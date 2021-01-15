Образовательная программа «КриптоЮнит»: отзывы, условия участия и результаты

В последнее время много говорят о программе «КриптоЮнит»: отзывы участников, описание программы и информацию о результатах можно найти на многих сайтах, посвященных теме финансовой свободы. Что собой представляет эта образовательная программа, какие о ней отзывы и сколько можно заработать после прохождения курсов – читайте в нашем подробном обзоре.

Что такое CryptoUnit?

«КриптоЮнит» - это международная программа, помогающая участникам достичь полной финансовой независимости. Сейчас компания создает глобальный портфель, в который войдут десятки компаний из разных отраслей экономики.

Каждый участник, оплативший хотя бы один обучающий продукт, получает в качестве подарка токены CRU. Они дают всевозможные преимущества, а в скором будущем даже позволят держателям стать совладельцами Глобального портфеля.

Создатель программы и автор многих курсов — известный инвестиционный консультант и бизнес-коуч Андрей Ховратов, лауреат наград «Бизнес-тренер года» и «Бизнесмен года», обладатель ордена «Бизнес-слава».

Отметим, что CryptoUnit, в свою очередь, входит в еще более масштабный международный проект — Evorich. Он включает еще ряд проектов: Data Mining, uGain, UGPay Group, ресторанную франшизу EduCafe и др.

О концепции Глобального портфеля

По задумке Андрея Ховратова, в портфель «КриптоЮнит» войдут десятки компаний из разных отраслей экономики: добыча драгоценных металлов, недвижимость, валютные и фондовые рынки, страхование, инновационный транспорт и т. д.

Как мы упоминали выше, каждый участник, получивший токены CRU, сможет также стать совладельцем всех компаний, входящих в портфолио. Кроме того, члены программы получат уникальную возможность присоединиться к международному бизнес-сообществу Evorich, в котором уже 500 тысяч членов.

Обучающие продукты CryptoUnit

В программу входят более двух десятков курсов и тренингов, причем первый из них - «8 правил частного инвестора» - доступен совершенно бесплатно при регистрации. Вот несколько из обучающих продуктов, получивших особенно позитивные отзывы участников:

- «8 принципов постоянно растущего успеха»;

- «Как быть в потоке богатых»;

- «Основы составления финансовых планов»;

- «Принципы подбора инвестиционных инструментов»;

- «Как оценивать инвестиционные компании».

Важнейшее дополнение к курсам - практический тренинг «Игра в жизнь», где Андрей Ховратов делится самыми эффективными техникам воплощения мечты в реальность. Игра помогает построить собственный успешный бизнес и максимизировать финансовые потоки так, чтобы больше никогда не ходить на работу в офис.

Андрей Ховратов объясняет механизм токенизированного портфолио

Основное отличие программы «КриптоЮнит» от конкурентов — это использование технологии блокчейн для токенизации вложений в реальную экономику. Объясняет основатель проекта Андрей Ховратов:

«Наша главная инновация — использование блокчейн-токена для участия в капитале реального бизнеса. В отличие от фондов, которые финансируют крайне волатильные и ненадежные блокчейн-стартапы, мы отбираем серьезные, успешные компании, которые уже работают и приносят прибыль.».

Итак, ключевой финансовый момент, который отзывы часто опускают, - это именно возможность стать владельцем небольшой доли в десятках компаний сразу, не покупая их акции индивидуально. Благодаря блокчейну держатель токена получит все выгоды автоматически, а сам факт владения будет надежно задокументирован.

Руководство проекта отвечает на нападки конкурентов

Несмотря на значительную популярность “КриптоЮнит”, отзывы в редких случаях утверждают, будто эта программа – мошенничество. Мы обратились за комментарием к руководителю отдела безопасности проекта Алексею Назарову:

«Необходимо понимать, что в нашей индустрии крайне высокая конкуренция. На рынке десятки, если не сотни так называемых “фондов”, которые предлагают купить никому не известные токены и обещают результат в сотни процентов. Это не фонды, а, извините за выражение, развод. “КриптоЮнит” же помогает научиться инвестированию с помощью уникальных курсов, которые Андрей Ховратов и другие учредители создали лично.

К сожалению, недобросовестные конкуренты периодически заказывают негативные материалы о «КриптоЮнит»: отзывы и обзоры, в том числе. Мы такие ситуации отслеживаем, и, если где-то появляются фальшивые негативные отзывы, мы подаем жалобу администраторам сайта, а также находим заказчиков материала. Обычно ими оказываются сайты-однодневки, так называемые «скамы», хотя пару раз источником фейковых отзывов была приличная на вид компания».

Насколько безопасно и эффективно участие в программе?

Высокий результат — это лишь один из критериев выбора образовательной или финансовой платформы. Прежде всего нужно обращать внимание на безопасность. В случае программы “КриптоЮнит” отзывы партнеров подчеркивают прежде всего аспект безопасности и уверенности в профессионализме преподавателей и руководства.

В заключение нашего обзора «КриптоЮнит» - отзывы трех участников о разных аспектах программы:

Мария, Томск, 42 года:

«Я записалась в «КриптоЮнит», посмотрев интервью с Андреем Ховратовым. Это человек с невероятной инвестиционной интуицией и огромной харизмой. Я научилась инвестированию, но что еще важнее — я поняла, как нужно презентовать информацию и общаться с людьми, чтобы тебя слушали и уважали. Это очень помогло мне укрепить мой авторитет на работе, где в коллективе одни мужчины».

Максим, Санкт-Петербург, 38 лет:

«Если честно, я присоединился к программе из-за проекта портфеля, потому что слышал отзывы о значительном опыте Андрея Ховратова. Я считал, что сами обучающие курсы мне не особо нужны, потому что я работал в финансах и даже занимался трейдингом. Оказалось, что мои знания были очень поверхностны, а зачастую вообще неверны. В итоге мой главный профит от программы — это навыки правильного инвестирования».

Елена, Владивосток, 30 лет:

«Для меня сообщество «КриптоЮнит» - как вторая семья, там я нашла новых друзей и новые возможности самореализации. По возможности участвую во всех семинарах и бизнес-играх, присоединилась и к бизнес-комьюнити Evorich. С нетерпением жду релиза Глобального портфеля».

Присоединиться к программе CryptoUnit, прочитать подробные отзывы и приобрести обучающие продукты можно на официальном сайте.