А так хотелось бы чтобы это было правдой. Реальная правда о законном способе оптимизации НДС

Помните, пару лет назад я писал большую подробную статью про бумажный НДС? И там я отдельно разбирал в том числе и такое распространенное предложение на рынке, как продажу реальных вычетов. Действительно, существуют бизнес-модели, у которых наоборот вычетов больше, чем НДС к уплате (и это никакой не экспортный и не импортный НДС). Ходить в бюджет за возмещением там тоже не вариант. Вот они их и продают, благо спрос на вычеты высокий.

Но здесь проблема в другом. Теоретически, покупка таких вычетов действительно может помочь кому-нибудь сэкономить НДС (это незаконно, зато разрывов в АСК НДС-2 нет). Но только в одном единственном случае — если Вы их покупаете у первоисточника — то есть, напрямую у бизнеса с такой бизнес-моделью. Покупать вычеты у продавцов оптимизации НДС, которые говорят что за их счет-фактурами стоят реальные вычеты, смертельно для Вашего бизнеса.

Все объясняется очень просто. Покупателей вычетов сильно больше, чем излишков. На всех не хватит. Кроме того, обычно у них еще и сезонность разная — когда много излишков, они не особо нужны покупателям (например, пивные заводы и строительные компании). И наоборот. Но Вы когда-нибудь слышали от продавца счастья отказ? “Реальные вычеты закончились, осталась бумага с разрывами, будете брать?” Понятно о чем я?

И даже если Вы будете в первых рядах, это Вас не спасет. Не надо тешить себя иллюзией, что уж мне то реальных вычетов хватило))) Тут у всех продавцов счастья один и тот же подход. Не бывает такого, что первым 10 покупателям достанется чистейший кокаин, а остальным 90 стиральный порошок. Нет, всем достанется разбодяженное нечто. И с вычетами также. Никто под Вас не будет городить отдельные каналы для хороших и плохих вычетов.

А вот и пруфы подъехали. После одного из семинаров на эту тему, ко мне в кулуарах подошел слушатель и показал мне свои деревья (не знаю где он их взял, это хоть и Полишинеля, но все же секрет) как раз вот от таких товарищей, которые якобы обещали реальные вычеты и отсутствие разрывов. И тут прям наглядней некуда.

Типичный местечковый флагман. ООО “ГК Запасы Сибири”. Ликвидирован через год после создания, численность нулевая, налоги околонулевые, отчетность не сдавалась, ОКВЭД — оптовая торговля неспециализированная и еще 12 видов деятельности от торговли мясом до торговли запчастями. Сало, мед, г..но и гвозди. Окей. Смотрим теперь что продает этот флагман?

Одна ветка, действительно, практически полностью зеленая. Причем, из 5 компаний, которые я проверил, 4 компании занимаются торговлей пивом и один известный розничный ритейлер (с него я и начал, название было знакомое). И все живые — численность от нескольких десятков до сотен человек, отчетность, активы. Для чего я это говорю? А для того, что такие виды деятельности как раз и имеют излишки вычетов.

Но давайте взглянем на соседнюю веточку. Ба! А вот и наш стиральный порошок “на подмес”. TG компаний — 99%. Там вообще одни разрывы. Даже затесавшийся зелененький эмэндэмс не дает практически никакого вклада в долю реальных вычетов. Их там попросту нет. Транзитеры и разрывы!

Мораль сей басни такова. Реальные вычеты от посредников - голимый р̶а̶з̶в̶о̶д̶н̶я̶к̶ маркетинг! Отдельные флагманы под них делать никто не будет, потому что чистый стиральный порошок ни один идиот не купит. А вот налоговая всегда начинает от разрыва, если смотреть по картинке то снизу вверх. И от красненького всегда придет к Вам. И всем будет пофиг что где-то рядом есть зелененькая веточка!

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