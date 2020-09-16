Как вести учет личных финансов: несколько полезных советов

У многих людей часто в голове крутятся такие мысли: «я погряз в долгах», «не могу себе это позволить», «у меня мало денег». Чтобы не допустить этого или выйти из сложившейся ситуации, необходимо вести учет личных финансовых средств. И это особенно актуально с учетом кризиса, который сопровождается ростом инфляции, непредсказуемостью курсов валют, нестабильностью экономики. Учет финансовых средств важен не только для предприятий, компаний и других организаций. Также нужно ввести это и для личного кошелька. Проект Brain UP публикует множество полезных советов. Вот несколько эффективных правил.

Правила грамотного финансового учета

Чтобы всегда в кошельке водились деньги, а проблем с финансами не возникало, необходимо соблюдать 6 простейших правил:

планировать бюджет на каждый месяц, и особенно важно следить за расходами;

тратить меньше, чем получается заработать;

разделять полученный доход на несколько частей;

всегда искать возможность получать дополнительную прибыль либо увеличивать другим способом уже имеющийся доход;

вкладывать небольшие суммы с прибыли;

стараться не брать кредиты по возможности, особенно если они являются долгосрочными.

Эти несколько советов помогут всегда оставаться на плаву и даже улучшать финансовое положение.

Эффективные инструменты-помощники: использование приложений для учета личных финансов

Чтобы вести учет личных финансов, можно воспользоваться специальными приложениями. Это значительно упрощает процесс. Одним из популярных софтов является Money Lover. Приложение представляет собой удобный инструмент для простого контроля за деньгами. Также с помощью софта можно следить за достижением поставленных целей. Доступна синхронизация с другими устройствами, поэтому можно запросто переносить данные о финансовых средствах со смартфона на ноутбук, компьютер, планшет. В приложении предусмотрено наличие вкладки о долгах и займах. Это поможет не забыть об обязательствах.

Кроме того, можно использовать рейтинг приложений для ведения личного бюджета, чтобы выбрать подходящий инструмент в зависимости от личных предпочтений. Если неудобно записывать расходы и доходы в блокноте либо вести таблицу в Excel, то такие инструменты будут лучшими помощниками. В них можно записывать источники прибыли и ее объем, данные о займах и должниках. Такие приложения помогают учесть каждую копейку, сформировать подробный отчет.