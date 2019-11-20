Кредитки без отказа: кому дают такие

Есть такая категория кредитных карт, которые выдают без отказа людям разного возраста и социального статуса. У этой категории кредиток есть несколько особенностей.

Высокая скорость получения. Кредитная карта без отказа может быть получена в течение нескольких дней. Неименные карточки и вовсе выдают в тот же день.

Пакет документов минимальный. Чтобы гарантированно получить карту, нужен один лишь паспорт.

Часто по ним начисляются еще и бонусы, также на карту возвращается кешбэк.

Есть ограничения по сумме. Обычно у срочных кредиток есть определенные лимиты на снятие средств, этот момент важно учитывать при подборе подходящего варианта.

Кому выдают кредитные карты

Все больше банков снижают свои запросы к клиентам – потому даже тот заемщик, который имеет плохую кредитную историю, может наравне с остальными претендовать на получение такой карточки. Однако не стоит забывать, что в процессе рассмотрения заявки принимается во внимание не только платежеспособность клиента, но и то, насколько он соответствует требованиям.

Гражданство. Обычно на получение кредитных карт могут рассчитывать только российские граждане. Но некоторые банки готовы открыть кредитную линию для тех людей, которые проживают и работают на территории России.

Наличие постоянной прописки. Обычно важно, что заемщик был зарегистрирован в любом регионе РФ.

Список документов. Перечень документов, которые необходимы, определяет банк. В некоторых случаях для получения кредитки необходим только паспорт. Дополнительные документы требуют только при расчете процентной ставки и кредитного лимита.

Как заказать такую карту

Оформить заявку несложно – такие кредитки можно заказывать даже в режиме онлайн через интернет. Способ доставки зависит от выбранного банковского учреждения. Кредитку можно получить уже после заключения договора в офисе банка либо через курьера.

При оформлении надо учитывать продолжительность грейс-периода. Она влияет на возможность досрочного полного погашения долга перед банком. Лучше, когда этот срок больше. Подробнее об этом можно узнать на sovet-edu.ru. При выборе желательно учитывать и наличие программ лояльности. Обязательно принимайте во внимание их условия – часто можно получить большую выгоду за счет этого. Обычно чем больше сумма покупок, тем больше удается получить бонусных баллов, которые переводятся в рубли, используются для оплаты билетов на самолет, счетов в ресторанах и кафе.