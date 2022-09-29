Проверки

Берегите женщин от налоговой!

Опыт показывает: женщина — самое слабое звено при любой проверке и на допросе! Подавить проверяемого — основная цель любого проверяющего. Ответьте на вопрос: кого проще подавить мужчину или женщину? Вопрос философский, но практика показывает, что женщина легче поддается давлению.

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Берегите женщин от налоговой!

Основные причины

Отсутствует опыт общения с правоохранительными органами (а конкретней — с агрессивно настроенными мужчинами).

Для примера опишем реальную ситуацию.

Жил известный бизнесмен, владелец заводов и пароходов. Была у него жена, которая когда-то в далекой молодости работала с ним вместе, а теперь лет 10 была обычной домохозяйкой. Но всякое в этой жизни бывает, бизнесмен умер. И всё его богатство свалилось на хрупкие женские плечи.
В течение нескольких месяцев клиентка пережила десяток проверок различных контролирующих органов. А по их окончании выслушивала обычные предложения: у вас всё плохо, надо как можно быстрее продать бизнес, и мы даже случайно знаем, кто его купит. Топ-менеджеры подделывали документы: то вдруг, откуда ни возьмись, задолженность перед какой-то московской компанией, то возникновение обязательств по продаже имущества, то громадная задолженность по зарплате отдельных сотрудников.
Не знаем, каким бы образом всё закончилось, если бы не появились мы. Хотя и нам пришлось изрядно попотеть.

Первое, что мы предложили: оценить возможность самостоятельного ведения бизнеса. К сожалению (или к счастью), ни способностей, ни желания к этому клиентка не имела.

Остался второй вариант: продажа бизнеса. Мы вступили в переговоры с заинтересованными лицами о приостановлении проверок; провели инвентаризацию имущества, сделали примерную оценку; провели аудит «возникших обязательств» — на 99 % они оказались «липой»; сформировали предложение для потенциальных покупателей (к счастью, желающих было предостаточно).

Пока мы делали свою работу, клиентка два раза побывала в больнице, и всё время находилось в состоянии сильнейшего стресса. Сейчас с ней всё нормально, но те времена она ещё долго не забудет.

Манипуляция с детьми. Как правило, женщина пойдет на всё, для того чтобы избежать ответственности. Чтобы защитить себя и своих детей она сдаст Вас даже непроизвольно.

Конкретный случай: два года назад к нам обратилась за помощью незамужняя беременная женщина, мать двоих детей, владелица двух небольших продуктовых магазинов. Изучив документы, мы поняли, что шансы отбить претензии налоговой службы к предпринимательнице равны нулю, ошибки слишком очевидны. Терять было уже нечего, мы взяли её на суд, написав предварительно сценарий: где и что она должна говорить (в каком месте схватки, слёзы и т. д.). Судья — женщина в возрасте и, видимо, у неё тоже есть дети. Мы выиграли, хотя в компании никто в это не верил.

Следующий вопрос: цель подавления? Ответ: для того чтобы вы стали сговорчивей.

И последний вопрос: что делать?

  • Не допускать женщин к закрытой информации.
  • Нужно просить, чтобы опрос осуществлялся только в присутствии директора или законного представителя (так всем будет легче).
  • Всё записывать на диктофон, при возможности — на видеокамеру.
  • Дать установку: на вопросы отвечать по типу «не хочу вводить в заблуждение», «не в моей компетенции», «всё делалось в соответствии действующим законодательством», «я давала подпись о неразглашении коммерческой тайны», «любые разъяснения я могу давать только с разрешения руководства».
  • С уверенностью говорить только о том, что касается персональных должностных обязанностей.

Уголовное дело по нашему законодательству может возбуждаться только в отношении граждан, а не в отношении юридических лиц. Значит, и следственные действия проводятся именно с гражданами.

И самое главное: уголовное наказание в виде штрафа или даже лишения свободы грозит конкретному гражданину, если в его действиях содержатся все признаки состава преступления.

Итак, перечислим основные правила:

1. Никогда в беседе с работниками контролирующих органов не упоминайте конкретные цифры и факты. По крайней мере, постарайтесь этого не делать.

2. Обязательно фиксируйте все нарушения со стороны проверяющих. Делайте это в отношении любого документа, любой бумаги, которую вам приходится подписывать. И все эти нарушения нужно визировать при помощи подписей: самих проверяющих, любых других лиц (свидетелей, понятых и т. д.). В случае отказа проверяющих подписывать документ — фиксировать такой отказ при помощи третьих лиц.

3. Гласность — наше всё. Не стесняйтесь, доводите до сведения проверяющих, что все их неправомерные действия могут попасть в СМИ.

4. Если вы знаете свои права — не стесняйтесь, дайте понять об этом проверяющим. При этом ссылки на номера статей тех или иных нормативных актов только приветствуются. Если вас потом уличат в неточности — не страшно.

5. Не надо стремиться к полному совпадению содержания ваших ответов и показаний других лиц. Все могут что-то забыть, ошибиться в деталях.

6. Перед тем, как подписать документ — обязательно следует его внимательно прочитать. Пока не поймёте его абсолютно точно — не подписывайте. Помните, торопить с этим вас никто и никогда права не имеет. Читайте до тех пор, пока смысл документа не станет вам понятен. Время, необходимое для этого, законом не регламентировано.

7. Помните о своём конституционном праве на возмещение ущерба, причинённого неправомерными действиями органов власти и их должностных лиц. Старайтесь отмечать любую возможность возникновения таких убытков, чтобы в дальнейшем вы смогли грамотно воспользоваться этой информацией.

8. Факт нахождения организации по указанному адресу без надлежащего на то основания (например, в отсутствие договора аренды) сам по себе не является криминальным.

9. Не стоит облегчать проверяющим их работу: не надо торопиться и указывать на их ошибки по ходу проверки. Эта информация может вам пригодиться в дальнейшем.

10. В обязательном порядке внимательно изучайте все документы, удостоверения, которые вам предъявят проверяющие. Перепишите соответствующие данные.

11. Женщинам не возбраняется в экстремальных обстоятельствах продемонстрировать слабость своей природы. Истерика, обморок, эпилептический припадок, сердечный приступ — можно использовать всё.

Берегите женщин от налоговой! Евгений Сивков

Евгений Сивков
Евгений Сивков
налоговый консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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