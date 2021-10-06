Инструкция: регистрация ООО без юриста и посредников

Регистрация ООО — та еще проблема: нужно подготовить документы, заполнить форму на 20 листов, собрать учредителей, утвердить устав, проведать налоговую… Спокойно! Чтобы обойтись без страданий, Dokia подготовила инструкцию — с ней станете экспертом по государственной регистрации ООО. Здесь 100% пользы: бланки, примеры заполнения, тонкости и советы как сэкономить. Не забывайте добавить статью в закладки. :)

❗ Подготовка. Сначала соберите учредителей Учредители — это партнеры, которые начинают общее дело. Учредитель бывает один или несколько, до 50 лиц. Если партнеров несколько, все решают сообща — на собраниях. Первое обычно проходит до подачи документов на регистрации ООО — чтобы обсудить ряд организационных вопросов: 1. Как назовете фирму — есть ограничения. 2. Каким будет уставный капитал и как его делить? 3. Кто станет директором? 4. Где у фирмы будет прописка? 5. Что с уставом — подойдет типовой или индивидуальный? 6. Какие ОКВЭДы укажете в заявлении на регистрацию ООО? 7. По какой налоговой системе будете работать — общей или упрощенной? 8. Что прописать в учредительном договоре? Результаты нужно зафиксировать документально — протоколом. А если партнеров нет, то решением. Ниже мы покажем, как эти документы составить. А теперь та самая пошаговая инструкция регистрации ООО.

Этап 1. Придумайте хорошее название

Сколько нужно названий. Обязательно — одно полное наименование на русском с обозначением формы собственности. К нему можно добавить краткое наименование русском, а еще полное и краткое на иностранном или языке народностей. Суммарно получается до 4 наименований.

Название Пример Полное на русском Общество с ограниченной ответственностью «Клерк ру» Краткое на русском ООО «Клерк ру» Полное на иностранном Limited liability company Klerk Ru Краткое на иностранном LLC Klerk Ru

Какие есть ограничения. Назвать фирму можете как захотите, даже если конкуренты уже взяли это название и работают по соседству. Нет такого требования, чтобы название было уникальным. Зато есть несколько ограничений — если их не соблюдать, могут отказать в юридической регистрации ООО.

❌ Нельзя использовать: Пример Полные, краткие наименования других государств, их производные «Англия», LLC Ukraine, «БелорусьАльянс» Обозначения органов власти «Минпромторг», «Федеральная служба безопасности» Обозначения общественных объединений «Союз архитекторов России», «Национальная академия филателии» Аморальные, антигуманные наименования «Кузькина мать», «Ёшкин кот», «Белая Братия» Обозначения межнациональных и надправительственных объединений «Центр ОБСЕ», «Филиал Красного креста» «Сила ООН» Наименования, включающие Россия, РФ и производные «РосТрансТорг», «Обувь Российской Федерации», «Россия навсегда» Комбинации формы собственности на русском и наименования на иностранном ООО «DokKer», Общество с ограниченной ответственность «Klerk Ru»

государственной регистрации ООО запрета нет — налоговая придираться не будет. Но если повесить это наименование повесить над входом или запустить в рекламе, могут прийти правообладатели и наказать рублем — попросят компенсацию до 5 000 000 ₽. И будут правы ❗Игнорируйте наименования, которые запатентованы как товарные знаки: «Данон», «Адидас», «Авито» и подобные. В ГК и законе озапрета нет — налоговая придираться не будет. Но если повесить это наименование повесить над входом или запустить в рекламе, могут прийти правообладатели и наказать рублем — попросят компенсацию до 5 000 000 ₽. И будут правы Товарными знаками бывают и неизвестные обозначения, вроде всяких «Аркон», «Вест» и даже «Силапен». Поэтому лучше заранее сверить название с реестром в специальном сервисе.

Этап 2. Согласуйте уставный капитал

Уставный капитал — это вклад учредителей в копилку предприятия. Партнеры как бы скидываются, чтобы у новой фирмы были хоть какие-то деньги. От размера их взноса зависит доля в бизнесе.

