться на устойчивых или неустойчивых горизонтальных транзакционных связях. К типичным устойчивым горизонтальным транзакционным связям можно отнести, например, связи между членами замкнутых профессиональных корпораций. Именно наличие корпоративного доверия позволяет такие устойчивые горизонтальные транзакционные связи считать доверительными. К устойчивым горизонтальным транзакционным связям условно можно отнести связи, основанные на договоре и многократно повторяющиеся между одними и теми же субъектами, что, собственно, и формирует некую неформальную квазикорпорацию.

Такие устойчивые связи сопровождаются накоплением достоверной и полной информации о добросовестном (недобросовестном) поведении субъектов корпорации. Итак, устойчивые горизонтальные транзакционные связи имеют высокую степень доверия, что позволяет свести к нулю транзакционные издержки внутри корпорации, а иногда и за ее пределами.

Таким образом, можно дать следующее определение: устойчивые горизонтальные транзакционные связи — это многократно повторяющиеся взаимоотношения между известными друг другу субъектами по поводу однородных транзакций. Однородность транзакций означает высокую степень сходства условий осуществления взаимоотношений, а значит предусматривает стабильность (добросовестного или недобросовестного) поведения субъектов.

вещей.

Следовательно, в условиях использования технологий Интернета огромное место занимают неустойчивые горизонтальные транзакционные связи, где особенно остро стоит вопрос обеспечения доверия. Традиционно проблема обеспечения доверия решалась путем создания некой третьей стороны - централизованного специального института, априори такого, который заслуживает доверия (credible institution), в котором в той или иной степени собиралась информация о благонадежности субъектов общественных отношений.

До недавнего времени считалось, что централизованные организационные структуры являются лучшим способом решения проблемы доверия. В случае законодательного регулирования функционирования централизованной системы доверия такая система может быть использована любым членом социума. В качестве примера может служить банковская система, система нотариата, официальные реестры недвижимого имущества или земельных участков, система сертификации электронно-цифровых подписей и тому подобное. Несомненно, необходимость правового регулирования отношений, связанных с централизованной системой доверия, ведет к увеличению прямых и косвенных транзакционных издержек.

Исходя из вышесказанного, ярко прослеживается следующее противоречие:

- с одной стороны, доверие является необходимым условием уменьшения транзакционных издержек;

- с другой - увеличение издержек является необходимым условием для обеспечения доверия (уменьшение степени риска) при осуществлении неустойчивых горизонтальных транзакционных связей.

Ранее считалось, что именно организационные структуры обеспечивают централизованный источник легитимности и это является основой развития организационной экологии, институциональной теории и экономической теории транзакционных расходов.

Однако, существует мнение, что только наличие транзакционных издержек в отношениях между экономическими агентами приводит к необходимости введения внешнего регулирования и, собственно, приводит к необходимости появления третьих лиц или другими словами, к появлению специализированных организационных структур. Но, если сформулировать обратную теорему, то она сведется к следующему: минимизация транзакционных расходов экономических агентов при их взаимодействии, что в идеале стремится к нулю, нивелирует роль внешнего регулирования, а значит исключает необходимость в создании каких-то специализированных организационных структур. Это утверждение позволяет сформулировать гипотезу о том, что если система отношений между экономическими агентами имеет нулевую стоимость транзакций, то такая система не требует наличия какой-то централизованной организации для аутентификации сторон соглашений и подтверждения доверия. Комментирует Ольга Полякова, кандидат юридических наук, Генеральный директор Юридического партнерства «Галакс»: «Таким образом, можно прийти к выводу о том, что система отношений между экономическими агентами, в которой есть информация о доверии к каждому — это система с нулевой стоимостью транзакций. Одним из факторов, который формирует требование к системам доверия как к информационным системам, является временной фактор. Транзакции, которые осуществляются с помощью интернет-технологий, имеют существенные преимущества перед другими способами их осуществления благодаря, прежде всего, высочайшей скорости их реализации».

«Итак», - заключает Ольга Полякова, - «в разрезе обсуждаемой нами проблематики, любая система доверия потенциально должна иметь сверхскорость, то есть быть сверхпроводником транзакций между субъектами системы. В ином случае сама система доверия будет являться причиной увеличения транзакционных расходов».

Кроме того, проблема обеспечения доверия в последние годы значительно обострилась из-за стремительно прогрессирующих методов и средств реализации кибер-угроз.

