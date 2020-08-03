Как зарегистрировать ИП в Санкт-Петербурге

Ведение предпринимательской деятельности направлено на получение выгоды. Самая часто используемая для маленьких организаций форма – ИП. Это наиболее простой способ открыть собственное дело (в плане разрешительной документации, самой процедуры регистрации и налогообложения в будущем). В СПб регистрация ИП может проводиться самостоятельно либо через посредников, набор документов нужен стандартный.

Как выбрать вид деятельности

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Этот этап направлен на определение вида деятельности компании. Нужно решить, в каком направлении вы будете вести предпринимательскую деятельность, и определить код согласно Общероссийскому классификатору – другое название ОКВЭД. Данный код указывается во всех бумагах, которые связаны с работой компании. Рекомендуем воспользоваться классификатором типа ОКВЭД.рф или каталогами, предложенными регистратором. Порядок действий следующий – определяете род деятельности, после группу и класс, при необходимости – конкретный тип занятий, подгруппу.

Важно! Некоторые виды бизнеса как ИП регистрироваться не могут, уточняйте.

Определите систему налогообложения

Сейчас в России для ИП предусмотрено 4 системы налогообложения:

УСН или упрощенная – вместо всех основных налогов платят один упрощенный, а именно 6% от полученных доходов либо 15% от разницы между расходами и доходами. По схеме проще всего вести бухгалтерию. ОСНО или общая – в данном случае предприятие платит все общие налоги, то есть ЕСН, НДС, НДФЛ, пр. Эффективная система, но, скорее всего, потребуется помощь бухгалтера. Подойдет контрагентам, которые платят НДС. Патентник ПСН – предприниматель приобретает патент на срок от 1 до 12 месяцев, размеры патента составляют 6% от планируемого дохода за год. Платить НДФЛ и иногда НДС не требуется. Хороший вариант для небольших компаний, бизнеса, чья деятельность связана с мелким производством ручного типа. ЕНВД – или единый налог на вмененку. В отчетный период (обычно квартал) формируется база, размеры которой определяются с учетом типа деятельности.

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Если возникают сложности с выбором системы, проконсультируйтесь со специалистом.

Способы регистрации