Не путайте уставный капитал с инвестициями — владельцем денег станет фирма, а вы в обмен получите формальную долю в бизнесе. Вернуть деньги обратно можно только при выхода из числа участников.

Сколько нужно внести. Для регистрации нового ООО минимальная сумма — 10 000 ₽. Бывает и больше, тут как договоритесь с партнерами. Главное не забыть указать эту сумму в уставе, в бланке на регистрацию и договоре.

Минимальную сумму вносят деньгами, а если больше — можно и ценными вещами: оргтехникой, оборудованием, материалами и пр. Партнеры самостоятельно договариваются, что подходит, а что нет.

Имущество — это тоже капитал. Но чтобы назвать конкретную сумму, сначала пригласите оценщика — он сделает оценку, составит отчет и назовет сумму. Эта сумма станет вкладом в капитал.

Как распределить доли. Чем больше вклад, тем больше доля конкретного партнера. Если при гос регистрации ООО указать одного учредителя, он получит все 100% бизнеса. Если совладельцев несколько, доли распределяют пропорционально вкладу.

Например, если капитал 10 000 ₽ вносят три партнера: первый 7000 ₽, а другие по 1500 ₽, то первый получит 70%, а остальные по 15%.

Пример распределения долей в процентных неравных размерах.

Часто учредители договариваются о внесении равных долей. Если раскидать 10 000 ₽ на несколько равных долей без бесконечных дробных не получается, сумму уставного капитала лучше увеличить. Например, если на регистрацию подают три партнера, можно согласовать 10 200 ₽ — чтобы получить три равные доли по 3400 ₽ или по ⅓. Размер долей можно зафиксировать в дробном или процентном отношении — как будет удобнее.

Пример распределения долей в дробных равных размерах

Как и когда внести деньги. После регистрации ООО в 2021 году партнерам дают 4 месяца по закону на внесение денег. Уставом или учредительным договором такой срок можно сократить. Для оплаты сначала открывают расчетный или накопительный счет, а потом вносят на него деньги — каждый сам за себя. Не забывайте указать в назначении платежа «Вклад в уставной капитал» — чтобы потом не возникало вопросов.

Пример приходно-кассового ордера на внесение уставного капитала.

С имуществом сложнее. Сначала нужно утвердить результаты оценки — после регистрации партнеры снова созывают собрание и готовят протокол. Потом подписывают акт приема-передачи. Обычно от имени фирмы это делает директор или председатель общего собрания, если директора еще не выбрали. И уже потом ставят имущество на баланс. После этого доля считается внесенной.

Пример протокола об утверждении результатов оценки.

Этап 3. Выберите юридический адрес

Юр. адрес фирмы — это официальный почтовый реквизит, что-то вроде прописки для госорганов. Его уточняют при регистрации фирмы ООО и подтверждают документально. На этот адрес будут приходить письма из налоговой, уведомления о проверках, другие документы от госорганов. Они считаются автоматически полученными, поэтому выбирайте юридический адрес ответственно. У нас есть целый материал о том, как правильно выбрать юридический адрес.

Обычно у предпринимателей есть три способа прописать фирму:

регистрация в арендном офисе;

в арендном офисе; регистрация в квартире по месту прописки директора;

в квартире по месту прописки директора; регистрация по месту почтового ящика.

Регистрация в съемном офисе. Обычно инспекторы не верят на слово. Чтобы адрес чужого помещения записали как юридический, учредители прикладывают к заявлению гарантийное письмо от собственника. В нем арендодатель подтверждает: адрес мой, с фирмой договорились, как только пройдет регистрация заключим договор аренды.

Пример гарантийного письма от арендодателя. Скачать бланк.

Регистрация по месту жительства руководителя или совладельца. Так можно, обоснование здесь. Даже когда владелец квартиры — другой гражданин. Но тогда от него нужно получить согласие на регистрацию. А если владельцев несколько, согласие нужно получить от всех собственников.

