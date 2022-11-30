Бухгалтеров приглашают подвести налоговые итоги 2022 года, обсудить судебную практику и заглянуть в будущее

Конференция пройдет в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора», 9 декабря. Информация о мероприятии обновляется, следите за ней на сайте.
Послушать хочется не теоретиков, а практиков, тех, кто на собственном опыте испытывает все последствия изменений, происходящих сейчас в законодательстве. Кроме того, есть интересные поводы для обсуждений, например, судебная практика по дроблению, а тут важен опыт и мнение (и, конечно, советы) адвокатов и юристов. Поэтому на коференцию собрались руководители, партнеры и эксперты ведущих компаний.
Не обошлось и без представителей со стороны государства. Вы сможете послушать выступление Дмитрия Вольвача, заместителя министра (Министерство экономического развития РФ).
Ресторанный бизнес представит Сергей Миронов. Рестораны «Мясо & рыба», Федерация рестораторов и отельеров, председатель координационного совета, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса г. Москвы.
Полный спиков спикеров вы найдете здесь.
О чем конференция:
- Господдержка и антикризисные меры в налоговой сфере, принятые и ожидаемые. Новые льготы и реформирование преференциальных режимов.
- Единый налоговый платеж и единый налоговый счет: за и против.
- Необоснованная налоговая выгода и применение ст. 54.1 НК РФ в 2022 году.
- Развитие практики о «дроблении бизнеса».
- Новые требования к получению ИТ-аккредитации. Как реструктуризироваться, чтобы попасть под условия льгот?
- Влияние санкционных и валютных ограничений на налоговые структуры. Специфика сделок «уходящих иностранцев».
- Новации о правах и обязанностях бенефициаров КИК.
- Возвращение бизнеса в РФ. Налоговые аспекты редомициляции. Кому может быть выгоден переезд в САРы?
- Перевод работников на работу за рубеж: особенности требований налогового и валютного законодательства.
- Риски акционеров и бенефициаров: развитие практики о субсидиарной ответственности по налоговой задолженности. Позиция Верховного суда.
- Уголовная ответственность за налоговые преступления: новый порядок возбуждения уголовных дел и обсуждаемые поправки в УК РФ.
Советуем обязательно успеть к началу (регистрация с 9.30 до 10.00) и прослушать пленарную сессию, т.к. на ней будут рассмотрены вопросы льгот и поддержки государства (возможно вы не обо всех знаете) и новшества в виде единого налогового платежа (тут наверняка все еще ничего не понимают).
Вот так конференция прошла в 2021 году: