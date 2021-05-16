Причины востребованности гаражных ворот «Алютех»

Гаражные ворота от известного производителя «Алютех» сегодня выбирают очень многие. не ограничиваясь при этом их непосредственным назначением - с аналогичным успехом такие системы применяются в процессе строительства загородных домов и коттеджей, паркингов и гаражей.

К числу преимуществ подобного решения относятся:

простота эксплуатации и исключительно удобство;

безопасность и надежность;

качественная герметизация проема;

отменная теплоизоляция.

Перечисленные и многие другие характеристики выгодно выделяют секционные и роллетные ворота Алютех на фоне аналогов. В частности, внимания потребителя заслуживают секционные модели. Для изготовления подобного полотна применяется одновременно несколько секций, скрепленных друг с другом с помощью специальных петель таким образом, чтобы не ограничивать их перемещение. В процессе движения по направляющим полотно из одного положения - вертикального - переходит в противоположное - горизонтальное и отправляется под самый потолок, а потому никак не мешает. Получается, что габариты проема сохраняются в любом случае, таким образом, существенно экономится пространство непосредственно перед воротами и внутри гаража. Перечисленные свойства достаточно весомы для того, чтобы сделать ворота «Алютех» секционного типа одними из самых востребованных.

Нельзя оставлять без внимания и превосходное прочностные характеристики подобных изделий, которые гарантируют надежность и долговечность эксплуатации в целом. Изготовленные из энергоэффективных панелей, такие конструкции дополнительно оснащаются уплотнением, расположенным по всему периметру, благодаря чему в помещении всегда сохраняется комфортная температура.

Основные типы управления гаражными воротами «Алютех»

Открывать и закрывать гаражные ворота Алютех секционного типа от данной торговой марки можно без особого труда вручную благодаря тому, что масса их компенсируется за счет наличия в конструкции специального пружинного механизма. Усилие для поднятия в этом случае составляет не более 15 кг.

Как работают автоматические ворота «Алютех»

Те конструкции, которые дополнительно оснащаются электрическим приводом, способны обеспечить комфорт управления, чему способствует также наличие дистанционного управления. Главное, чтобы владельцу гаража не приходилось часто сталкиваться с перебоями электроснабжения, хотя и в этом случае работу ворот можно просто перевести управление в ручной режим, используя для этой цели механизм разблокировки. Автоматические ворота данного бренда безопасны в управлении, даже если они столкнутся с каким-либо препятствием, то моментально остановятся и откатятся назад.