Особенности налогообложения при продаже медицинского оборудования в 2021 году

Продажа медицинского оборудования - это особая область, в которой существует масса нюансов, касающихся налогообложения. Их можно рассмотреть на примере компания Сонарсис. Так, существует перечень, утвержденный российским правительством, он включает в себя те медицинские товары, которые вообще не облагаются налогами. Чтобы получить право на освобождение от НДС, налогоплательщик должен иметь регистрационное удостоверение. В регистрационном удостоверении должен стоять код, и товар должен этому коду соответствовать.

Но при этом вхождение в перечень - это еще не гарантия того, что товар не будет облагаться налогом, поскольку есть и дополнительные условия - это как раз предъявление удостоверения. А в 2021 году появились новые условия для медицинского автотранспорта.

То есть медицинская техника, которую ввозят в России, будет освобождена он НДС при одновременном выполнении двух условий: товары на момент есть в перечне, утвержденным Правительством РФ и на указанные товары выданы регистрационные удостоверения.

Кроме того, в 2021 году продолжают действовать правило, по которым ряд медицинских товаров облагается налогом, но по льготной ставке в 10%. Это те медицинские изделия, которые не входят в перечень жизненно необходимых и не облагающихся налогом. Для получения льготной ставки также потребуется предъявить регистрационное удостоверение - без него ставка налога будет составлять 20%. Именно поэтому их обязательно нужно запрашивать у поставщиков. Чтобы льготные ставки или нулевое налогообложение применялись успешно, очень важно также следить за сроками давности удостоверений. В том случае, если налоговая проверка в 2021 году выявит, что срок действия регистрационного удостоверения истек, то продавец не только доплатит НДС, ему выпишут штраф.

Таким образом, налоговым законодательством установлено, что освобождение от налога осуществляется в отношении медицинских изделий, на которые предоставлено регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное в соответствии с правом Евразийского экономического союза. Также до 31 декабря 2021 года можно использовать регистрационное удостоверение на медицинское изделие (медицинскую технику), выданное в соответствии с законодательством РФ.

Торговля товарами медицинского назначения - это особая область, в специфике налогообложения которой важно разбираться.