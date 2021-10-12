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Проверка компании по ИНН: для чего она нужна

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Многие крупные коммерческие компании придерживаются в работе строгих правил безопасности, позволяющих избегать таким проблем, как сотрудничество с ненадежными контрагентами или фирмами-однодневками. К сожалению, убедиться в правильном выборе делового партнера не спешат представители мелкого бизнеса и частные предприниматели, а ведь для них опыт такого сотрудничества может приводить к самым печальным последствиям, вплоть до банкротства. Кроме того, это явно неоправданный риск, поскольку все условия для быстрой проверки контрагента сегодня есть, а сама информация предоставляется моментально и бесплатно.

Проверить компанию можно с помощью портала https://nalog.io/, открывающего доступ к всероссийской базе данных организаций. Для получения информации достаточно указать название фирмы или фамилию индивидуального предпринимателя, после чего система автоматически отобразит основные юридические сведения о запрашиваемом субъекте:

  • наименование (сокращенное и полное);
  • текущий статус (действующее или ликвидировано);
  • ФИО руководителя;
  • размер уставного капитала;
  • ОГРН, ИНН/КПП;
  • юридический адрес;
  • регион регистрации;
  • вид деятельности;
  • тип налогообложения и мн. др.
В отчете удастся получить и куда более ценную информацию, позволяющую оценить надежность контрагента:

  • об участии компании в судебных процессах;
  • о наличии исполнительных производств;
  • об участии в госзакупках;
  • номера лицензий;
  • бухгалтерскую отчетность.
Любая подозрительная запись или отсутствие данных по какому-либо пункту будут свидетельствовать о наличии у компании проблем с законом либо о попытках скрыть определенные факты. Тем самым бесплатная проверка онлайн может обозначить те вопросы, которые в общем анализе потребуют более скрупулезного изучения, помогающего дать оценку потенциальному контрагенту.

Все это будет полезно при желании сотрудничать с новым партнером, предлагающим взаимовыгодные условия. Проверка также позволит определиться с выбором из нескольких контрагентов и провести своеобразный тендер. Здесь же возможность обезопасить себя от уплаты дополнительных налогов, которые могут начисляться при признании сделок недействительными, от потери времени и средств на хождения по судам. Стоит помнить и о том, что может иметь место встречная проверка, поэтому всегда стоит позаботиться об указании в базах данных максимально полных данных о своей компании.

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