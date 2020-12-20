Промокод: что это, что он дает и как его использовать

Акции и распродажи — не единственный способ сэкономить на покупках. При оплате товаров и услуг в интернет-магазинах можно использовать промокод. Он дает право на получение скидки при оплате товара. На https://promokodus.com/ представлены тысячи купонов. Использовать коды можно при покупке товаров в интернет-магазинах и при оплате услуг в различных сервисах.

Что такое промокод и что он дает

Промокод — уникальная комбинация из букв или цифр, с помощью которой покупатель получает скиду или участвует в эксклюзивной акции. Купоны распространяются бесплатно. Они применяются для повышения лояльности целевой аудитории к бизнесу. Продавцы зарабатывают хорошую репутацию и увеличивают объем продаж, а покупатели экономят на покупках.

Какую выгоду дает промокод:

денежная или процентная скидка — самое распространенное предложение, которое предполагает получение фиксированной скидки в виде суммы или процента от стоимости товара;

промокод на первую покупку — интернет-магазины выпускают купоны для привлечения клиентов, покупатели получают скиду при первом заказе;

скидка на конкретные товары — активировать код можно только при покупке акционного товара или товара из конкретной категории;

скидка за покупку определенного количества товаров — скидка при приобретении определенного количества единиц товара (например, скидка 15% на покупку 3 и более товаров);

бесплатный товар — один товар покупатель получает в подарок, например, 4 книги по цене 3;

бесплатная доставка — отсутствие затрат на доставку мотивируют покупателя приобрести товар в интернет-магазине, скидка предоставляется при совершении покупки на установленную сумму;

кэшбэк — возврат определенного процента денег за оплату предыдущего заказа;

персональные скидки — такие коды выдаются за прохождение регистрации на сайте, активации подписки на почтовую рассылку или другие действия, установленные акцией;

подарок в честь праздника — интернет-магазины предоставляют купоны на скидку в честь дня рождения, Нового Года и других знаменательных дат.

Как использовать промокод?

Получить скидку или другую выгоду по промокоду очень просто. Для этого достаточно выполнить ряд простых действий: