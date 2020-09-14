Что такое IPO и зачем оно нужно компаниям

IPO — это процедура приобретения компанией статуса публичной. Она дает возможность заработать большие деньги и приобрести известность во всем мире. Сегодня вряд-ли найдутся люди, которые не слышали о таких гигантах бизнеса как Microsoft и Apple. Но мало, кто знает, как этим компаниям удалось привлечь к себе такое широкое внимание.

Что такое IPO

Initial Publik Offering (IPO) — это первичное размещение ценных бумаг на бирже.

Таким образом привлекаются дополнительные финансовые ресурсы для развития бизнеса. Происходит превращение компании из частной в публичную. С момента IPO каждый инвестор, который имеет доступ к торговле на бирже, может приобрести ее активы.

Частные компании также могут иметь инвесторов, но в ограниченном количестве. Кроме того, к ним применяются особые требования регуляторных органов.

Справка. Первичное предложение акций на бирже — длительный и дорогостоящий процесс, который может занимать от нескольких месяцев до года.

Купить акции на стадии IPO - это может быть очень выгодной инвестицией, ведь они продаются с дисконтом до выхода на биржу, а после выхода акции успешных компаний сразу могут подорожать на 30-110% только за первый день. На FinFocus есть инструкция и описание - https://finfocus.today/pokupka-akcij-na-ipo.html, как покупать ценные бумаги на IPO. Но зачем компаниям выходить на биржу и продавать свои доли акционерам?

Зачем нужно IPO

Существует несколько причин IPO:

Привлечение инвестиций. Появляется возможность получить многомиллионные вложения для развития бизнеса. Репутация. Спрос инвесторов на ценные бумаги компании свидетельствует о ее стабильном финансовом положении. Известность. Размещение ценных бумаг на бирже — это своего рода рекламная акция. Прозрачность. Деятельность компании находится под постоянным наблюдением регуляторных органов. Это способствует повышению ее рейтинга. Возможность использовать собственные акции в качестве залога для получения банковского кредита, а также в других целях. Ценные бумаги могут служить платежным инструментом при заключении сделок.

Справка. Предлагая собственные опционы в обмен за предоставление услуг, компании могут привлекать к себе высококвалифицированных специалистов, например, топ-менеджеров. Нередко акции используются для частичной оплаты сделок по слиянию и поглощению конкурентов. Примером может служить покупка Facebook WhatsApp.

Подготовка к IPO

После принятия решения о размещении акций на бирже компания нанимает один или несколько инвестиционных банков, которые будут проводить работу по организации IPO. Данный участник процесса называется андеррайтером.

Между руководством компании и инвестиционным банком проводятся переговоры, в ходе которых принимаются решения о:

цене акций и их типе;

объеме инвестиций, которые планируется привлечь.

Затем андеррайтер подает инвестиционный меморандум в государственный регуляторный орган. В США эту функцию выполняет Комиссия по ценным бумагам, а в РФ — Банк России.

В меморандуме содержится следующая информация:

данные финансовых отчетов;

биографии руководителей;

сведения о юридических проблемах компании, если таковые имеются;

изложение цели привлечения инвестиций;

список уже имеющихся на данный момент акционеров.

Регуляторный орган проверяет всю полученную информацию. При необходимости он может запросить дополнительные сведения. Если информация корректна и соответствует действительности, регуляторный орган назначает дату проведения IPO. Андеррайтер приступает к подготовке всего необходимого для первичного выхода компании на биржу.

Во многих случаях для привлечения интереса к приобретению акций компании андеррайтеры используют Road Show. Это рекламная компания, в ходе которой крупным инвесторам, иногда находящимся в разных частях земного шара, предоставляются финансовые данные эмитента. Часто им предлагается приобрести ценные бумаги еще до начала официальных торгов. Данная процедура имеет название allocation.

Инвестиционные банки также вкладывают собственные средства, приобретая акции компании до ее первого участия в торгах. Они получают прибыль от разницы между первоначальной стоимостью ценных бумаг и ценой, установленной на начало сессии.

Справка. Если о предстоящем IPO заявляет перспективная компания, как правило, возникает большая конкуренция банков, желающих стать ее андеррайтером.

Выход на биржу

Перед запланированной датой IPO андеррайтер и компания устанавливают цену акций. Она может зависеть от следующих факторов:

показателя перспективности эмитента;

результатов Road Show;

текущей ситуации на рынке.

Появление перспективной компании на бирже способствует повышению уровня объемов и общей ликвидности торгов. Поэтому на размещение акций такого эмитента претендуют многие площадки.

Приобретение акций в день IPO

Частные инвесторы не имеют возможности приобрести ценные бумаги до момента дебюта компании на бирже. Часто в первые дни торгов активы новичков имеют высокую волатильность. Поэтому финансовые аналитики не рекомендуют приобретать акции в данный период. Лучше подождать, пока их цена более-менее стабилизируется.

Но при этом следует учитывать, что в первый день торгов акции предлагаются инвесторам напрямую от лица самой компании. Поэтому такие активы быстро раскупаются. Затем в качестве продавцов будут выступать сами инвесторы. Это уже вторичный рынок ценных бумаг.

Примеры IPO

Одним из самых ярких примеров IPO в России является «народное» IPO банка ВТБ в 2007 году. За один день торгов капитал финансового учреждения увеличился на 8 млрд. долларов. Начальная стоимость акций была установлена на уровне 13,6 коп. Но всего за год их цена снизилась до 3 коп. и на сегодняшний день не смогла достичь своего первоначального показателя.

В 2012 году состоялось IPO всем известной социальной сети Facebook. Цена акций составила 38 долларов за штуку. Компания приобрела инвестиции в размере 16 млрд. долларов. Уже через 3 месяца стоимость акций упала вдвое, но с этого момента вновь пошла вверх и до сегодняшнего дня продолжает расти.

Роснефть таким образом привлекла инвестиции в сумме 10,6 млрд. долларов в 2006 году. Компания Twitter получила дополнительные средства в размере 14,5 млрд. долларов в 2013 году.

Процедура IPO востребована в современном мире. Она часто является необходимой мерой для привлечения средств в целях дальнейшего развития бизнеса. Но решиться на нее может не каждая организация, т.к. IPO сопряжено с большими затратами и рисками обвала стоимости акций, что в некоторых случаях грозит банкротством. Переход компании в статус публичной свидетельствует о ее состоятельности, зрелости и финансовой стабильности.