Пример согласия от собственника на регистрацию. Скачать бланк .

Регистрация по адресу почтового ящика. Есть фирмы, которые сдают в аренду почтовые ящики для регистрацииюридических лиц в форме ООО. Вы не получите помещение. Зато у вас будет настоящий адрес, на который будут приходить документы. Есть даже компании, которые будут присылать уведомление о получении корреспонденции на ваше имя.



Чтобы у ФНС не было к этому адресу претензий: 1. Проверьте его в базе ФНС «Адреса нескольких ЮЛ» . Это реестр помещений, в которых разместили более 10 фирм. Если открыть фирму в таком помещении, адрес могут признать недостоверным — будут проблемы. 2. Убедитесь, что адрес и помещение в нем действительно существует. Вдруг там заброшенное здание или военная часть. 3. Попросите у арендодателя гарантийное письмо. 4. Договоритесь о пересылке корреспонденции на реальный адрес после регистрации фирмы.

Этап 4. Узнайте свои ОКВЭДы

Коды ОКВЭД рассказывают налоговикам, чем вы будете заниматься. ОКВЭД — это справочник направлений бизнеса. У каждого свой шифр. Нужно найти подходящие и указать при юридической регистрации ООО. Их запишут в ЕГРЮЛ и будут использовать для сбора статистики.

Мы уже рассказывали подробно о том, как работать со справочником ОКВЭД и как подбирать коды по направлениям бизнеса. Сейчас пишем о самом важном, что нужно знать.

1. Всего в классификаторе больше 2500 кодов. Если не хотите тратить время на поиски, лучше используйте бесплатный онлайн-сервис Dokia. Он подберет ОКВЭДы за за пару минут и автоматически впишет их в бланк на регистрацию.

2. При регистрации обязательно нужно вписать один главный код. Это приоритетное направление вашего бизнеса. Допустим, вы делаете кухни на заказ — ваш основной код: 31.02 «Производство кухонной мебели». А если открываете сервисный центр и будете ремонтировать электронику, ваш основной код: 95.21 «Ремонт электронной бытовой техники». Налоговая следит, чтобы реальный бизнес совпадал с заявленными видами деятельности. Иначе будут вопросы.

3. Кроме основного есть дополнительные коды — их может быть сколько хотите. Это те виды бизнеса, которые будете продвигать кроме главного направления. Писать их необязательно, но лишним не будет. Например, если кроме кухонь будете производить диваны и торговые прилавки, то можете указать два дополнительных кода: 31.09 «Производство прочей мебели» и 31.01 «Производство мебели для офисов и предприятий торговли».

4. В коде должно быть минимум 4 цифры. Структура классификатора содержит коды с количеством цифр от 2 до 6. Коды, где 2 и 3 цифры указывать в заявлении нельзя — это классы и подклассы. 4-значные — коды группировок. Если указывать их, они захватят и направления с 5-ти и 6-значными уточняющими шифрами.

Фрагмент справочника с кодами. Подавайте на регистрацию только 4–6-значные.

5. Обычно предприниматели используют при регистрации 5–10 шифров, а юристы советуют указывать больше 25. Форма для регистрации позволяет вписать любое количество, но лучше не перегибать. Обилие ОКВЭДов — сигнал о схемах, так часто делают обнальщики. У вас может быть все законно, но у налоговой могут быть подозрения — будут вопросы.

Фрагмент заявления на регистрацию с полями для кодов ОКВЭД.

Этап 5. Проработайте устав

Устав — что-то вроде конституции фирмы, часто должен быть в пакете документов для регистрации ООО. Устав фиксирует правила работы бизнеса и взаимодействия партнеров: как управлять предприятием, какими полномочиями обладает каждый участник, как удостоверять решения, как отчуждать доли, распределять прибыль, назначать аудит и пр. Об уставе мы тоже написали полноценный материал, почитайте.

