Налоговые схемы

Пренебрегаете вопросами бухгалтерии? Бухгалтер «спалит» ваш бизнес, сам того не желая

Кто раньше знал про Ваши схемы? Помню, в начале 2000-х когда только устроился в финансовый отдел, директор и главбух всегда закрывались и обсуждали разные налоговые схемы, но особо никто в компании про эти схемы тогда не знал. Я к тому, что если директор и главбух хотели это скрыть, то легко могли это сделать.

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Теперь о Ваших налоговых схемах знают все! Не только сотрудники финотдела и бухгалтерии. Потому что куча информации в публичном доступе, да еще и просто так эту информацию не исказишь. Но предприниматели до сих пор этого не понимают. И живут в мире, где про их схемы знают лишь они и главбухи.

Например, бухгалтерская отчетность. Раньше ее можно было «забыть» сдать в Росстат. А теперь ее надо сдавать в ФНС. И она доступна всем в Интернете. Но самое главное, ее сложно исказить. Потому что налоговики ее не только принимают и выкладывают в сеть. Они еще и проводят сверку контрольных соотношений.

Например, прибыль по бухотчетности сверяют с прибылью по налоговым декларациям. Выручку сверяют в обязательном порядке отраженную в налоговых декларациях и в отчете о прибылях и убытках. Думаю, каждый бухгалтер сталкивался с такими запросами.

Или суммы уплаченных налогов. Обратным счетом по уплаченным суммам НДС, налога на прибыль и взносов можно примерно понять базу по НДС, базу по прибыли, сумму зарплаты. Соотнеся эти три базы с ростом запасов, кредиторки и основных средств в балансе можно понять насколько компания оптимизирует НДС. И оптимизирует ли вообще.

Или численность персонала. Это тоже публичные данные. Если на нее поделить высчитанную обратным счетом базу по страховым взносам, можно примерно понять сколько денег в конверте получают Ваши сотрудники.

Данные Роспатента. Вроде бы уже все знают, что в налоговых целях нужно регистрировать не только сам товарный знак, но и передачу его кому-то в пользование (коммерческая концессия). Но палятся не только те, кто применяет схему франшизы и регистрирует всю свою группу, но и те, кто не регистрирует! Ведь когда Вы заходите в кабак «Ресторанище», а этот товарный знак зарегистрирован только на физлицо, никак не аффилированное с субъектом, выдавшем Вам чек в кабаке, то, очевидно, эти два субъекта явно взаимозависимы, но пытаются скрыть это.

Судебная практика. Вообще кладезь информации о бизнесе. Если Вас проверяла налоговая и Вы пошли судиться, то все Ваши схемы будут досконально разобраны налоговыми экспертами по открыто размещаемым в Интернете решениям судов.

Но даже если проверки не было, судебные баталии в связи с корпоративными конфликтами, в рамках гражданско-правовых договоров или административных споров с госорганами (например, потребительские штрафы) тоже довольно хорошо подсвечивают Ваш бизнес изнутри. Особенно если приводимые в суде обстоятельства не отражены в Вашей бухгалтерской отчетности.

Но предприниматели живут в другом мире. Они зачем-то упоенно судятся за отмену штрафа в 30 тыс рублей, при этом выдавая все детали своей применяемой схемы. Они нанимают дорогих юристов для структурирования бизнеса (с учетом актуальнейшей судебной практики), но при этом не разрабатывают финансовую модель новой структуры и не составляют прогнозный баланс.

Наглядный пример к чему это может привести мы разобрали на нашем Ютуб-канале (ролик выше). Мы показали сколько следов могут оставлять налоговые схемы на примере одной известной компании, собственник которой везде говорит, что бизнес кристально белый и прибыльный. Искренне хотелось бы чтобы это было так, но опыт подсказывает обратное.

Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники

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Налоговые схемы

Пренебрегаете вопросами бухгалтерии? Бухгалтер «спалит» ваш бизнес, сам того не желая

Кто раньше знал про Ваши схемы? Помню, в начале 2000-х когда только устроился в финансовый отдел, директор и главбух всегда закрывались и обсуждали разные налоговые схемы, но особо никто в компании про эти схемы тогда не знал. Я к тому, что если директор и главбух хотели это скрыть, то легко могли это сделать.

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