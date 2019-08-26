Сбербанк АСТ и РТС Тендер – полезные площадки для проведения электронных торгов

Многие фирмы интересуются электронными торговыми площадками, что вполне понятно и объяснимо. Такие платформы помогают в более короткие сроки реализовать то, на что раньше уходило много времени. Одни из популярных сегодня торговых площадок – Сбербанк АСТ и РТС тендер. О каждой из них стоит рассказать подробнее.

Сбербанк АСТ

Это дочерняя организация одного из крупнейших банков РФ. У электронной торговой площадки есть несколько важных функций, которые с полным правом можно назвать ее преимуществами. Они состоят в следующих пунктах:

возможность проведения удаленных торгов;

возможность обучения этому;

возможность электронного обмена документами.

Все это делает площадку удобной. Здесь можно проводить закупки в соответствии с федеральным законом 44. Впрочем, тут имеется возможность осуществлять не только госзакупки, но и конкурсы. Все данные субъектов автоматически интегрируются с государственным реестром РФ.

А еще на торговой платформе доступны закупки, соответствующие 223 федеральному закону. Плюс площадки состоит еще и в том, что компания – один из трех лидеров в этой области. Так что она будет следить за своей репутацией, а значит, за качеством предоставляемых услуг.

РТС Тендер

Эта площадка тоже входит в тройку лидеров. Как и Сбербанк АСТ, РТС Тендер позволяет проводить электронные торги в соответствии с нормами федеральных законов 44 и 223. У платформы давняя история. Она работает еще с 2000 года, откуда следует вывод, что это надежная организация, раз до сих пор на плаву.

В РТС Тендер, как и в конкурирующей компании, все прозрачно. Торги проводятся следующим образом:

присылаются все необходимые документы, проходит регистрация;

проводятся сами торги;

объявляется победитель и подписывается контракт.

Тут не возникнет проблем ни с госзакупками, ни с различными конкурсами, банковская гарантия тоже в порядке, все благодаря прозрачности сделок и их относительной автоматизированности.

Какую из двух торговых площадок выбрать – сложный вопрос. Ведь у каждой из них есть немало достоинств. Просто, в зависимости от задач, стоит посмотреть перечень возможностей той или иной платформы и прийти к выводу, где будет удобнее осуществить ту или иную операцию.

Стоит отметить, что Сбербанк АСТ и РТС Тендер предоставляют качественные электронные торговые площадки и не менее качественные услуги на них. Сравнивать между собой их сложно. На любой из этих платформ получится без проблем осуществить задуманное.

Дата публикации статьи 24.08.2019 года.