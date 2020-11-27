В МОФТ составили рейтинг лучших Форекс брокеров 2020 – Кто попал в ТОП-5?

Эксперты МОФТ (Международного Объединения Форекс Трейдеров) регулярно проводят мониторинг состояния дел всех брокеров на рынке Форекс по более 100 параметрам, в результате чего составляют независимый рейтинг лучших Форекс брокеров.

ТОП-5 лучших компаний рейтинга Форекс брокеров

Лидером рейтинга, как и в прошлом отчете МОФТ, остается компания RoboForex. Данный брокер занял первую строчку рейтинга еще в июле этого года и, как видно, не намерен сдавать свои позиции, несмотря на активизацию конкурентов. Стоит отметить, что компания RoboForex усилила свое развитие в разрезе всего мира, открыв несколько новых филиалов — теперь она представлена в 169 странах мира, а число ее клиентов на ноябрь 2020 составляет 3,525,794 человек. Главной новостью отчетного периода в RoboForex стало проведение модернизации инвестиционной программы CopyFx.

Компания Exness, расположившаяся на второй строчке, также показывает серьезную стабильность, и уже больше полугода не покидает ТОП-5 лучших Форекс брокеров, что указывает на рост влияния брокера среди трейдеров. К числу преимуществ Exness можно отнести бесплатный VPS-хостинг, сегрегированные счета и узкие спреды, помимо этого компания активно совершенствует свои инвестиционные программы и оптимизирует работу торговых терминалов. Отличительной особенностью Exness остается самая оперативная система вывода средств, работающая в режиме 24/7.

Третье место продолжает удерживать брокер Forex4you, который поднялся с четвертой позиции в середине лета и всю осень курсирует между вторым и третьим местом рейтинга. На сегодняшний день это один из самых удобных брокеров для новичков — минимальный депозит у которого составляет всего 1$. Компания продолжает улучшать собственную платформу социального трейдинга Share4you, вводя новые программы для пассивного заработка.

Четвертое место досталось компании InstaForex. Напомним, что в сентябре данный брокер отступил на одну позицию и никак не может вернуть былые лавры — вернуться в ТОП-3 лучших. Однако причина не в том, что брокер стал хуже, напротив — у него выросло число торговых инструментов и линейка бонусов. Дело в том, что конкуренты развиваются более активно, поэтому противостояние в ТОП-5 рейтинга МОФТ с каждым месяцем становится всё ожесточеннее.

Замыкает пятерку лучших брокеров ICMarkets, поднявшийся на одну позицию в сравнении с предыдущим месяцем. Рывок удался благодаря увеличению количества торговых инструментов (теперь их более 90) и модернизации технической базы — торговля через мобильное приложение ICMarkets стала более удобной. Также ICMarkets по-прежнему остается одним из лучших вариантов для трейдеров, занимающихся скальпингом и хеджингом.

Как формируется рейтинг Форекс брокеров МОФТ

Ключевой принцип при составлении рейтинга МОФТ — независимость и прозрачность. Брокеры не могут влиять на мнение экспертов МОФТ, а вся оценка происходит по единой для всех компаний методологии, учитывающей более 100 параметров — от величины спредов и актуальных инвестиционных программ до качества технической поддержки и уровня оптимизации торговой платформы.

Группы критериев, которые учитывают эксперты МОФТ:

Экономические. В динамике оцениваются объемы торгов, месячный оборот и другие бухгалтерские показатели брокера.

В динамике оцениваются объемы торгов, месячный оборот и другие бухгалтерские показатели брокера. Репутационные. Брокеры анализируются на основании трейдерских отзывов, взятых с независимых площадок.

Брокеры анализируются на основании трейдерских отзывов, взятых с независимых площадок. Клиентские. Сюда входит оценка притока/оттока клиентов в сумме и по отдельным направлениям (включая инвестиционные).

Сюда входит оценка притока/оттока клиентов в сумме и по отдельным направлениям (включая инвестиционные). Финансовые. Платежеспособность компании, оперативность проведения транзакций, варианты ввода/вывода средств и тд.

Платежеспособность компании, оперативность проведения транзакций, варианты ввода/вывода средств и тд. Сервисные. Группа включает все технические критерии, в том числе — скорость реакции и качество техподдержки.

Важный момент рейтинга от МОФТ — мониторинг брокеров никогда не прерывается. Все параметры соотносятся с показателями за предыдущий период, что дает наиболее комплексную оценку и понимание ключевых тенденций, определяющих позиции компаний в текущем рейтинге.

Форекс Брокеры, занявшие с 6 по 10 место

На шестой строчке в этом месяце оказался брокер Admiral Markets UK, который уступил одну позицию в пользу брокера ICMarkets. Нужно отметить, что британская компания входит в десятку лучших на протяжении всего 2020 года, но летом резко улучшила позиции за счет новых обучающих программ.

Седьмое место досталось компании FxPro, которая активно наступает британцам на пятки. Этот брокер заметно повысил качество сервиса и намерен прогрессировать и далее.

На восьмой строчке рейтинга внезапно оказался брокер ForexBank. Это одна из наиболее молодых и перспективных брокерских компаний, которая предлагает уникальные торговые условия и широчайший спектр финансовых инструментов, благодаря чему успешно конкурирует с лидерами рынка.

Девятое и десятое место досталось AMarkets и SkyFinCapital соответственно. Оба брокера за осень сумели значительно увеличить приток клиентов.