Налоговая реконструкция: практика применения

Прошло больше полутора лет после публикации письма. Практика начала складываться. И мы видим положительные тенденции для бизнеса! Мы проанализировали наиболее заметные судебные споры, чтобы понять, когда компания может претендовать на проведение реконструкции и пришли к следующим выводам:

1. Наличие умысла (п. 3 ст. 122 НК РФ) не является основанием для отказа в проведении процедуры.

2. Не важно, инспекторы или бизнес раскрыл реального поставщика (если у ИФНС имеются документы фактического поставщика, то реконструкция должна быть проведена).

3. Процедура предполагает, что ее проводят инспекторы на этапе проверки, тем не менее, практика складывается таким образом, что и судьи могут инициировать реконструкцию!

4. Реконструкция возможна не только по налогу на прибыль, но и по НДС. Методика может быть предложена самим налогоплательщиком. Да, и у этого утверждения есть кейсы!

Вот некоторые из дел: