Зарегистрировать ООО по почте больше нельзя

Направление заявления на регистрацию компании и документов по почте на бумаге нельзя с 25.08.2021. Если участники хотят подать заявление на бумаге, то надо идти к нотариусу.

Вопрос задали на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

С 25 августа регистрировать юрлицо можно через нотариуса. Заявление может быть оформлено на бумаге, а нотариус самостоятельно в день принятия документов передаст их на регистрацию, но только в электронном виде.

То есть зарегистрировать компанию при направлении бумажного заявления и документов нельзя.

Стоит отметить, что в ответе налоговиков есть вот такое дополнение:

«При направлении документов для государственной регистрации по почте действующим законодательством предусмотрена необходимость нотариального удостоверения подписи заявителя (заявителей) на заявлении о государственной регистрации».

Здесь речь шла о регистрации вносимых изменений в ЕГРЮЛ по действующей фирме. Их можно направить по почте при удостовернении подлинности подписи нотариусом.