Берегите женщин от налоговой!

Основные причины
Отсутствует опыт общения с правоохранительными органами (а конкретней — с агрессивно настроенными мужчинами).
Для примера опишем реальную ситуацию.
Первое, что мы предложили: оценить возможность самостоятельного ведения бизнеса. К сожалению (или к счастью), ни способностей, ни желания к этому клиентка не имела.
Остался второй вариант: продажа бизнеса. Мы вступили в переговоры с заинтересованными лицами о приостановлении проверок; провели инвентаризацию имущества, сделали примерную оценку; провели аудит «возникших обязательств» — на 99 % они оказались «липой»; сформировали предложение для потенциальных покупателей (к счастью, желающих было предостаточно).
Пока мы делали свою работу, клиентка два раза побывала в больнице, и всё время находилось в состоянии сильнейшего стресса. Сейчас с ней всё нормально, но те времена она ещё долго не забудет.
Манипуляция с детьми. Как правило, женщина пойдет на всё, для того чтобы избежать ответственности. Чтобы защитить себя и своих детей она сдаст Вас даже непроизвольно.
Следующий вопрос: цель подавления? Ответ: для того чтобы вы стали сговорчивей.
И последний вопрос: что делать?
- Не допускать женщин к закрытой информации.
- Нужно просить, чтобы опрос осуществлялся только в присутствии директора или законного представителя (так всем будет легче).
- Всё записывать на диктофон, при возможности — на видеокамеру.
- Дать установку: на вопросы отвечать по типу «не хочу вводить в заблуждение», «не в моей компетенции», «всё делалось в соответствии действующим законодательством», «я давала подпись о неразглашении коммерческой тайны», «любые разъяснения я могу давать только с разрешения руководства».
- С уверенностью говорить только о том, что касается персональных должностных обязанностей.
Уголовное дело по нашему законодательству может возбуждаться только в отношении граждан, а не в отношении юридических лиц. Значит, и следственные действия проводятся именно с гражданами.
И самое главное: уголовное наказание в виде штрафа или даже лишения свободы грозит конкретному гражданину, если в его действиях содержатся все признаки состава преступления.
Итак, перечислим основные правила:
1. Никогда в беседе с работниками контролирующих органов не упоминайте конкретные цифры и факты. По крайней мере, постарайтесь этого не делать.
2. Обязательно фиксируйте все нарушения со стороны проверяющих. Делайте это в отношении любого документа, любой бумаги, которую вам приходится подписывать. И все эти нарушения нужно визировать при помощи подписей: самих проверяющих, любых других лиц (свидетелей, понятых и т. д.). В случае отказа проверяющих подписывать документ — фиксировать такой отказ при помощи третьих лиц.
3. Гласность — наше всё. Не стесняйтесь, доводите до сведения проверяющих, что все их неправомерные действия могут попасть в СМИ.
4. Если вы знаете свои права — не стесняйтесь, дайте понять об этом проверяющим. При этом ссылки на номера статей тех или иных нормативных актов только приветствуются. Если вас потом уличат в неточности — не страшно.
5. Не надо стремиться к полному совпадению содержания ваших ответов и показаний других лиц. Все могут что-то забыть, ошибиться в деталях.
6. Перед тем, как подписать документ — обязательно следует его внимательно прочитать. Пока не поймёте его абсолютно точно — не подписывайте. Помните, торопить с этим вас никто и никогда права не имеет. Читайте до тех пор, пока смысл документа не станет вам понятен. Время, необходимое для этого, законом не регламентировано.
7. Помните о своём конституционном праве на возмещение ущерба, причинённого неправомерными действиями органов власти и их должностных лиц. Старайтесь отмечать любую возможность возникновения таких убытков, чтобы в дальнейшем вы смогли грамотно воспользоваться этой информацией.
8. Факт нахождения организации по указанному адресу без надлежащего на то основания (например, в отсутствие договора аренды) сам по себе не является криминальным.
9. Не стоит облегчать проверяющим их работу: не надо торопиться и указывать на их ошибки по ходу проверки. Эта информация может вам пригодиться в дальнейшем.
10. В обязательном порядке внимательно изучайте все документы, удостоверения, которые вам предъявят проверяющие. Перепишите соответствующие данные.
11. Женщинам не возбраняется в экстремальных обстоятельствах продемонстрировать слабость своей природы. Истерика, обморок, эпилептический припадок, сердечный приступ — можно использовать всё.
Берегите женщин от налоговой! Евгений Сивков