Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Партнерский материал. Что это такое?

Для чего нужны программы учета рабочего времени

На правах рекламы

Учет времени, которое сотрудник посвятил работе, требуется согласно закону. Работодатель должен вести табель, в котором в наиболее простом виде фиксируются рабочие часы. Однако сейчас мало кто ограничивается одним только табелем, ведь к настоящему моменту изобретено немало средств и методов цифрового характера. С их помощью можно следить не только за тем, сколько подчиненный провел времени на работе. Существенный плюс таких способов заключается в возможности проанализировать продуктивность рабочего времени и оценить тот вклад, который каждый из сотрудников на самом деле вносит в производство.

Для чего нужен цифровой контроль

Хорошо, если работник настолько гениален, что может решить любую задачу буквально за считанные секунды, а все остальное время проводить в соцсети. Но на практике такого явления природы не существует. Большинство трудятся много, а результаты оставляют желать лучшего. Интересен в этом отношении показатель соотношения ВВП к рабочим часам. К примеру, на территории Европы данный коэффициент в среднем составляет 50 долларов. В России ситуация малоутешительная — его значение редко поднимется выше 26 долларов. Но есть и страны, в которы люди готовы трудится. Наиболее высокий уровень производительности зафиксирован в Соединенных Штатах Америки. Здесь коэффициент составляет 65 долларов.

Система отслеживания деятельности работника

В данном отношении для каждого работодателя полезной окажется система учета рабочего времени СпрутМонитор. Вот лишь несколько опций, доступных с ее помощью:

  • Учет рабочего времени.
  • Оценка уровня производительности труда.
  • Контроль опозданий.
  • Мониторинг сайтов и поисковых запросов.
  • Перехват почты и мессенджеров.
  • Контроль печати и файлов.

При помощи СпрутМонитор можно делать скриншоты экрана с определенной периодичностью, либо во время открытия программ и веб-страниц. Утилита поддерживает от 2 мониторов. Разработана удобная опция под названием "Просмотр дня", в которой скриншоты комбинируются с данными о производительности труда. Также программа регистрирует все сайты и утилиты, что были открыты во время рабочего времени. Работодатель может настроить те правила, согласно которым будут производиться ограничения пользования тем или иным ресурсом. Вне всякого сомнения, при помощи инструментария СпрутМонитор у каждого работодателя появится возможность более качественного контроля за производительностью труда.
Онлайн-курс
Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и бухгалтеров
Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза, рассчитанный на разную аудиторию
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама