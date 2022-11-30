Бухгалтеров приглашают подвести налоговые итоги 2022 года, обсудить судебную практику и заглянуть в будущее

Конференция пройдет в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора», 9 декабря. Информация о мероприятии обновляется, следите за ней на сайте.

Послушать хочется не теоретиков, а практиков, тех, кто на собственном опыте испытывает все последствия изменений, происходящих сейчас в законодательстве. Кроме того, есть интересные поводы для обсуждений, например, судебная практика по дроблению, а тут важен опыт и мнение (и, конечно, советы) адвокатов и юристов. Поэтому на коференцию собрались руководители, партнеры и эксперты ведущих компаний.

Не обошлось и без представителей со стороны государства. Вы сможете послушать выступление Дмитрия Вольвача, заместителя министра (Министерство экономического развития РФ).

Ресторанный бизнес представит Сергей Миронов. Рестораны «Мясо & рыба», Федерация рестораторов и отельеров, председатель координационного совета, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса г. Москвы.

Полный спиков спикеров вы найдете здесь.

О чем конференция:

Господдержка и антикризисные меры в налоговой сфере, принятые и ожидаемые. Новые льготы и реформирование преференциальных режимов.

Единый налоговый платеж и единый налоговый счет: за и против.

Необоснованная налоговая выгода и применение ст. 54.1 НК РФ в 2022 году.

Развитие практики о «дроблении бизнеса».

Новые требования к получению ИТ-аккредитации. Как реструктуризироваться, чтобы попасть под условия льгот?

Влияние санкционных и валютных ограничений на налоговые структуры. Специфика сделок «уходящих иностранцев».

Новации о правах и обязанностях бенефициаров КИК.

Возвращение бизнеса в РФ. Налоговые аспекты редомициляции. Кому может быть выгоден переезд в САРы?

Перевод работников на работу за рубеж: особенности требований налогового и валютного законодательства.

Риски акционеров и бенефициаров: развитие практики о субсидиарной ответственности по налоговой задолженности. Позиция Верховного суда.

Уголовная ответственность за налоговые преступления: новый порядок возбуждения уголовных дел и обсуждаемые поправки в УК РФ.

В общем все, о чем нужно сейчас быть в курсе любому главному бухгалтеру и руководителю (не забудьте позвать с собой на конференцию директора!). Особое внимание стоит уделить вопросам работы в новых геополитических условиях. В частности, спикеры расскажут о новых возможностях, рисках и релокации бизнеса.

Советуем обязательно успеть к началу (регистрация с 9.30 до 10.00) и прослушать пленарную сессию, т.к. на ней будут рассмотрены вопросы льгот и поддержки государства (возможно вы не обо всех знаете) и новшества в виде единого налогового платежа (тут наверняка все еще ничего не понимают).

Вот так конференция прошла в 2021 году: