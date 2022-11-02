Налоговая реконструкция: практика применения

Прошло больше полутора лет после публикации письма. Практика начала складываться. И мы видим положительные тенденции для бизнеса! Мы проанализировали наиболее заметные судебные споры, чтобы понять, когда компания может претендовать на проведение реконструкции и пришли к следующим выводам:
1. Наличие умысла (п. 3 ст. 122 НК РФ) не является основанием для отказа в проведении процедуры.
2. Не важно, инспекторы или бизнес раскрыл реального поставщика (если у ИФНС имеются документы фактического поставщика, то реконструкция должна быть проведена).
3. Процедура предполагает, что ее проводят инспекторы на этапе проверки, тем не менее, практика складывается таким образом, что и судьи могут инициировать реконструкцию!
4. Реконструкция возможна не только по налогу на прибыль, но и по НДС. Методика может быть предложена самим налогоплательщиком. Да, и у этого утверждения есть кейсы!
Вот некоторые из дел:
- дело № А45-17529/2021 от 27 апреля 2022 года (АО «Новосибирский механический завод «Искра»);
- дело № А76-11675/2020 от 06 август 2021 года (КЗ «Здоровая ферма»);
- дело № А41-20602/2021 от 22 февраля 2022 года (Специализированное протезно-ортопедическое предприятие «Протэкс-Центр»);
- дело № А12-5451/2021 от 25 февраля 2022 года (Торговый дом «Растворо-Бетонный Комбинат»);
- дело № А76-6121/2021 от 27 апреля 2022 года (ООО «УПТК»);
- дело № А41-12402/2020 от 11 августа 2022 года ( ООО «Компания Интегрита»).