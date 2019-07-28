Расчетные счета с дешевым обслуживанием: ТОП-10 банков России для ИП и ООО

В ситуации острой конкуренции на рынке финансовых услуг банки постоянно придумывают способы привлечения новых клиентов и удержания старых. Тем не менее, одним из самых результативных и надежных остается предложение привлекательных тарифов на открытие и ведение счета.

Более того, в последнее время во многих банках наблюдается тенденция, когда вам предлагают не только открыть, но и обслуживать счет бесплатно. Сегодня дешевле всего открыть расчетный счет для ИП можно в следующих банках: Промсвязьбанк, Открытие, Модульбанк, Сфера, Веста, УБРиР, Сбербанк и Точка.

Самое дешевое обслуживание расчетного счета для ООО

Помимо вышеперечисленных банков, где вам могут быть предложены тарифы с отсутствием ежемесячной платы, есть и другие с не менее привлекательными условиями. Несмотря на то, что в них может присутствовать абонентская плата, комиссии за другие услуги, в частности, за переводы физическим или юридическим лицам, интернет-банкинг, СМС-оповещения, могут быть существенно меньше. К таким банкам относятся Тинькофф банк и Восточный, в которых минимальная плата за обслуживание счета - 490 руб. в месяц.

ТОП-10 банков, где дешевле открыть расчетный счет

Мы подготовили подборку банков, где можно дешево открыть и обслуживать расчетный счет. Кроме того, проведение платежек в этих банках вы сможете осуществлять с минимальными затратами. В качестве источника мы использовали рейтинг дешевых расчетных счетов на сайте РКО Тарифы.ру.

Модульбанк

Этот банк работает только с предпринимателями, поэтому в нем одни из наиболее привлекательных и удобных условий для открытия счета ИП. Предложение Модульбанка состоит из трех тарифов. Один из них имеет бесплатное обслуживание, по двум другим абонентская плата может отсутствовать при соблюдении условия по оборотам на корпоративных картах. Комиссия за исполнение платежного поручения - от 0 руб, в зависимости от выбора тарифного плана.

Тинькофф Банк

В этом банке представлено три тарифа. Если вы являетесь новым клиентом, то два месяца будут бесплатны вне зависимости от тарифа. С третьего комиссия начинается от 490 руб. Плата за открытие расчетного счета в банке отсутствует. Стоимость платежного поручения - не менее 19 руб.

Банк Точка

Одни из самых дешевых расчетных счетов для ИП в Банке Точка. На одном из тарифов новые клиенты могут открыть и обслуживать один из своих расчетных счетов без комиссии. Кроме того, на этом тарифном плане для вас будет доступно неограниченное количество бесплатных переводов. Ежемесячная плата на других начинается от 500 руб.

Банк Сфера

В Сфере возможно подобрать один из трех пакетов с абонентской платой от 0 руб. Как и во многих других банках, открытие счета осуществляется в нем бесплатно. От того, какой тариф вы выберете, будет зависеть стоимость платежек. Так, на некоторых они бесплатны.

Банк Веста

Банк Веста обслуживает только предпринимателей. Как и в других банках для бизнеса, здесь есть тариф с бесплатным ведением расчетного счета. Исполнение банком платежных поручений составит 89 руб. На двух других тарифах ежемесячная абонентская плата будет в диапазоне 399-1500 руб. При этом комиссия за каждую платежку будет равна 20 руб.

УБРиР

Несмотря на то, что УБРиР работает и с физическими лицами, в нем также довольно привлекательные условия для бизнеса. Здесь представлено большое разнообразие тарифов, абонентская плата начинается от 0 руб. В зависимости от тарифа платежка будет стоить от 0 до 89 руб. Более того, на большинстве тарифов такой комиссии не будет.

Открытие

Дешевый расчетный счет доступен в банке Открытие. Существует тариф с отсутствием платы за ежемесячное обслуживание, который включает 3 платежки. Другие тарифные планы обойдутся от 490 руб. в мес. Плата за каждую платежку сверх лимита будет не менее 25 руб.

Сбербанк

Для начинающих предпринимателей Сбербанк создал тариф с отсутствием абонентской платы и возможностью провести 3 платежки бесплатно. В банке представлено четыре тарифа с ежемесячной платой от 0 руб. Открытие счета - без комиссии. Низкая стоимость за платежное поручение - большое преимущество Сбербанка. Она начинается от 10 руб. за каждую сверх лимита.

Промсвязьбанк

В Промсвязьбанке есть бесплатные тарифы. Открытие расчетного счета составляет от 0 до 890 руб. На любом тарифе можно провести не менее 3 платежек бесплатно. За каждую сверх определенного количества необходимо заплатить от 25 руб.

Банк Восточный

Банк Восточный не взимает комиссию за расчетный счет первые три месяца в случае оплаты сразу за год. В иных случаях минимальная абонентская плата - от 490 руб. в мес. Основные преимущества Восточного — бесплатное открытие расчетного счета, а также возможность провести от 5 платежей бесплатно. Комиссия за каждую следующую платежку - от 29 руб.