Сервис «Налогия»: 3-НДФЛ и получение налогового вычета

Законопослушные граждане, хорошо осознавая необходимость уплаты налогов, не имеют ничего против них, хотя и расстаются с деньгами не всегда охотно. Но есть ещё необходимость правильно заполнить декларацию, и это стоит многим добропорядочным налогоплательщикам, не разбирающимся в юридических или финансовых тонкостях, головной боли.
Даже незначительные ошибки при заполнении декларации 3-НДФЛ приводят к весьма неприятным последствиям:
- неправильно или с неточностями заполненный документ не принимают в налоговой инспекции;
- приходится переделывать записи, часто неоднократно;
- иногда ошибки приводят к потере денег в виде переплат по налогам.
Теперь ситуацию можно исправить, и время подачи в налоговую 3-НДФЛ перестало быть ожидаемой неприятностью. И всё это только потому, что налогоплательщики получили прекрасный инструмент — интернет-сервис «Налогия», расположенный по адресу https://www.nalogia.ru/.
Что такое «Налогия»
Сервис «Налогия» призван помочь честным налогоплательщикам, не собирающимся уклоняться от уплаты налогов, избежать ошибок и неточностей при заполнении декларации, а значит, сэкономить в конечном счёте самый важный и дорогой ресурс — время. Сервис работает онлайн, причём круглосуточно. За вполне разумную цену налогоплательщик может:
- получить форму 3-НДФЛ;
- воспользоваться помощью специалиста при заполнении формы;
- избежать необходимости не только заполнять декларацию, но и самостоятельно подавать документ в налоговую — всё сделают грамотные специалисты;
- ко всему прочему получить возможность полной юридической поддержки;
- оформить документы для получения налогового вычета.
Получение налогового вычета
Налоговый вычет — возможность, интересующая каждого налогоплательщика. Это некоторая сумма денег, которая возвращается налогоплательщику при определённых условиях из сумм, уплаченных в качестве НДФЛ. При этом учитываются средства, затраченные на строго определённые законодательством страны цели. Вот самые популярные из них:
- дорогостоящее лечение;
- обучение;
- строительство и ремонт дома и некоторые другие.
После подачи необходимых документов гражданину возвращается из НДФЛ 13% затраченных денег. Иначе говоря, платить налогов приходится меньше. Эта мера призвана стимулировать граждан на получение качественной медицинской помощи, хорошего образования или решения жилищного вопроса.
Подробнее узнать о получении налогового вычета за обучение можно на странице сервиса «Налогия» https://www.nalogia.ru/deductions_v/education.php. Здесь же можно заполнить 3-НДФЛ для этой цели.