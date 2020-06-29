Как выбрать и получить займ на карту без отказа

Банки часто отказывают обратившимся в выдаче денег. Это связано с оформлением кредита на небольшую сумму, плохой кредитной историей клиента, наличием долгов по другим банковским продуктам. На помощь приходят микрофинансовые организации. Они готовы выдать деньги практически всем. Ставки у них не самые выгодные, но не придется предоставлять огромный пакет документов и доказывать свою платежеспособность.

Кто может получить займ

Оформить займ на карту без отказа могут граждане России, которым на момент получения денег исполнилось 18 лет. В некоторых МФО требования серьезнее. Потенциальный клиент должен иметь возраст не меньше 21 года и не больше 75 лет. Есть компании, которые выдают займы и иностранным гражданам при предъявлении:

загранпаспорта;

вида на жительство;

патента на работу.

Больше шансов у лиц, которые уже пользовались услугами МФО и успешно погасили долг. Для них предоставляется шанс получить деньги по более выгодным условиям. Им легко получить займ онлайн на карту без посещения офиса и заполнения анкеты. При первичном обращении отдельные организации предлагают взять небольшую сумму без процентов. Для этого потребуется выполнить несколько дополнительных условий.

Как выбрать займ и МФО

Перед оформлением договора оцените:

процентные ставки и сроки;

способ выдачи денег;

максимально возможные суммы;

варианты погашения долга.

Процентные ставки в МФК начисляются ежедневно, составляют обычно от 0,09%. Чем более надежный клиент, тем меньше будет итоговая сумма переплаты. Практически все займы, выдаваемые без отказа, рассчитаны на небольшой срок от 2 до 30 дней, но есть и предложения на год.

Постарайтесь выбрать компанию, в которой предложено несколько вариантов выдачи:

на банковскую карту;

банковский счет;

электронный кошелек.

Когда нужны наличные, нужно быть готовым посетить офис или воспользоваться услугами курьерской службы. Последнюю предлагают крупные компании.

Клиентам могут предложить получить деньги:

без залога;

без поручителей;

без обязательного страхования.

Выполнение одного из этих пунктов позволит уменьшить процентную ставку. Выбирайте МФО с возможностью досрочного погашения и гибким графиком платежей. Уточните, какие санкции будут при просрочке платежа, можно ли отодвинуть сроки оплаты официально без штрафов.

Почти все крупные микрофинансовые организации предлагают отправить онлайн-заявку для ускорения процедуры оформления займа. Можете заполнить ее сразу в несколько компаний, после чего выбрать ту, где будут предложены лучшие условия.