Для чего нужны программы учета рабочего времени

Учет времени, которое сотрудник посвятил работе, требуется согласно закону. Работодатель должен вести табель, в котором в наиболее простом виде фиксируются рабочие часы. Однако сейчас мало кто ограничивается одним только табелем, ведь к настоящему моменту изобретено немало средств и методов цифрового характера. С их помощью можно следить не только за тем, сколько подчиненный провел времени на работе. Существенный плюс таких способов заключается в возможности проанализировать продуктивность рабочего времени и оценить тот вклад, который каждый из сотрудников на самом деле вносит в производство.

Для чего нужен цифровой контроль

Хорошо, если работник настолько гениален, что может решить любую задачу буквально за считанные секунды, а все остальное время проводить в соцсети. Но на практике такого явления природы не существует. Большинство трудятся много, а результаты оставляют желать лучшего. Интересен в этом отношении показатель соотношения ВВП к рабочим часам. К примеру, на территории Европы данный коэффициент в среднем составляет 50 долларов. В России ситуация малоутешительная — его значение редко поднимется выше 26 долларов. Но есть и страны, в которы люди готовы трудится. Наиболее высокий уровень производительности зафиксирован в Соединенных Штатах Америки. Здесь коэффициент составляет 65 долларов.

Система отслеживания деятельности работника

В данном отношении для каждого работодателя полезной окажется система учета рабочего времени СпрутМонитор. Вот лишь несколько опций, доступных с ее помощью:

Учет рабочего времени.

Оценка уровня производительности труда.

Контроль опозданий.

Мониторинг сайтов и поисковых запросов.

Перехват почты и мессенджеров.

Контроль печати и файлов.

При помощи СпрутМонитор можно делать скриншоты экрана с определенной периодичностью, либо во время открытия программ и веб-страниц. Утилита поддерживает от 2 мониторов. Разработана удобная опция под названием "Просмотр дня", в которой скриншоты комбинируются с данными о производительности труда. Также программа регистрирует все сайты и утилиты, что были открыты во время рабочего времени. Работодатель может настроить те правила, согласно которым будут производиться ограничения пользования тем или иным ресурсом. Вне всякого сомнения, при помощи инструментария СпрутМонитор у каждого работодателя появится возможность более качественного контроля за производительностью труда.