Есть два способа подготовить устав для регистрации: выбрать типовой или составить индивидуальный.

1. Выбрать типовой устав. Есть 36 версий. Это короткие наборы рамочных правил, утвержденные государством. Можно найти подходящий и не страдать. Подойдет для небольшого бизнеса, в котором партнерам особо нечего делить. Или когда открываешь предприятие в одиночку.

Чтобы выбрать правильный устав и не читать все, используйте сервис ФНС. Он задаст семь вопросов и сам подберет подходящий вариант. Удобно. Даже распечатывать не нужно — просто пишете в бланке нужный номер. Но есть огромный минус: такой устав нельзя переписать под себя. Если что-то не нравится, придется составлять индивидуальный документ.

Фрагмент заявления на регистрацию с пунктом про типовой устав.

2. Составить индивидуальный устав. Это самостоятельно разработанный документ, который должен помочь урегулировать возможные разногласия между партнерами. Нечто среднее между нормативным актом и договором. Его составляют, когда типовые варианты не подходят по набору условий или хочется лучше защитить бизнес, свои доли от партнеров, прописать правила работы компании под себя.

Обычно индивидуальный устав, это документ на 20 страниц. Составить его с нуля может только юрист — нужно учесть все требования по закону, иначе налоговая откажет в регистрации предприятия, ООО придется составлять устав повторно. Поэтому если у вас не крупный бизнес на сотни миллионов, а простая пекарня или небольшой мебельный цех, есть смысл использовать шаблон.

Скачайте шаблон → прочитайте вместе с партнерами → при необходимости внесите изменения → впишите данные фирмы → распечатайте и положите в папку на регистрацию. В налоговой устав отсканируют, а оригинал с отметкой вернут вам.

Фрагмент устава с правами и обязанностями учредителей. Скачать короткий шаблон для одного учредителя. Скачать большой шаблон для двух учредителей.

Этап 6. Заключите учредительный договор

Это договор о начале ведения совместного бизнеса. Его заключают, если у компании группа совладельцев. Договор не входит в состав документов, необходимых при регистрации ООО, но он должен быть по закону. Обычно с его помощью фиксируют ряд важных вопросов об учреждении компании:

кто оплачивает регистрацию;

кто собирает относит бумаги в ИФНС;

как распределять доли;

когда оплачивать капитал и какой размер неустойки за просрочку;

у кого какие обязанности;

как устранять разногласия и разрешать споры без суда.

В договоре можно прописать что угодно, о чем партнеры договорились, если это касается открытия совместного бизнеса. Документ не нуждается в регистрации или нотариальном оформлении: составили, подписали и положили в папочку. Достанете его и будете изучать в месте с уставом, если возникнут разногласия.

Пример учредительного договора. Скачайте бланк, чтобы не составлять документ самостоятельно с нуля.

Этап 7. Выбрать директора

Гендир — главное лицо в компании. Он представляет фирму без доверенности, принимает решения и лично отвечает за ведение бизнеса. Ему же обычно доверяют регистрацию при открытии ООО: подготовку документов, оплату госпошлины, контроль ФНС, получение выписки.

Директор может быть один или несколько — действующих самостоятельно. Если второй вариант для вас, положение о двух руководителях нужно прописать в уставе. Так и пишите: «в ООО действует два директора. Полномочия первого:...; Полномочия второго:...»

Директора выбирают решением учредителей. Если у компании один владелец, он может назначить себя руководителем и решать все самостоятельно. Но директором не обязательно должен стать учредитель. Им может быть кто угодно. Директор — такой же наемный работник, как бухгалтер или юрист. Его тоже нужно взять на работу и оформить, но уже после регистрации.

Руководителя назначают документально — решением или протоколом. На основании протокола можно издавать приказ: «такой-то приступил к исполнению обязанностей в качестве гендира». Часто этот приказ директор издает сам на себя, так нормально. Позже приказ потребуется при регистрации, чтобы подтвердить полномочия руководителя для инспекции. У нас есть целый материал о том, как правильно оформить приказ.

