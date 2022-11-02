Налоговые споры

Налоговая реконструкция: практика применения

Напомним, ФНС письмом от 10 марта 2021 года № БВ-4-7/3060@ сделала возможным использование налоговой реконструкции. Новость эту мы восприняли тогда со сдержанным оптимизмом: никто не мог предсказать, какие условия должны быть выполнены, чтобы инспекторы пересчитали фискальные обязательства фирмы.

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Налоговая реконструкция: практика применения
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Прошло больше полутора лет после публикации письма. Практика начала складываться. И мы видим положительные тенденции для бизнеса! Мы проанализировали наиболее заметные судебные споры, чтобы понять, когда компания может претендовать на проведение реконструкции и пришли к следующим выводам:

1. Наличие умысла (п. 3 ст. 122 НК РФ) не является основанием для отказа в проведении процедуры.

2. Не важно, инспекторы или бизнес раскрыл реального поставщика (если у ИФНС имеются документы фактического поставщика, то реконструкция должна быть проведена).

3. Процедура предполагает, что ее проводят инспекторы на этапе проверки, тем не менее, практика складывается таким образом, что и судьи могут инициировать реконструкцию!

4. Реконструкция возможна не только по налогу на прибыль, но и по НДС. Методика может быть предложена самим налогоплательщиком. Да, и у этого утверждения есть кейсы!

Вот некоторые из дел:

  • дело № А45-17529/2021 от 27 апреля 2022 года (АО «Новосибирский механический завод «Искра»);
  • дело № А76-11675/2020 от 06 август 2021 года (КЗ «Здоровая ферма»);
  • дело № А41-20602/2021 от 22 февраля 2022 года (Специализированное протезно-ортопедическое предприятие «Протэкс-Центр»);
  • дело № А12-5451/2021 от 25 февраля 2022 года (Торговый дом «Растворо-Бетонный Комбинат»);
  • дело № А76-6121/2021 от 27 апреля 2022 года (ООО «УПТК»);
  • дело № А41-12402/2020 от 11 августа 2022 года ( ООО «Компания Интегрита»).
Kira Gin
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