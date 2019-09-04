Сервис «Налогия»: 3-НДФЛ и получение налогового вычета

Законопослушные граждане, хорошо осознавая необходимость уплаты налогов, не имеют ничего против них, хотя и расстаются с деньгами не всегда охотно. Но есть ещё необходимость правильно заполнить декларацию, и это стоит многим добропорядочным налогоплательщикам, не разбирающимся в юридических или финансовых тонкостях, головной боли.

Даже незначительные ошибки при заполнении декларации 3-НДФЛ приводят к весьма неприятным последствиям:

неправильно или с неточностями заполненный документ не принимают в налоговой инспекции;

приходится переделывать записи, часто неоднократно;

иногда ошибки приводят к потере денег в виде переплат по налогам.

Теперь ситуацию можно исправить, и время подачи в налоговую 3-НДФЛ перестало быть ожидаемой неприятностью. И всё это только потому, что налогоплательщики получили прекрасный инструмент — интернет-сервис «Налогия», расположенный по адресу https://www.nalogia.ru/.

Что такое «Налогия»

Сервис «Налогия» призван помочь честным налогоплательщикам, не собирающимся уклоняться от уплаты налогов, избежать ошибок и неточностей при заполнении декларации, а значит, сэкономить в конечном счёте самый важный и дорогой ресурс — время. Сервис работает онлайн, причём круглосуточно. За вполне разумную цену налогоплательщик может:

получить форму 3-НДФЛ;

воспользоваться помощью специалиста при заполнении формы;

избежать необходимости не только заполнять декларацию, но и самостоятельно подавать документ в налоговую — всё сделают грамотные специалисты;

ко всему прочему получить возможность полной юридической поддержки;

оформить документы для получения налогового вычета.

Получение налогового вычета

Налоговый вычет — возможность, интересующая каждого налогоплательщика. Это некоторая сумма денег, которая возвращается налогоплательщику при определённых условиях из сумм, уплаченных в качестве НДФЛ. При этом учитываются средства, затраченные на строго определённые законодательством страны цели. Вот самые популярные из них:

дорогостоящее лечение;

обучение;

строительство и ремонт дома и некоторые другие.

После подачи необходимых документов гражданину возвращается из НДФЛ 13% затраченных денег. Иначе говоря, платить налогов приходится меньше. Эта мера призвана стимулировать граждан на получение качественной медицинской помощи, хорошего образования или решения жилищного вопроса.

Подробнее узнать о получении налогового вычета за обучение можно на странице сервиса «Налогия» https://www.nalogia.ru/deductions_v/education.php. Здесь же можно заполнить 3-НДФЛ для этой цели.