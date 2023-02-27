Экономические преступления

Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»

Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.

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Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили теневую схему «разлома эквайринга», сообщает «РБК».

В ноябре 2022 года мы писали, что ведомства вскрыли «ресторанную схему», которая могла использоваться для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Суть схемы была в том, что гостям приносят для оплаты счета терминал, который не относится к ресторану. Платеж проходил цепочку из нескольких кредитных организаций, а затем средства приходили к компаниям, генерирующим стабильный поток наличности.

Сейчас межведомственная проверка показала, что ключевым звеном в схеме была небанковская организация «РИБ». На базе РНКО «РИБ» был создан центр обработки данных, который соединял рестораны с лояльными банками и менял денежный поток. Так, платежи от ресторанов получали поставщики наличных (автосалоны, туроператоры, аптеки).

В схеме участвовали три банка-эквайера, 5 тыс. терминалов, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. Она работала с 2018 по 2022 год, оборот составлял 100 млрд рублей в год, из которых 8-10 млрд рублей – размер незаконного дохода.

Подобную схему недавно разобрал в своем видео налоговый консультант Кирилл Соппа.

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Экономические преступления

Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»

Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.

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