Пример приказа. Скачайте шаблон, чтобы не составлять самостоятельно.

Этап 8. Издайте решение или протокол

Все согласованные ранее моменты (название, капитал, прописка, директор и пр) нужно упаковать в единый документ и им же учредить предприятие. Поймите: в налоговой вы только проходите регистрацию фирмы, на этот момент она уже создана — учредители принимают об этом решение заранее.

Если вы предприниматель-одиночка, принимайте решение самостоятельно. Если есть партнеры — проводите собрание, а его результаты упакуйте в протокол. Один из этих документов обязательно подайте при регистрации.

Решение единственного учредителя. Его оформить проще — никого не нужно собирать и ничего согласовывать. Скачал шаблон → подставил персональную информацию → распечатал, подписал и положил в папку. В шаблоне есть все обязательные реквизиты, которые должны быть. Мы старались.

Пример решения. Скачайте шаблон, чтобы не писать с нуля.

Протокол собрания. С ним сложнее. Сначала нужно собрать партнеров вместе, выбрать председательствующего и секретаря. чтобы вел протокол, утвердить повестку и отдельно проголосовать по каждому вопросу. А уже потом составить, распечатать, подписать протокол и положить его к документам для регистрации ООО. Как это работает, мы рассказали в отдельном материале.

Пример протокола. Скачайте шаблон, будет проще готовить документы к регистрации.

регистрации бизнеса в налоговой. Первичное решение и протокол удостоверять необязательно. Чтобы не пришлось к нотариусу после регистрации, пропишите в уставе отдельно строкой «Подписи участников действительны без нотариального удостоверения». Или пользуйтесь нашими шаблонами — мы позаботились и предусмотрели этот момент. ❗По закону решение и протокол удостоверяет нотариус. Но налоговики отмечают : это правило действует только для документов, принятых послебизнеса в налоговой. Первичное решение и протокол удостоверять необязательно. Чтобы не пришлось к нотариусу после, пропишите в уставе отдельно строкой «Подписи участников действительны без нотариального удостоверения». Или пользуйтесь нашими шаблонами — мы позаботились и предусмотрели этот момент.

Этап 9. Подберите налоговый режим

Налоговый режим — это система, по которой фирма будет платить налоги после регистрации. Лучше выбрать налоговый режим заранее. Если не сделать это сразу или за 30 дней после регистрации, ФНС автоматом подключит вас к ОСНО. А тут НДС, вагон отчетов, высокая ставка налога на прибыль и куча нюансов — придется брать в штат бухгалтера.

Для ООО подойдет один из трех режимов: УСН, ОСНО или ЕСХН. Мы подробно разобрали их все в отдельном материале.

УСН — упрощенка. Старину УСН при регистрации выбирают почти все, кто относится к малому и среднему бизнесу. Если вы хотите платить меньше налогов, не планируете работать с крупными компаниями и плательщиками НДС, упрощенка — то, что нужно. У плательщиков УСН всего всего один налог и два возможных объекта налогообложения:

1. «Доходы» — 6%. Заработали 10 000 000 ₽ заплатили налогами 600 000 ₽.

2. «Доходы минус расходы» — 15%. Заработали 10 000 000 ₽, потратили 5 000 000 ₽, заплатили налогами с разницы 750 000 ₽.

В регионах ставки могут корректировать.

Не получится выбрать УСН, если:

размер основных средств после регистрации составит более 150 млн ₽;

составит более 150 млн ₽; штат компании превысит 100 человек;

один из учредителей — другое ООО с долей в уставном капитале более ¼.

Если проходите по параметрам, при регистрации заполните форму 26.2-1.

Пример заполнения формы для перехода на упрощенку. Скачайте бланк.

❗Раньше при превышении лимитов компанию переводили на ОСНО. В 2021 году правила изменились. Если примете на работу 101 сотрудника и заработаете больше 150 000 000 ₽, вас не переведут на ОСНО, а повысят ставки: до 8% и 20% соответственно.

