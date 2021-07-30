Центр Стратегической Информации «Неостатис» подготовил таможенную статистику за 1-е полугодие 2021-го года

2020 год с повсеместными карантинами и локдаунами негативно сказался на экономике всего мира. Однако, проанализировав статистику ВЭД за первую половину текущего года, можно сделать вывод, что большинство отраслей рынка постепенно приходят в норму.

Получить доступ к актуальной таможенной статистике по внешнеэкономической деятельности можно на сайте «Неостатис».

Общие данные по ВЭД за первое полугодие 2021

База ВЭД 2021 демонстрирует постепенный рост экономических показателей после резкого падения во времена локдаунов и строгих карантинных ограничений. Заметный прирост возник за счет новых компаний-экспортеров, пришедших на место разорившихся компаний, пострадавших от кризиса 2020 года.

Новым игрокам рынка с большой вероятностью удастся закрепиться на экономической арене, если они уделят должное внимание дополнительным сервисам и внедрят в свою внешнеэкономическую деятельность индивидуальный подход, основанный на актуальной статистике рынка. Получить такую статистику можно при помощи сервиса «Неостатис», который более 13 лет предоставляет компаниям детализированные базы таможенных данных.

По мнению макроэкономистов, тенденции можно назвать положительными, однако, текущий рост экспорта происходит ощутимо медленнее, чем прогнозировалось. Особое беспокойство у экспертов вызывают показатели сырьевого рынка, которые до сих пор остаются на уровне начала 2020 года.

Тем не менее прогнозы экспертов вселяют надежду, ведь согласно им, восстановление показателей внешнеэкономической деятельности все же ожидается. Подробная статистика конкретных рыночных ниш и детальные данные по ВЭД за конкретный период доступны на официальном сайте «Неостатис».

Как получить доступ к актуальной информации

Информационная система «Неостатис» предоставляет удобный доступ к базам данных, основанным на актуальной статистике Федеральной таможенной службы (ФТС). Таможенная база 2021 позволяет бизнесу детально анализировать собственную нишу и выстраивать реалистичные прогнозы, основываясь на деятельности конкурентов, лидеров сегмента и общих трендах рынка.

Особенно востребованы базы ВЭД 2021 среди торговых, логистических и таможенных компаний. Им сервис «Неостатис» просто необходим, ведь благодаря ему компании всегда имеют доступ к актуальным данным ВЭД без ограничений по времени использования и дополнительных платежей.

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