Для бизнес-моделей, реализуемых в условиях использования технологий интернета вещей, наиболее распространенными и массовыми будут неустойчивые горизонтальные транзакционные связи, в которых:

- субъекты могут осуществлять транзакции с разных мест и в разное время;

-субъекты могут не знать не друг друга;

- репутация субъектов, в традиционном ее понимании, практически ничего не значит в условиях, когда временные и стоимостные затраты на ее проверку существенно увеличивают транзакционные издержки по сравнению со стоимостью сделки.



Таким образом, все идет к необходимости восстановления в условиях развития технологий интернета исторически ранее широко распространенного способа осуществления транзакций - "ударили по рукам"(handshake), когда субъекты без составления письменного договора простым рукопожатием осуществляли крупные транзакции с практически нулевыми транзакционными издержками. Столь велика была сила репутации и доверия. Конечно, восстановление образа "ударили по рукам" будет осуществляться на новых организационных и технологических принципах и решениях.

Технология блокчейн устраняет необходимость в привычных экономических, правовых и политических институтах. В традиционной экономике она выполняет роль посредников доверия, поскольку устраняет собственно необходимость доверия, заменяя ее доказательствами. На Всемирном экономическом форуме в Давосе (2015) было дано следующее определение: блокчейн - новая технология, которая устраняет необходимость третьих лиц для обеспечения доверия к финансовым, договорным и выборным действиям.

В целом, предполагается, что в будущем технологии блокчейн могут стать драйвером радикальных изменений в широком спектре отраслей, бизнес-моделей, социальных и операционных процессов. Тестирование и внедрение технологии блокчейн уже давно начаты в ряде стран и во многих крупных корпорациях. В полной мере очевидно, что точку над "и" расставит исторический опыт и результаты практического использования этой технологии в различных приложениях. «Важную роль в успехе этого опыта будет играть наличие соответствующего правового регулирования там, где это необходимо, что заранее нивелирует возможность возникновения юридических барьеров на пути использования возможностей технологий блокчейн» - отмечает Полякова О.

С учетом того, что технология блокчейн реализуется с помощью компьютерных и программных средств, а функционирует на базе использования сети интернет, для нейтрализации возможных атак хакеров или недобросовестных действий с информацией используются криптографические средства.

В технологическом смысле блокчейн - одноранговая компьютерная сеть, которая функционирует поверх сети интернет, не нуждается в централизованном управлении эмиссией, юридической передаче права собственности и подтверждении транзакций.



Системы расчетов в современной экономике базируются на иерархических корреспондентских отношениях банков с огромным числом посредников, что обусловливает:

- имитирование информационного он-лайна за счет достаточно большой цепочки посредников, страхующих риски друг друга;

- высокую стоимость проведения платежей;

- риски, связанные с понятием операционного дня и возможными разными датами выполнения платежей;

- риски невыполнения или оспаривания сторонами соглашения проведенных платежей.

Нейтрализация всех этих недостатков традиционными методами приводит к необходимости создания квалифицированного финансового посредника (доверенной третьей стороны, таких как клиринговые системы, депозитарии, системы передачи финансовой информации типа Reuters или SWIFT). Однако, использование посредников приводит к очередному значительному подорожанию и замедлению расчетов (международные финансовые транзакции - до семи дней).

Таким образом, в банковской сфере констатируются серьезные противоречия между сложившимся традиционным бизнесом и современными инновационными технологиями.

Выход из этой ситуации и предлагает использование технологии блокчейн, которая по определению не требует третьих лиц для реализации функции посредника, а подтверждает информацию о доверии к субъекту.

Блокчейн — это сеть, состоящая из элементов (компьютеры/субъекты), которые называются узлом, каждый из которых содержит (сохраняет) цепочку блоков (книгу). Каждый блок содержит набор транзакций, осуществленных с момента окончания формирования предыдущего блока сети к моменту составления этого блока, размер которого зависит от того, сколько транзакций было завершено в заданный интервал времени. Сообщение о транзакции включает сведения о публичном адресе получателя, стоимости транзакции и криптографической цифровой подписи, доказывающей подлинность транзакции. Узлы сети, получив сообщение от любого другого узла, подтверждают подлинность и действительность сообщения путем дешифровки цифровой подписи. Различные сети блокчейна используют различные методы принятия решения о добросовестности транзакции и отсутствии мошенничества. Новый блок одним из узлов в сети помещается в обновленную версию книги (реестра, базы данных), в которой содержатся все предыдущие блоки. Все блоки блокчейна криптографическим методом связаны друг с другом таким образом, что внести изменения в любой из них

невозможно.