ОСНО — общий режим. Самая сложная и дорогая налоговая система. У нее нет ограничений: подойдет всем, но доставит немало проблем. Работать на ОСНО выгодно только предприятиям с крупными партнерами-плательщиками НДС — сможете делать вычеты. Во всех остальных случаях лучше работать на упрощенке

У плательщиков ОСНО после регистрации будет два главных налога: 20% с прибыли и 20% НДС. Если купите на фирму недвижимость, дополнительно заплатите до 2,2% имущественного налога. А еще это декларации, авансовые платежи, налоговый учет и острая необходимость в своем бухгалтере. Если готовы — ничего не предпринимайте. Через месяц после регистрации ОСНО подключат автоматически.

ЕСХН — система для сельского хозяйства. Альтернативная спецсистема для С/Х-производителей. Никто другой выбрать этот режим не может. Если вы выращиваете помидоры, разводите устриц на ферме или производите молочку, ЕСХН — что надо. Будете платить два налога: 6% с прибыли и 20% НДС. Но если годовой оборот в 2021 году будет меньше 70 млн ₽ (в 2022 — меньше 60 млн ₽), от НДС сможете отказаться. Очень выгодно.

Чтобы выбрать ЕСХН, при регистрации ООО в 2021 году приложите форму 26.1-1. Скачайте бланк и заполните его по аналогии с примером 26.2-1, суть та же.

Этап 10. Подготовьте заявление Р11001

Если решили все организационные вопросы, заполняйте заявление о государственной регистрации ООО — форму Р11001. Это бланк на 20 листов, но все заполнять не придется. Если у фирмы только один владелец, ограничитесь заполнением 12 листов, если два — 14 листов, если три — 16 листов и т.д.

Нужен один экземпляр. Одна страница — один лист заявления, если распечатаете с двух сторон одной страницы — не примут. Если какие-то листы не подходят под особенности вашей ситуации, не трогайте и не распечатывайте их.

Подготовить бланк на регистрацию можно вручную или в специальном сервисе.

Вручную. Заявление на регистрацию будет проверять робот. Если допустите ошибку — будет отказ, если заполните не по правилам — будет отказ. Чтобы заполнить все правильно:

заполняйте форму только ПРОПИСНЫМИ буквами;

пишите только черной, фиолетовой или синей ручкой;

нумеруйте только те листы, которые заполняете;

в один квадрат — только один знак;

не делайте исправлений, не допускайте зачеркиваний, ошибок и дописок;

все сумму указывайте с копейками;

даты пишите так: «дд.мм.гггг»;

правильно заполняйте адреса. Лучше сначала найдите их в ФИАС.

Первая страница Р11001. Вот полный образец заявления на регистрацию ООО и бланк формы. Используйте, чтобы заполнить все правильно.

В специальном сервисе. Чтобы упростить задачу, можно заполнить заявление на регистрацию на компьютере. Есть программа от ФНС. Но у нее слабый функционал, интерфейс из 00-х и совсем нет подсказок. Чтобы не страдать, используйте Dokia. Вы указываете свои данные, а Dokia автоматом заполняет бланк на регистрацию и присылает вам на емэйл. А вместе с формой — полный пакет документов на регистрацию ООО. Очень удобно и бесплатно.

Интерфейс программы ФНС

Интерфейс Dokia

❗Когда заявление готово, не подписывайте его заранее — сделайте это в налоговой или у нотариуса. Если подаете бумаги на регистрацию ООО самостоятельно, подписи заверяют работники инспекции. Или нотариус, если оформляетесь через него. Они должны видеть, кто подписывает бланк.

Этап 11. Уплатите госпошлину

Госпошлина за регистрацию ООО — 4000 ₽. Заплатите ее до отправки документов, но не раньше, чем датой подготовки решения и протокола. Если открываете фирму с партнерами разбейте сумму госпошлины на всех. Если вдвоем — заплатите по 2000 ₽, если втроем — по 1334 ₽, если вчетвером — по 1000 ₽ каждый. Все тонкости оплаты за регистрацию мы собрали в специальный материал.

