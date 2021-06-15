Роман Власюк (WestWebArt) рассказывает, как НЕ Выбрать Мошенника? Топ5 рекомендаций по выбору подрядчика

В интернет-маркетинге подрядчик играет важную роль: он отвечает за правильное выполнение работ, от составления портрета целевой аудитории до грамотного проведения рекламной кампании.

На что надо смотреть при выборе подрядчика? Роман Власюк из WestWebArt рассказывает, как найти лучший вариант и не столкнуться с мошенничеством.

Важнейшие моменты выбора

Есть несколько вещей, которые нужно учесть, выбирая подрядчика в сфере интернет-маркетинга:

предыдущий опыт и места работы

отзывы от клиентов

какие работники будут задействованы - штатные или фрилансеры

соответствие ваших целей реальным возможностям таких компаний

принципы работы интернет-маркетинга в целом

А теперь подробнее о каждом из этих пунктов.

Предыдущий опыт

Если хотите иметь представление о том, как человек или компания решают проблемы клиента - поинтересуйтесь опытом работы с другими заказчиками. Зачем те обращались, удалось ли это выполнить и как это повлияло затем на бизнес?

Отзывы

Большинство клиентов после работы с компанией или специалистом оставляют отзыв - причём охотно пишут как о положительном, так и об отрицательном опыте. Внимательно изучите отзывы, насторожить вас должно как обилие негативных, так и небольшое их количество при том, что о плюсах написано сухо и без конкретики, а о минусах - подробно. Ищите подробные, реальные отзывы с положительными примерами.

Кто будет работать с вами

Есть два подхода к найму маркетологов: основание своей фирмы с постоянным штатом работников и использование услуг фрилансеров. Второй вариант дешевле, но для вас будет лучше, если сотрудники постоянные. Они привыкли выполнять заказы для этой компании, знают, с чем бдут иметь дело. Фрилансер выполняет задание только один раз, и здесь меньше гарантий.

Соответствуют ли ваши цели возможностям подрядчика?

Обратите внимание на свои цели и честно ответьте себе, реальны ли они. Если подрядчик обещает вам справиться в заведомо невыполнимым заказом, это может быть признаком того, что вам пытаются продать некачественную услугу или вовсе взять деньги и не выполнять ничего.

Как работает интернет-маркетинг

Чтобы понять, не собирается ли подрядчик вас обмануть, вы должны в первую очередь знать принципы работы интернет-маркетинга в целом. Тогда вы увидите, все ли нужные вам услуги предлагаются компанией - и, наоборот, не хотят ли вам продать что-то ненужное по завышенной цене.

Вот несколько отзывов о компании WestWebArt.

"Качественно настроили контекстную рекламу, выстроили сначала свою стратегию, изучили рынок. Поработали над расходами, чтобы на рекламу не уходило так много. Сотрудничаем с 2019 года, всем довольны".

"У меня свой интернет-магазин одежды, сотрудники компании грамотно его продвигали, провели оптимизацию. Всё сделано в срок, качественно, с учётом моих предложений".

"Искал подрядчика, который сможет сотрудничать со мной на постоянной основе. У WestWebArt весь процесс работы понятен, всё прозрачно. Отредактировали сайт, наполняют его контентом, продвигают. Результат уже вижу".

Здесь можно посмотреть реальные видео отзывы клиентов.

Заключение

Внимательнее относитесь к тем, кто будет продвигать ваш бизнес. В интернете часто встречаются компании, пользующиеся накруткой и покупкой отзывов (в том числе в формате видео), выдающие кейсы других фирм за свои. WestWebArt всегда выкладывает на сайте реальные кейсы клиентов, занимающихся тем или иным бизнесом в интернете.