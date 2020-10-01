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Партнерский материал. Что это такое?

Как воспользоваться кэшбэком на Kasta.ua

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Совсем недавно новое выгодное предложение для покупателей появилось на известном сервисе Kasta.ua. Отныне каждый пользователь получает возможность вернуть часть потраченных денежных средств в виде кэшбэка. Символично, что данная услуга впервые была введена совсем недавно, в так называемый «День Клиента», празднование которого считается в данной организации традиционным.

Эксперты считают, что для украинского рынка, где подобное предложение является совершенным новшеством, это может стать настоящим прорывом. Оно же является еще одним весомым конкурентным преимуществом онлайн-шопинга с сервисом https://kasta.ua/. По сути, площадка предлагает покупателям своеобразную программу лояльности, в рамках которой определенный процент от сделки возвращается на счет не в виде бонусов или баллов, а строго в финансовой форме – реальные деньги в дальнейшем можно потратить на новые приобретения или же вывести с баланса аккаунта на банковскую карту.

Каким образом начисляется кэшбэк с Kasta.ua

Механизм начисления отличается простотой, 1% от стоимости любого оплаченного картой или приобретенного в кредит товара начисляется на счет зарегистрированным пользователям. Отдельно стоит отметить и другое, неразрывно связанное с кэшбэком предложение для держателей карты Black от Каста, которая обеспечивает годовую бесплатную доставку и возможность возврата заказов. Такие пользователи считаются привилегированными, а потому и кэшбэк им начисляется втройне – 3% от затраченной суммы. Данную услугу сервис подключил так же оперативно, действует он с 6 утра 28 сентября текущего года – именно с этого времени любой желающий мог попробовать сделать покупку и получить часть денег обратно на счет.

Стоит отметить, что компания планирует совершенствовать новую услугу и далее, добавляя дополнительный функционал не только для покупателей, но и для поставщиков. Пока же все просто ожидают, когда наступит самый выгодный для всех день – Черная пятница пятница, которая подразумевает существенное снижение цен на все товары, представленные на сайте, что в сочетании с новым дополнением в виде кэшбэка позволяет сделать окончательную стоимость еще более привлекательной. Глобальная распродажа распространяется на все, что представлено в каталоге Kasta.ua, а потому каждый покупатель найдет здесь все, что ему нужно и получит возможность сэкономить немалые деньги.

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