Удобнее всего платить на сайте налоговой. Алгоритм формирует квитанцию и сам заполняет реквизиты — все будет без ошибок, деньги попадут куда нужно. А если не попадут — в регистрации откажут, поэтому лучше не рисковать. Если не можете заплатить по карте, тут же сформируйте платежку с правильными реквизитами. Распечатайте ее и отнесите в банк — все же проще, чем по-старинке брать листик с реквизитами в инспекции.

Пример квитанции, которую сайт сформировал за 2 минуты

❗Не платите госпошлину за регистрацию. Совсем. Если подать документы на регистрацию ООО в Dokia, нотариальной конторе ли МФЦ, заявитель получает льготу: госпошлина — 0 ₽.

Этап 12. Подайте документы в ИФНС

Финал пошаговой регистрации ООО — собрать папку и передать в инспекцию. Напоминаем, что состав папки будет отличаться в предприятиях с разным количеством партнеров. Напомним, какие документы на регистрацию ООО потребуются — мы составили чек-лист.

На текущий момент есть 4 варианта подать документы на регистрацию ООО

1. Регистрация ООО лично

Классика: все партнеры собираются вместе, берут паспорта, папку с документами и идут в инспекцию. Сложность в том, что регистрацию нельзя пройти где вздумается. Обычно документы принимает одна МИФНС на целый город. Допустим, в Уфе это только МИФНС № 39 по Республике Башкортостан, а в Самаре — только ИФНС по Красноглинскому району.

Отсюда длинные очереди, обязательная предварительная запись и иногда несоблюдение сроков регистрации ООО. Если выбираете этот способ, заранее узнайте, куда вам обращаться, в каком порядке и по какому графику работает инспекция. Обычно такие налоговые называют ЕРЦ или центр регистрации.

2. Регистрация через МФЦ

В МФЦ все учредители тоже идут вместе. Но есть два плюса: экономия на госпошлине и изобилие офисов для подачи документов. Обычно МФЦ делают регистрацию без привязки к территории — можно обратиться в любой поблизости. Но есть исключения. Допустим, в СПб регистрация доступна только в МФЦ для предпринимателей.

Учитывайте, что в рабочее время офисы МФЦ перегружены. Чтобы не сидеть в очередях, сначала запишитесь на прием.

3. Регистрация у нотариуса

Раньше это была опция: можно было пойти к нотариусу, заверить подписи, а регистрацию доверить представителю или отправить документы по почте. С 25 августа 2021 года все поменялось. Теперь если идете к нотариусу заверять подписи в Р11001, он обязан в тот же день подать ваши документы на регистрацию. Даже если вы не просили. Возможность отправить заявку по почте или направить представителя теперь исключена.

Это повлияет на стоимость регистрации ООО. Плюс в том, что вас избавят от госпошлины. Но вместо нее заплатите нотариальный тариф за удостоверение подписей и отправку папки на регистрацию — и это минус. В разных субъектах разные суммы. Допустим, в столице это 3700 ₽ тариф + 1400 ₽ услуги правового и технического характера. Лист записи придет нотариусу через интернет. Если захотите получить документы на бумаге, их тоже можно получить у нотариуса. а это еще около 2500 ₽.

4. Регистрация ООО онлайн

Есть несколько способов зарегистрировать фирму через интернет. Для любого из них нужна УКЭП — усиленная электронная подпись. Получить ее можно в любом из аккредитованных в Минцифры центров. Цена вопроса — 3000–5000 ₽, срок — 1–2 часа. Зато кроме регистрации ООО электронно сможете сдавать отчетность в налоговую, полноценно пользоваться Госуслугами, обращаться онлайн в другие ведомства.

