Сервис бесплатных и платных шаблонов для создания презентации в PowerPoint, Keynote, Google Slides

Если вам предстоит презентация, вы хотите, что она прошла в ярком ключе, чтобы вас поняли, нужно соответственно подготовиться, а поможет в этом сайт https://hislide.io?. Это англоязычный сервис, где можно найти платные и бесплатные шаблоны, помогающие создать презентацию в PowerPoint, Keynote, Google Slides. Так же это бесплатный плагин для PowerPoint для быстрого доступа к слайдам.

Воспользовавшись сервисом, вы создадите хорошую презентацию, которая не будет скучной, а поможет понять спикера.

На что обратить внимание при создании презентации стартапа

Подумайте, какой результат вы хотите получить, поставьте перед собой цель. Важный момент не только визуальное оформление, но и выбор темы – с нее и начинается презентация стартапа.

Определившись с темой, можно переходить к работе с программой, к выбору шаблонов. Эксперты рекомендуют обратить внимание на такие моменты:

Тема. Соблюдайте последовательность, не перескакивайте с темы на тему, так слушателям будет сложно уловить суть и основную идею. Идеально если презентация будет сужена до 10 основных пунктов.

Цель. Главная – что планируется получить от презентации, какую идею донести до слушателей, что хотите, чтобы они сделали.

Сценарий. Если цель – это то, что вы хотите получить в результате презентации, то сценарий – это план, как вы приведете слушателей к цели. С помощью презентации введите кратко в курс дела, заинтригуйте, добавьте тезисы и антитезисы, подведите к заключению и целевому действию.

Примеры. Принцип работы продукта, какие результаты от услуги – покажите это при помощи созданной презентации. А специализированный сервис поможет это сделать как можно лучше.

Чередование слайдов, но так, чтобы не потерялась суть. Если будут идти одинаковые слайды, это не привлечет нужного внимания.

Призыв к действию. Не нужно после презентации оставлять слушателя наедине со своими мыслями, не заканчивайте выступление словами типа это все, у кого есть вопросы. Сделайте в конце вывод, дайте инструкции, скажите, что делать дальше, подведите к целевому действию.

Рассказ о себе, навязчивость, шутки – это основные ошибки. Соблюдайте цветовую гамму, чем меньше цветов, тем лучше. Один-два оттенка – идеальный вариант. Можно использовать если есть фирменные цвета компании.

Меньше шрифтов и не делайте текст длинным, так сложней уловить суть и можно потерять основную идею.

Если вы часто сталкиваетесь с презентациями, на сайте сервиса вы найдете то, что облегчит вам работу. Создавайте, редактируйте.