Технологии блокчейн имеют следующие основные свойства в рамках определенной сети:

- возможность хранения информации для каждой транзакции субъекта в виде независимых записей;

- возможность сохранять для каждой транзакции разнообразную информацию, например, о правах собственности, отчеты по кредитованию, качество товаров и так далее;

- реестр транзакций не сохраняется в определенном месте, а распределяется на тысячи компьютеров (субъектов) по всему миру;

- наличие свободного доступа субъектов ко всему реестру транзакций.

В настоящее время технологии блокчейн наиболее широко используются в сегменте криптовалюты. Анализ опыта такого использования позволил выделить различные барьеры на пути применения технологий блокчейн: технологические, экономические, социальные и юридические.



Одним из основополагающих технологических барьеров распространения технологий блокчейн является процесс масштабирования блока, связанное с тем, что каждый компьютер в сети обрабатывает каждую транзакцию. Разрешение этой задачи в ближайшем будущем и это откроет перспективы для использования технологий блокчейн в интернете вещей.

Анатолий Владимировчи Фурсов управляющий партнер коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» отмечает, что ряд юридических барьеров, препятствующих формированию правового обеспечения широкого применения технологии блокчейн, ставит перед законодателем нетривиальные задачи, в числе которых, Анатолий Фурсов выделяет следующие:

1. Задача разработки системы правового регулирования применения технологий блокчейн в парадигме максимальной интеграции в традиционную национальную правовую систему.

2. Определение юридического статуса ряда публичных приложений технологий блокчейн, реестра и записей транзакций в сети, формирование правовых требований к их форме и содержанию.

3. Определение юрисдикции реестра сети блокчейн, в том числе, при наличии трансграничных транзакций.

4. Исследование особенностей правоотношений, связанных с технологиями блокчейн, юридических прав, обязанностей и ответственности сторон.

5. Исследование проблемы определения юридических рисков и ограничений использования технологий блокчейн в различных сферах применения.

6. Формирование механизмов надзора, установление ответственности за нарушение прав субъектов сети блокчейн и возмещения причиненных убытков, в том числе при наличии ошибок в компьютерной программе.

8. Решение правовыми средствами проблемы необходимого и достаточного контроля со стороны субъектов сети блокчейн над всеми скрытыми действиями программного обеспечения.

9. Разработка механизмов верификации субъектов сети блокчейн которые осуществляют транзакцию, на момент ее совершения.

10. Решение противоречия между законодательными требованиями ограничения доступа к персональным данным и иной конфиденциальной информации субъектов сети блокчейн, которая может содержаться в реестре сети, и открытостью информации для всех субъектов по всем транзакциям.

11. Разработка правовой регламентации обеспечения, проверки и сертификации кибербезопасности как программного обеспечения, поддерживающего функционирование сети блокчейн, а также программно-аппаратных платформ, на которых размещается это программное обеспечение.

12. Разработка предложений процессуальных особенностей рассмотрения в суде споров, связанных с сетями блокчейн.

«Следует заметить», - говорит Ольга Полякова, Генеральный директор юридического партнерства «ГАЛАКС», - «что технология блокчейн удивительно своевременно появилась для того, чтобы поддержать практическую реализацию идеи децентрализации, воплощение которой стало возможным благодаря широкому использованию Интернет-технологий. Децентрализованная модель может быть хорошим лекарством от многих бед

цивилизации, обусловленных чрезмерной концентрацией и централизацией, освобождая от «закупорки» социальные артерии практически в любых сферах деятельности, основанных на доверии».

Таким образом, современные примеры реализации блокчейн проектов подтверждают принципиальную возможность технологического обеспечения доступности, достоверности и своевременности информации о добросовестном и честном осуществлении какой-либо конкретной транзакции между любыми субъектами, входящими в некоторую ограниченную корпорацию. Однако, необходимо отметить, что предстоит проделать еще много технической, социальной и юридической работы для того, чтобы эти технологии были быстродействующими, экономичными и надежными в широком использовании в различных сферах гражданских правоотношений.

Наталья Разумовская