Проверка компании по ИНН: для чего она нужна

Многие крупные коммерческие компании придерживаются в работе строгих правил безопасности, позволяющих избегать таким проблем, как сотрудничество с ненадежными контрагентами или фирмами-однодневками. К сожалению, убедиться в правильном выборе делового партнера не спешат представители мелкого бизнеса и частные предприниматели, а ведь для них опыт такого сотрудничества может приводить к самым печальным последствиям, вплоть до банкротства. Кроме того, это явно неоправданный риск, поскольку все условия для быстрой проверки контрагента сегодня есть, а сама информация предоставляется моментально и бесплатно.
Проверить компанию можно с помощью портала https://nalog.io/, открывающего доступ к всероссийской базе данных организаций. Для получения информации достаточно указать название фирмы или фамилию индивидуального предпринимателя, после чего система автоматически отобразит основные юридические сведения о запрашиваемом субъекте:
- наименование (сокращенное и полное);
- текущий статус (действующее или ликвидировано);
- ФИО руководителя;
- размер уставного капитала;
- ОГРН, ИНН/КПП;
- юридический адрес;
- регион регистрации;
- вид деятельности;
- тип налогообложения и мн. др.
- об участии компании в судебных процессах;
- о наличии исполнительных производств;
- об участии в госзакупках;
- номера лицензий;
- бухгалтерскую отчетность.
Все это будет полезно при желании сотрудничать с новым партнером, предлагающим взаимовыгодные условия. Проверка также позволит определиться с выбором из нескольких контрагентов и провести своеобразный тендер. Здесь же возможность обезопасить себя от уплаты дополнительных налогов, которые могут начисляться при признании сделок недействительными, от потери времени и средств на хождения по судам. Стоит помнить и о том, что может иметь место встречная проверка, поэтому всегда стоит позаботиться об указании в базах данных максимально полных данных о своей компании.
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