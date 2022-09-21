«Веер возможностей» и бизнес-процессы

Апрель 2014.

Мы с партнером открыли компанию ООО. Идея была проста: три направления только по турбизнесу: бухгалтерия, юристы и кадровики , обучение менеджеров и руководителей.

Даже не делали рекламу. Мир турбизнеса узок, «сарафанное радио» работало лучше рекламы.

Мой стаж главбуха «школы 90-х и СССР», опыт работы в продажах турфирмы, опыт преподавания (я работала некоторое время в школе учителем). Я чувствовала себя в родной стихии — разнообразие, все любопытно, было ощущения развития и движения. Скорость!

Мне нравилось, что с одной стороны это было одно направление, а с другой стороны оно было таким широким! Мне, как Хаотику, было максимально комфортно в этом динамичном ассортименте и разнообразии.

Я хотела сохранить это направление до последнего. Но внешние факторы давали о себе знать. Рухали авиакомпании, закрывались туроператоры, пандемия, закрытие границ.

Мы пытались делать мероприятия «за пределами офиса» конференции для руководителей турбизнеса, я выступала спикером на турвыставке МИТТ в Москве.

Но увы, наше ООО постепенно убирало ассортимент услуг по турбизнесу. Осталось только бухгалтерское обслуживание, но и оно не давала нужного дохода. Полностью угробленное направление. Турагентства естественно приостанавливали деятельность, а нам надо было зарабатывать.

Нужно было изучать новые направления бухучета, искать новые решения с учетом новых реалий. А еще много всего тестировать и пробовать (порой впустую), чтобы удержать компанию на плаву.

Мы сократили количество сотрудников, сократили количество офисов. Я стала «бурить» новые направления бухучета: строительство, СНТ, ТСЖ, IT-компании, транспортные компании и т.д.

Чтобы вести бухучет надо не просто знать, как разнести все в 1С, это еще один «пласт» и отдел библиотеки знаний бухгалтера-руководителя и изучение структуры самого направления бизнеса в котором работает клиент.

Сразу вложить средства, расширить штат и т.д. возможности на тот момент не было. Нужно было использовать то что есть и «впихнуть невпихнуемое».

Я выбрала путь-оптимизация процессов внутри нашей компании. Я вымеряла до миллиметра потери времени, неудобства программ, коммуникацию внутри нашей команды, работу с клиентами и т.д. Надо было вывозить новые большие объемы используя минимальные возможности и резервы...И да..на больших скоростях.

Так что ДеХвостинг, о котором я пишу, может быть непонятен в одной написанной статье, но это действительно работающий подход к планированию для Хаотиков. И он шире, чем один пост. И он не только про Работу, но и поиск баланса Работа-Личное.

В умных статьях и книжках так часто пишут про миссии компаний, про цели «выше денег». Вот реальный случай того, как статья Клерка о стартапе молодого проекта реально помогла нашей компании... и это не реклама ...и это «выше денег». И жизнь дала хорошие уроки:ценить главное и благодарить от сердца.

Хочу поблагодарить команду Клерка

Именно тут, в тот сложный период, я наткнулась на ребят с сервисом облачной 1С 42Clouds.

Так примерно с марта 2019 я работаю с этими ребятами. Самым важным для меня в тот момент была сумма оплаты за сервис и техподдержка. И это была не просто блаж, а вынужденная мера экономить на всем и в тоже время получать услуги. «Дорогу осилит идущий!».

Такое вот стечение обстоятельств Клерк + 42clouds поставили нашу скорость работы на новый уровень. Я смогла увеличить эффективность работы и потери времени на работу с базами. Наверное из немногих сервисов у которых техподдержка действительно работает круглосуточно, а не играет в игры «чат-ботов». В начале мы использовали самый дешевый тариф, прайс очень хорошо продуман, конечно сегодня мы уже имеем даже не один аккаунт и количество компаний намного больше.

В один промежуток 24 часа мне надо было строить стратегические планы выхода из кризиса, учить новые направления, брать объемы текучки на себя, ловить «влетающие» задачи.

Нужна была филлигранная тактика организации процессов. Да я Хаотик, но и мне нужен был порядок в этом хаосе, а вернее нужны были простые понятные правила игры. Надо было как-то выстраивать структуру планов. Но я даже используя «веер возможностей» никак не могла ее уложить в голове. В голове была «тилли-милли-трямдия»

Делюсь книгой, которая стала мне помощником.

Построение бизнес-моделей. Авторы Александр Остервальд и Ив Пинье

Эта книга — для стратегов и новаторов, для тех, кто меняет правила игры и всегда готов пойти на риск ради разрушения устаревших бизнес-моделей и построения предприятий будущего. Речь в ней пойдет о разработке бизнес-моделей.

Краткое описание книги есть в интернете.

Я просто стала выстраивать процессы используя блоки, которые рекомендуют авторы в этой книге. Стала строить свой планировщик с учетом этих Целевых задач. Стала создавать свои шаблоны. Формат «блочного планирования» мне очень близок. Сразу скажу это проекты не на 1 день и даже не на месяц.

Но благодаря этой книге я смогла построить свой первый шаг и первый «Веер возможностей» по развитию (реанимации) нашего ООО.

На днях общалась с ребятами еще одного стартапа FinKoper.

Моя задача сейчас проста. Еще больше оптимизировать и автоматизировать систему планирования внутри компании. Моя система работает, но я хочу больше и лучше в одном из блоков. У ребят проект еще в работе, но сам подход, то что я очень ценю в проектах — «ориентированность на реального клиента» в реальности. Мне очень понравилось.

Часть их сервиса (то что готово) действительно сделана «под живые реальные процессы», что приятно удивило — там продумано до мелочей. А это стиль работы «слушать, слышать и внедрять». И если у стартапа есть стиль в подходе — уверена это всегда приводит к отличным результатам. Так что надеюсь эта компания станет еще одним моим верным товарищем на моем Хаотичном пути к целям.

Да Хаотики не любят планирование, но они любят Игру. И команда Игроков в этом хаосе должна быть Высшей лиги!

#ДеХвостинг