Если есть УКЭП, будет доступна:

Что нужно Когда удобно Регистрация ООО онлайн через Dokia Только УКЭП Когда ничего не готово, нет времени разбираться, документы хотели подать еще вчера Регистрация ООО через Госуслуги УКЭП + подтвержденная учетная запись Когда комплект документов уже готов, есть скан-копии Регистрация ООО через сайт ФНС УКЭП + регистрационная карта с логином и паролем Когда есть доступ в ЛК на сайте налоговой, документы готовы, скан-копии сделаны

Этап 13. Получите документы из налоговой

Срок регистрации ООО — 3 дня. Инспекция изучит устав, посмотрит заявление, проверит уплату госпошлины и будет искать повод для отказа. Если не найдет — фирму зарегистрируют. Решение о регистрации ООО отравит на емэйл, указанный в бланке заявки. Если вопросов не возникло, через 3 дня вы получите по электронке:

лист записи ЕГРЮЛ;

электронную копию устава с отметкой регистрационного органа.

Лист записи, который инспекция пришлет на емэйл.

Если нужны бумажные документы, в налоговую направляют дополнительный запрос. Обычно достаточно электронных. Их можно распечатать и показать по требованию. Их достоверность при желании легко проверить — доступ в ЕГРЮЛ есть у всех без ограничений.

Как только вы получили документы на почту, можно считать, что регистрация ООО официально закончилась. Можно начинать работать.

Начало работы: что делать дальше

Оформить директора. Скорее всего вы уже издали приказ о назначении руководителя во время регистрации ООО. Теперь директора нужно оформить в штат. Даже если он единственный сотрудник. Для этого:

1. Заключите трудовой договор. Кроме случаев, когда единственный собственник и директор — одно лицо. Тогда без договора.

2. Отправьте в ПФР отчет СЗВ-ТД.

3. Сделайте запись о приеме в трудовой книжке руководителя.

Выбрать банк и подключить РКО. Одной наличкой работать не получится: ограничения на сделки в максимум 100 000 ₽, необходимость в кассовом аппарате, оплата налогов по безналу. Для нормальной работы нужен расчетный счет. Чтобы его открыть банки обычно просят показать:

устав;

лист записи ЕГРЮЛ;

паспорт гендира;

приказ о назначении гендира.

Если никаких подозрений не возникает, банк открывает счет через 1–5 дней.

Оплатить уставный капитал. Напоминаем, что на это дают 4 месяца или меньше — если более короткий срок установили в уставе или договоре. Если пропустить этот срок, доля учредителя переходит фирме. Ее смогут распределить между собой другие участники.

Подключить кассу. Нужна, если захотите принимать онлайн-платежи, банковские карты и работать с наличкой. Подключить РРО сложнее, чем кажется. Сначала выбираете поставщика КТТ, потом ищите оператора данных и заключаете договор с, а затем регистрируете кассу в налоговой. Все подробности мы разобрали в специальном материале про онлайн-кассы.

Нанять бухгалтера. ООО ведет налоговую и бух-отчетность. Это много бумаг: декларации, отчеты по авансовым платежам, кассовые ордера, зарплатные ведомости и пр. Если гендир сам не разбирается, лучше нанять бухгалтера — чтобы не попасть на штраф. Не обязательно брать его как сотрудника в штат. Можно нанять бухгалтера на аутсорсе или воспользоваться сервисами интернет-бухгалтерии.

Коротко: порядок регистрации ООО

1. Собрать партнеров и решить технические моменты: как назвать предприятие, кто им будет руководить, где будет прописка, как распределять доли в бизнесе и пр.

2. Сформировать комплект: устав, протокол, гарантийное письмо, договор.

3. Зарегистрировать фирму: заполнить формы Р11001и 26.2-1, оплатить госпошлину, собрать учредителей и вместе отдать документы в инспекцию. Лично или через Dokia.

4. Получить через 3 дня лист записи и начать работать: открыть р/с, оформить директора, нанять бухгалтера, внести капитал.